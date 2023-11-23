Какой завтра, 24 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 24 ноября, Международный день системного инженера. Во всем мире проходит Черная пятница. Верующие чтят память христианской мученицы Екатерины Александрийской. До Нового года осталось 37 дней.

24 ноября 2023 года — пятница. 639-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 ноября, церковный праздник

24 ноября в церковном календаре – день памяти христианской мученицы Екатерины Александрийской. Девушка изучала работы известных писателей, философов, врачей, обладала ораторским мастерством. Обратилась в христианство после разговора с сирийским монахом. Согласно церковным преданиям, однажды ей явился во сне ангел и вручил обручальное кольцо от Христа.

Екатерина пришла на жертвоприношение в языческом храме и призвала императора Максимина отвлечься от идолопоклонства. Правителя поразила красота девушки, поэтому он пытался ее обратить в язычество, но потом понял, что это бесполезно, и стал пытать. Во время пыток ангел разрушил одно из орудий пыток. Это увидела жена правителя и тоже обратилась в христианство. Ее вместе с Екатериной убили.

Что нельзя делать 24 ноября

Запрещено громко петь, танцевать, веселиться.

Нельзя ремонтировать, шить, заниматься тяжелым трудом.

Продолжается Рождественский пост, поэтому не стоит есть мясные, молочные продукты, яйца.

Народные приметы и традиции на 24 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на небе маленькие звезды — ждите снегопада;

вокруг луны виднеется круг – будет оледенение;

еще не выпал снег — значит, следующий год будет неурожайным;

туман или оттепель — к похолоданию после Варвариного дня (4 декабря);

за окном теплая погода — во второй половине декабря ударят морозы;

ясно — зима будет холодной.

До 24 ноября еще не выпал снег — значит, следующий год будет неурожайным. / Фото: Pexels

В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. К примеру, наши предки верили, что праздники помогает девушкам отыскать свою судьбу. Традиционно те, кто хотел выйти замуж, шли в церковь, ставили свечу перед образом Екатерины, молились мученице. Под вечер же девушки собирались вместе и гадали на суженого.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 ноября

Какие завтра именины: Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

Талисманом человека, рожденного 24 ноября является берилл. Камень, относящийся к силикату. О его уникальных свойствах было известно еще давно. Берил широко использовали для проведения различных магических обрядов. В Библии говорится, что этот минерал заложен в основу Небесного Иерусалима.

В этот день родились:

1957 год — украинский футболист, старейший игрок и бомбардир в истории чемпионатов Украины по футболу Иван Шарий;

1989 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2012 Анна Рыжикова;

1996 год — украинский поэт и музыкант, солдат Вооруженных сил Украины, Герой Украины Даниил Подыбайло.

Памятные даты 24 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 ноября:

1638 год — Казацкий совет в урочище Маслов Став утверждает "Ординацию Войска Запорожского Реестрового" — устав запорожских казаков;

1859 год — Чарльз Дарвин публикует свой труд "Происхождение видов", являющийся одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения;

1910 год — в Севастополе начинает работу офицерская школа авиации;

1918 год — эскадра Антанты берет Севастополь;

1969 год — договор о нераспространении ядерного оружия ратифицировали в США и СССР;

1994 год — в Украине начинает свою деятельность миссия ОБСЕ;

2004 год — Центральная избирательная комиссия Украины обнародует официальные результаты выборов Президента Украины, во время которых победил Виктор Янукович;

2015 год — солдаты Свободной сирийской армии подводят российский вертолет в Сирии близ Латакии, заставив его совершить аварийную посадку;

2015 год — начинается обострение конфликта между Россией и НАТО на дипломатической арене в результате небывалого на протяжении более 50-летней истории сбития турецкими силами российского истребителя "СУ-24", пересекшего границу между Сирией и Турцией.

Погода на 24 ноября

Завтра, 24 ноября, в Киеве пасмурное утро, но день ясный, ночью возможен мелкий дождь, но потом без осадков. Во Львове облачно, прояснится вечером, почти весь день будет идти мелкий дождь, который ослабнет во второй половине и закончится к вечеру. В Харькове пасмурно, ночью и утром мелкий дождь со снегом, который закончится ближе к середине дня. В Одессе ясно утром, днем небо будет покрыто облаками, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +6 днем и +2 ночью. Во Львове — +4 днем и +1 ночью. В Харькове — +3 день и 0 ночью. В Одессе — +9 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 ноября — Всемирный день эволюции / Фото: pixabay.com

24 ноября в Украине и мире празднуют Международный день системного инженера. Специалист устанавливает внутренние сети компьютерного оборудования и помогает пользователям использовать программное обеспечение правильно.

Также 24 ноября Всемирный день эволюции. Дату избрали в честь публикации Чарльзом Дарвиным его труды "Происхождение видов". Особенность этой книги состоит в том, что она была написана не в научном, а в популярно-публицистическом стиле, чем вызвала незаурядный ажиотаж в обществе. Вместе с этим трудом появилась теория эволюции, которую позже назвали дарвинизмом. Праздник был создан в 2001 году, хотя идея появилась еще в 90-х годах XX века.

А еще 24 ноября празднуют Всеукраинский день логиста. Логистикой называют эффективное планирование, контроль и реализацию перемещения и хранения различных товаров от пункта отправления в пункт назначения. А логисты являются мастерами перевозки с минимальными затратами.

24 ноября в противовес Черной пятнице празднуют День без покупок. Праздник был основан канадским специалистом по рекламе Тедом Дэйви в 1992 году. Через 5 лет весь мир присоединился к празднованию, осознавая значимость этого события. Сейчас специалисты из разных отраслей озабочены тем, что современная индустрия одежды оказывает серьезное негативное влияние на окружающую среду. С каждым годом растет производство текстильной продукции, а потребители под влиянием рекламы и акций на Черную пятницу покупают одежду чаще и больше.

Также 24 ноября Всемирный день информации. Праздник был основан Международной академией информатизации в 1994 году и приходится на последнюю пятницу ноября. В этот день принято организовывать форумы, конференции, деловые встречи и т.д., чтобы искать решения по оптимизации информационного потока.

А еще 24 ноября Всемирный день моржа. Праздник был создан в 2008 году и является призывом к действиям по повышению осведомленности о сохранении моржей, проживающих в Арктике. Инициатором создания этого дня выступили Всемирный фонд дикой природы и Совет морских млекопитающих.