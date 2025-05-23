Какой праздник 24 мая 2025 года / © ТСН

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24 мая 2025 года — суббота. 1186-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 24 мая, верующие празднуют день памяти святого преподобного Симеона Дивногорца. Святой Симеон, известный как Странногорец, принадлежит к когорте величайших подвижников христианского Востока VI века. Его путь — это путь полного отречения от мира, безграничного духовного сосредоточения и огненной молитвы, горевшей на вершине горы, как свеча перед престолом Божиим.

Симеон родился в сирийской Антиохии в семье глубоко верующих христиан. С юного возраста в нем созревало необычное влечение к одиночеству, тишине и Богу. Он не искал человеческого признания — только Божьего присутствия. В подростковом возрасте оставил дом и светскую жизнь, чтобы последовать за великим столбником Симеоном Младшим, ставшим его духовным проводником и огненной свечой на дороге к небу.

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Со временем Симеон поселился на отдаленной горе, которую народ стал называть Странной — не только из-за ее расположения, но и из-за чудес, которые происходили поблизости. Здесь, на вершине, он построил железный столб — свой новый дом, место подвига, с которого годами не сходил. Открытый для дождей, ветров, зноя и мороза, Симеон оставался незыблемым — как свет веры, укорененный в небо.

Его молчание было глубже проповедей, а молитва — мощнее меча. Люди шли к нему со всех концов, ища совета, исцеления, утешения. Преподобный имел дар видеть сердца, пророчески предсказывать события, отгонять болезни и духов злых. Но величайшее его чудо — это чистота души, прозрачная как горный источник, и вера, твердая как сама скала, на которой он стоял.

Возле Симеона возникло небольшое сообщество учеников, которое впоследствии превратилось в духовную ячейку. Он не только учил, но и жил проповедующим: терпением, самоотверженностью, безусловным доверием к Божьей воле.

Что нельзя делать 24 мая

Не следует устраивать громких гуляний — это день тишины, молитвы и духовного переосмысления. Считается неуместным проводить свадьбы, вечеринки, дискотеки, корпоративы и другие громкие развлечения.

Нельзя работать на земле — считалось, что в этот день лучше не копать землю, не сажать, не сеять, потому что “Бог земле отдохнуть велит”.

Запрещается начинать новые важные дела — день, связанный с внутренней очисткой, не стоит начинать большие дела, сделки, переезды, строительство или рискованные проекты. Можно заканчивать, но не начинать.

Народные приметы и традиции на 24 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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если в этот день тепло — лето будет щедрым, ранним и погожим;

на Симеона тепло — лен будет длинный, как песня;

если дождь — лен и хлеб уродят хорошо;

роса утром — на хороший приплод у домашней птицы.

24 мая дождь — лен и хлеб уродят хорошо / © Pixabay

В народе 24 мая носило название Симеон Ленар. В это время — конец мая — крестьяне традиционно начинали сеять лен, одну из важнейших технических культур в древнем сельском хозяйстве.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 мая

Какие завтра именины: Иван, Степан, Феодор.

Талисманом человека, рожденного 24 мая, является змеевик. Уникальный минерал с многовековой историей, более четырех веков известный в Европе как “рабочий” или “производственный” камень. С давних времен его ценили не только за декоративную красоту, но и за целебные свойства: считалось, что он способен снимать головные боли, уменьшать воспаление и способствовать общему оздоровлению организма.

В этот день родились:

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1964 год — Олег Скрипка, украинский музыкант;

1973 год — Руслана Лыжичко, украинская певица, общественный деятель, победительница песенного конкурса «Евровидение-2004» в Стамбуле;

1992 год — Станислав Волощенко, украинский исследователь кириллических старопечатных изданий, историк.

Памятные даты 24 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 мая:

1276 год — в величественном соборе города Уппсала Магнус Ладулос официально сошел на шведский трон, приняв королевскую корону;

1571 год — во время масштабного похода крымские орды хана Девлета Герая ворвались в Москву и сожгли город — один из самых сокрушительных набегов на Московию;

1626 год — голландский колониальный администратор Петер Минуит заключил соглашение о покупке острова Манхэттен, впоследствии ставшего сердцем Нью-Йорка;

1683 год — в Оксфорде торжественно открылся Эшмоловский музей — первый в истории университетский музей, ставший предвестником современного музейного дела;

1798 год — в стремлении освободиться от британского господства Общество объединенных ирландцев начало масштабное национально-освободительное восстание;

1822 год — Эквадор провозгласил независимость, окончательно отделившись от колониального правления Испании;

1844 год — из Вашингтона в Балтимор было отправлено первое в истории телеграфное сообщение с помощью азбуки Морзе — начало новой эры связи;

1861 год — во время Гражданской войны в США войска Севера заняли стратегически важный город Александрию в Виргинии;

1936 год — в Донецке (тогда Сталино) создан футбольный клуб «Шахтер», впоследствии ставший одним из флагманов украинского футбола;

1940 год — во время Первого Конгресса американских украинцев в Вашингтоне был учрежден Украинский конгрессовый комитет Америки — ведущая диаспорная организация;

1940 год — выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский совершил успешный полет на первом однороторном ввертолете, заложив основу современной вертолетной авиации;

1956 год — в швейцарском городе Лугано состоялся дебютный конкурс песни “Евровидение”, участие в котором приняли 14 исполнителей из 7 европейских стран;

1964 год — в Киеве трагически вспыхнул пожар в Государственной публичной библиотеке АН УССР, нанесший непоправимый ущерб научному наследию;

1980 год — хоккейный клуб “Нью-Йорк Айлендерс” впервые завоевал Кубок Стэнли, победив команду “Филадельфия Флайерс” в решающем матче;

1993 год — после длительного вооруженного конфликта Эритрея официально обрела независимость от Эфиопии;

1999 год — на шахте имени Засядько в Донецке произошел взрыв, в результате которого погибли 39 горняков — одна из самых трагических аварий в украинской угольной промышленности;

2003 год — Украина впервые приняла участие в песенном конкурсе «Евровидение»: Александр Пономарев с композицией “Аста ла виста” занял 14-е место в финале в Риге;

2014 год — в Эгейском море произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла; пострадали более трехсот человек в прибрежных районах Греции и Турции;

2018 год — на Закарпатье открыт новый Бескидский тоннель — стратегический инфраструктурный объект железнодорожного сообщения Украины с Европой;

2019 год — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально заявила об отставке с должности лидера Консервативной партии; ее полномочия завершились 7 июня;

2022 год — в школе города Ювалди (Техас, США) произошла трагическая стрельба: погиб 21 человек, в том числе 19 детей — одна из самых страшных трагедий в истории американского образования;

2023 год — Архиерейский Собор Православной Церкви Украины принял историческое решение: переход на новоюлианский календарь начался в сентябре того же года.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 мая в Украине и мире празднуют День славянской письменности и культуры / © unsplash.com

24 мая в Украине и мире празднуют День славянской письменности и культуры. Праздник, посвященный истокам духовного и языкового наследия славянских народов. Этот день почитают Кирилла и Мефодия, двух братьев-миссионеров из Византии, ставших основателями славянской письменности. В IX веке братья Кирилл (в мире — Константин) и Мефодий отправились в славянские земли, чтобы проповедовать христианство. Они не просто учили вере — они создали первый алфавит для славянского языка — глаголицу, позволившую переводить богослужебные тексты. Позже на основе их работы появилась кириллица, которая стала основой современных алфавитов, в том числе украинского.

Также 24 мая Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров. Эти праздничные даты напоминают нам о невероятной роли интерьерного дизайна в повседневности и признают талант и профессионализм людей, создающих эти просторы — дизайнеров интерьера.

А еще 24 мая Всемирный день шизофрении. Шизофрения — хроническое психическое расстройство, глубоко влияющее на способ, которым человек воспринимает мир, мыслит и реагирует на него. Шизофрения может проявляться посредством галлюцинаций, иллюзий, нарушений мышления и эмоций, а также социальной изоляции. Она требует комплексного подхода к лечению и постоянной поддержке.

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24 мая Международный женский день за мир и разоружение Этот день возник в 1982 году благодаря резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая подчеркнула ключевую роль женщин в глобальном миротворении и подчеркнула необходимость сокращения и ликвидации вооружений для сохранения человечества. женщины являются главными агентами перемен.

Также 24 мая Всемирный день видеоигр. Это уникальная возможность почтить безграничное разнообразие видеоигр — от ностальгических аркад до современных масштабных онлайн-платформ. День подчеркивает, что видеоигры — это не только развлечение, но настоящее искусство, способ обучения и мощное средство для общения.

А еще 24 мая День авиационного техника. Это особый профессиональный праздник, посвященный людям, стоящим за безопасностью и безупречной работой самолетов и вертолетов.

24 мая празднуют День видимости пансексуалов. Это время, когда общество призывают больше узнать эту форму сексуальной ориентации, которая выходит за пределы традиционных представлений о гендере. Пансексуалы — это люди, которым присуще романтическое и сексуальное влечение к другим независимо от их пола или гендерной идентичности. Их интерес направлен не на пол, а на личность, характер и внутренний мир человека, что делает их выбор свободным от гендерных рамок.

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