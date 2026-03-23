24 марта 2026 года — вторник. 1489-й день войны в Украине.

Завтра, 24 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного Захария. Монах Киево-Печерской лавры, который жил в XII–XIII веках и известен своей праведной жизнью и даром прозорливости. Он прославился как подвижник, ведший суровую аскетическую жизнь, пребывая в посте, молитве и духовной борьбе. По преданию, Захария обладал даром обличать ложь: однажды он разоблачил преступление, которое пытались скрыть, и тем самым утвердил справедливость.

24 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата выбрана неслучайно: именно 24 марта 1882 немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза — бактерии Mycobacterium tuberculosis. Это стало прорывом в медицине и позволило разработать методы диагностики и лечения. Туберкулез — это инфекционное заболевание, чаще всего поражающее легкие, но может влиять и на другие органы. Оно передается воздушно-капельным путем, поэтому особенно важны ранняя диагностика, вакцинация и своевременное лечение.

Также 24 марта Международный день борьбы с депрессией. Его цель — привлечь внимание к проблеме депрессии, повысить осведомленность о психическом здоровье и уменьшить стигму вокруг этого состояния. Депрессия — это не просто плохое настроение, а серьезное психическое расстройство, которое влияет на эмоции, мышление и поведение человека.

А еще 24 марта День мастера маникюра. Мастера маникюра — это не только об эстетике, но и о гигиене, здоровье ногтей и кожи. Они обладают разными техниками по уходу, дизайну и восстановлению ногтей, работают с современными материалами и трендами.

24 марта празднуют Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Его провозгласила Организация Объединенных Наций, чтобы почтить память жертв серьезных нарушений прав человека и подчеркнуть право людей знать правду о таких преступлениях. Дата связана с убийством Оскара Арнульфо Ромеро в 1980 году — архиепископа, открыто выступавшего против насилия, несправедливости и нарушений прав человека.

Также 24 марта Международный день достижений. Этот неофициальный праздник, посвященный людям, упорно работающим над собой, ставят цели и добиваются результатов в разных сферах жизни. В этот день часто говорят об истории известных личностей, таких как Илон Маск или Опра Уинфри, ставшие символами настойчивости и самореализации.

А еще 24 марта День фтизиатра. Он посвящен врачам, специализирующимся на диагностике и лечении туберкулеза — инфекционного заболевания, наиболее поражающего легкие. Праздник подчеркивает важность этой профессии, ведь своевременная работа фтизиатра спасает жизнь и предотвращает распространение болезни.