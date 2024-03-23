Какой завтра, 24 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 24 марта, Всемирный и Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Верующие чтят память святителя Артемия Солунского. До Нового года осталось 282 дня.

24 марта 2024 года — воскресенье. 760-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

24 марта в церковном календаре – день памяти святителя Артемия Солунского. О его жизни очень мало известно. Он жил в Селевкии Писидийской (ныне Малая Азия), отличался высоконравственными ценностями. Однажды его встретил апостол Павел и назначил Артемия епископом города. Всю свою жизнь человек мудро руководил, свято веря в Бога. Умер в глубокой старости.

Что нельзя делать 24 марта

Нельзя ссориться, ругаться, злословить.

Не стоит без нужды выходить из дома.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы и традиции на 24 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, каков сегодня день: уже полностью сошел снег — до прихода зимы его больше не будет;

ночью тепло – весна будет жаркой;

утром лежит роса – хорошо уродит просо;

туман на улице – к быстрому потеплению;

дождь — у скота будет легкий год;

морозный день – будет большой урожай гречки и проса.

24 марта туман на улице — к быстрому потеплению. / Фото: Pexels

Издавна верили, что сон против 24 марта можно считать пустым. То есть не стоит его учитывать, ведь он не несет никаких предсказаний будущего.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 марта

Какие завтра именины: Артём, Петр, Мартын, Яков, Стефан, Захар.

Талисманом человека, рожденного 24 марта является хризопраз. Он давно считается камнем гармонии и лидерства. Хризопраз издревле ценился в разных культурах, особенно у древних греков и римлян.

В этот день родились:

1955 год — украинский композитор, лидер группы "Ватра" (был избит и умер в 2000 году) Игорь Билозир;

1979 год — украинский музыкант, автор песен, лидер группы "ТиК" Виктор Бронюк;

1986 год – украинская писательница Ярослава Литвин.

Памятные даты 24 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 марта:

1603 год — Токугава Иеясу становится сёгуном Японии;

1603 год — со смертью английской королевы Елизаветы троны Английского и Шотландского королевств объединились;

1721 год — Иоганн Себастьян Бах представляет шесть оркестровых концертов маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому;

1882 год – немецкий бактериолог Роберт Кох открывает возбудителя туберкулеза, палочку Коха;

1898 год – в Америке продают первый автомобиль – модель "Винтон" обходится покупателю в одну тысячу долларов;

1918 год — Центральная Рада провозглашает украинский язык государственным в банковской и торговой сферах;

1933 год — закон Рейхстага отменяет гражданские свободы и передает чрезвычайные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру;

1932 год — в Таиланде без кровопролития в результате переворота устанавливают конституционную монархию;

1933 год — вступает в силу закон, накануне принятый немецким парламентом (69% голосов), передающий правительству законодательную власть и фактически отменяющий Конституцию;

1972 год – ограбление United California Bank: из разбитого сейфа похищают 9 млн долларов;

1975 год — Мухаммед Али (Muhammad Ali) техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Уэпнера в Кливленде;

1976 год – переворот в Аргентине: военная хунта свергает Исабель Перон, начинаются политические репрессии;

1980 год – убийство правыми боевиками Сальвадорского архиепископа Оскара Ромеро раскручивает спираль насилия гражданской войны;

1989 год — во Львове проходит первая политическая забастовка в Украине;

1989 год — в Тернополе создают первую краевую организацию Народного Руха Украины;

1990 год – Ислам Каримов становится президентом Узбекистана;

1999 год — после начала войны НАТО против Югославии войска Альянса начинают авиационные атаки против объектов на территории СРЮ;

1999 год — в результате пожара в тоннеле под Монбланом погибает 39 человек;

1999 год — в национальном парке Цаво (Кения) в результате аварии пассажирского поезда погибает 36 человек, 200 травмированы;

2001 год — Владимир Кличко выигрывает техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене.

Погода на 24 марта

Завтра, 24 марта, в Киеве будет облачно, во второй половине дня возможен мелкий дождь. Во Львове утром солнечно, позже облачно, после обеда возможен мелкий дождь. В Харькове переменная облачность. В Одессе пасмурно, весь день дождь.

Температура воздуха в Киеве +7 днем и +3 ночью. Во Львове +11 днем и +4 ночью. В Харькове +9 днем и +2 ночью. В Одессе +6 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 марта в Украине и мире празднуют Всемирный и Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом / Фото: Pexels

24 марта в Украине и мире празднуют Всемирный и Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Событие было начато по инициативе Всемирной организации здравоохранения 1993 года. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1882 года немецкий биолог Роберт Кох открыл туберкулезную бациллу.

Также 24 марта Международный день борьбы с депрессией. Основатели праздника поставили перед собой важную цель привлечь внимание мирового сообщества к такой серьезной проблеме как депрессия. В этот день проводятся различные просветительские мероприятия. Депрессия — психологическое расстройство, которое характеризуется длительным (свыше 2 недель) угнетением, потерей интереса к жизни и повседневным делам.

А еще 24 марта Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Важное событие, основанное ООН 21 декабря 2010 года. Дату избрали в честь христианского отца Оскара Ромеро, которого в 1920 году убили солдаты во время богослужения только за то, что он призвал прекратить военные действия, нарушающие человеческие права.

24 марта празднуют Международный день достижений. Праздник целеустремленных людей, созданный для того, чтобы привлечь внимание к неизвестным нам лицам, так или иначе помогающим улучшить нашу планету и жизнь людей.

Также 24 марта День фтизиатра. Это врач, изучающий закономерности развития и распространения туберкулеза, а также причины возникновения патологий, вызванных туберкулезом.