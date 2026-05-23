24 мая 2026 года — воскресенье. 1550-й день войны в Украине.

Завтра, 24 мая, верующие празднуют День памяти святого преподобного Симеона Дивногорца. Святой получил имя «Дивногорец» из-за подвигов на Страстной горе, где провел много лет в суровом посте и непрерывной молитве. Подобно другим столбцам, он жил на высоком столбе, отдалившись от мирской суеты ради духовного служения Богу. По преданию, у преподобного был дар исцеления, прозорливости и творил чудеса. К нему приходили люди за советом, молитвой и духовной поддержкой.

24 мая в Украине и мире празднуют День славянской письменности и культуры. Именно братья Кирилл и Мефодий в IX веке создали первый славянский алфавит — глаголицу, ставшую основой развития славянской письменности, культуры и богослужебных текстов. Их деятельность способствовала распространению просвещения и христианства среди славянских народов. В этот день проводятся торжественные богослужения, научные конференции, книжные выставки, культурные мероприятия и тематические уроки, посвященные языку, литературе и духовному наследию славян.

Также 24 мая Международный женский день за мир и разоружение. Идея этого дня заключается в поддержании мирного урегулирования споров, ядерного разоружения и защиты прав людей, страдающих войнами. Особое внимание уделяется женским инициативам, гуманитарной помощи, волонтерству и дипломатии. В разных странах проводятся мирные акции, дискуссии, конференции и образовательные мероприятия, посвященные темам безопасности, прав человека и международного сотрудничества.

А еще 24 мая Всемирный день шизофрении. Шизофрения — это сложное психическое состояние, которое может влиять на мышление, эмоции, восприятие реальности и поведение человека. Заболевание часто сопровождается галлюцинациями, бредом, трудностями с концентрацией и социальным взаимодействием. Цель этого дня — напомнить, что люди с шизофренией нуждаются не в осуждении, а в своевременной медицинской помощи, поддержке близких и понимании общества. Благодаря современному лечению и психотерапии многие могут вести полноценную жизнь, учиться, работать и поддерживать социальные связи.

24 мая празднуют Международный день тиары. Праздник не имеет статуса международного календарного дня ООН, но стал популярен в сети как символическая дата, посвященная украшениям и женской элегантности. Тиара традиционно ассоциируется с торжеством, достоинством, праздничными событиями и особым статусом. В современном контексте этот день часто используют как возможность популяризации ювелирного искусства, истории украшений и моды, а также как легкий символ женственности и самовыражения.

Также 24 мая Всемирный день видеоигр. Этот день возник как инициатива геймерского сообщества и медиа, чтобы подчеркнуть, что видеоигры — это не только развлечение, но часть цифровой культуры, искусства и даже образования. Современные игры развивают логику, реакцию, стратегическое мышление и часто становятся платформой социального взаимодействия. В этот день обычно проводят онлайн-ивенты, стримы, турниры, розыгрыши и обсуждение новых игр. Также это возможность вспомнить историю индустрии — от первых аркадных автоматов до крупных AAA-проектов и киберспорта.

А еще 24 мая День видимости пансексуалов. Пансексуальность — это романтическое или сексуальное влечение к людям независимо от их пола или гендерной идентичности. Главная идея этого дня — видимость и принятие многообразия человеческих идентичностей и опыта. День видимости призван уменьшить стереотипы, мифы и предубеждения, которые существуют вокруг пансексуальности, а также поддержать равенство и право каждого человека на самовыражение без дискриминации.

24 мая празднуют День авиационного техника. Авиационные техники отвечают за техническое обслуживание, диагностику, ремонт и подготовку самолетов и вертолетов. Именно от работы зависит безопасность экипажей и пассажиров, а также надежность всей авиационной системы. Этот день обычно отмечается в военной и гражданской авиации как признание важной, но часто невидимой работы технических специалистов. Формат празднования может отличаться в зависимости от страны или ведомства: это могут быть торжественные награждения, благодарности, профессиональные встречи или внутренние мероприятия в авиационных подразделениях.

