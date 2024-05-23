Какой завтра, 24 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 24 мая, Всемирный день видеоигр. Верующие чтят память преподобного Симеона Столбника на Страстной горе. До Нового года остался 221 день.

24 мая 2024 года — пятница. 821-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

24 мая в церковном календаре — день памяти преподобного Симеона Столбника на Удивительной горе. Он был выдающимся аскетом и монахом, жившим в VI-VII веке. Один из самых известных подвижников своего времени, он приобрел известность благодаря своей аскетической жизни на Удивительной горе.

Он родился в Сирии и отдавал свою жизнь Богу. Симеон избрал одиночество и аскетическую жизнь на Страстной горе, где он предавался молитве, посту и медитации. Его фамилия "Столбник" происходит от того, что он жил на вершине столба или колонны, которую он сам построил. Это было его место молитвы и покаяния.

Симеон испытывал духовные сражения и соблазны, но всегда оставался верен своему призванию. Ему приписывают многочисленные чудеса, включая целебные действия и пророчества. Его жизнь и учение повлияли на многих монахов и аскетов своего времени.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя злословить, ссориться.

Не разрешается заниматься тяжелой физической работой.

Запрещается другим желать зла.

Народные приметы и традиции на 24 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много комаров летает — к сильной засухе в июле;

птицы летают низко — ждите сильных дождей;

солнце ясное — к урожайному лету;

в небе видно много птиц — будет хорошая погода.

24 мая в небе видно много птиц — будет хорошая погода / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что это день шиповника, но рвали цветы только травники, которые разбирались в лечении. Они готовили из нее настойки, чтобы лечить от разных болезней.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 мая

Какие завтра именины: Иван, Никита, Семен, Степан (Стефан), Антон, Федор, Елена, Павлина, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 24 мая, является змеевик. Производственный камень, известный в Европе уже более 400 лет. Издавна верили, что змеевик помогает избавиться от головных болей, лечит воспаление.

В этот день родились:

1964 год — украинский музыкант Олег Скрипка;

1973 год — украинская певица, общественный деятель, победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" в Стамбуле Руслана Лыжичко;

1992 год — украинский исследователь кириллических старопечатных изданий, историк Станислав Волощенко.

Памятные даты 24 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 мая:

1276 год — Магнус Ладулос коронован как король Швеции в Уппсальском соборе;

1626 год — Петер Минуит покупает Манхэттен;

1683 пик — открылся музей Ашмола в Оксфорде, Англия;

1798 год — Общество объединенных ирландцев начало восстание с целью свержения британского правления и создания независимой Ирландской республики;

1822 год — Эквадор обрел независимость от Испании;

1844 год — из Вашингтона в Балтимор отправлена первая телеграмма азбукой Морзе;

1873 год — Патрик Фрэнсис Гили стал первым темнокожим президентом преимущественно белого университета в Соединенных Штатах;

1936 год — создан ФК "Шахтер";

1940 год — на I Конгрессе Американских Украинцев в Вашингтоне создали Украинский конгрессный комитет Америки;

1940 год — Игорь Сикорский совершил первый успешный полет на однороторном вертолете;

1956 год — в Лугано прошел первый конкурс песни Евровидения, в котором принимали участие 14 представителей семи стран Европы;

2003 год — Украина дебютировала на 48-м конкурсе "Евровидение", который состоялся в Риге, Александр Пономарев с песней "Аста ла виста" занял 14-е место;

2023 год — Архиерейский собор ВТО одобрил переход на новоюлианский церковный календарь с сентября 2023 года.

Погода на 24 мая

Завтра, 24 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове будет облачно, днем возможен мелкий дождь. В Харькове без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +14 ночью. Во Львове — +19 днем и +13 ночью. В Харькове — +21 днем и +14 ночью. В Одессе — +21 день и +17 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 мая Всемирный день видеоигр / Фото: Unsplash

24 мая в Украине и мире празднуют День славянской письменности и культуры. В этот день мы чтим память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита, который стал основой для развития национальных языков и культур.

Также 24 мая День авиационного техника. Праздник посвящен признанию важной работы специалистов по техническому обслуживанию авиации. Также оно чтит наследство Чарльза Эдварда Тейлора, авиационного механика-первопроходца, изготовившего двигатель для первого успешного полета братьев Райт.

А еще 24 мая Всемирный день видеоигр. Этот праздник чествует современное развлечение, индустрию видеоигр и образ жизни геймеров. Дата празднования выбрана в честь даты официальной презентации Ральфом Байером совместно с его командой первой домашней приставки для игр Magnavox Odyssey, состоявшейся именно в этот день 1972 года.

Magnavox Odyssey была разработана небольшой командой и стала первой в мире коммерческой домашней игровой приставкой. Она заключена в черно-бело-коричневый корпус, подключается к телевизору и использует два игровых контроллера. Это событие отмечает важный шаг в развитии видеоигр и их влиянии на современный мир.

24 мая Международный женский день за мир и разоружение. Этот праздник отмечает культурные, политические и социально-экономические достижения женщин и подчеркивает важность гендерного равенства, сексизма, репродуктивных прав и насилия в отношении женщин.

Также 24 мая празднуют Международный день тиары. Цель этого дня заключается в важности чувства собственного достоинства и привлечении женщин к ношению хороших нарядов, в частности тиар. Это украшение помогает каждой представительнице прекрасного пола вообразить себя настоящей королевой.

А еще 24 мая Всемирный день шизофрении. Этот день посвящен улучшению понимания шизофрении, борьбе со стигмой, часто окружающей это заболевание, и поддержке тех, кто с ним живет.