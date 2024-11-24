Какой сегодня, 24 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 24 ноября, Международный день Библии. Верующие чтят память святой великомученицы Екатерины. До Нового года осталось 37 дней.

24 ноября 2024 года — воскресенье. 1005-й день войны в Украине.

Что сегодня за церковный праздник

24 ноября в церковном календаре – день памяти святой великомученицы Екатерины. Она родилась в Александрии в III веке и была известна своей красотой, мудростью и образованием. Екатерина была дочерью знатного и богатого семейства. По преданию, она была отдана христианству после того, как видела Деву Марию и Иисуса Христа. После этого Екатерина активно проповедовала христианскую веру, вовлекая многих людей в христианство, включая философов и воинов.

Ее вера привела к тому, что она стала мишенью для преследования во время правления императора Максимина. Екатерина отказалась принести жертву языческим богам, и за это ее подвергли жестоким пыткам. Она испытала многие испытания, включая колесование, но осталась непоколебимой в своей вере. Екатерина умерла мученической смертью, но ее стойкость и вера сделали ее символом духовной силы и преданности Богу. Ее мощи хранятся в монастыре святой Екатерины на Синайской горе, который является одним из старейших христианских монастырей в мире.

Что нельзя делать 24 ноября

Нельзя громко смеяться, танцевать и петь.

Запрещается употреблять мясные и молочные продукты – продолжается пост.

Не следует шить, вязать, заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 24 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясная погода до холодной зимы;

тепло за окном – ждите сильных морозов во второй половине декабря;

оттепель или туман — похолодание после Варварыного дня (4 декабря);

маленькие звезды на небе до снегопада.

24 ноября ясная погода в холодную зиму / Фото: Unsplash

В народе день получил название Праздник женской судьбы, потому что святую Екатерину считают покровительницей всех женщин. Девушки обязательно гадают на будущего мужа, а те, кто очень хотел замуж, шли в храм, молились святой и ставили ей свечу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 ноября

Какие сегодня именины: Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина.

Талисманом человека, рожденного 24 ноября является берилл. Издавна считалось, что это "женский камень". Как верили наши предки, берилл помогает женщинам найти свою судьбу, встретить хорошего мужчину.

В этот день родились:

1957 год – украинский футболист, старейший игрок и бомбардир в истории чемпионатов Украины по футболу Иван Шарий;

1989 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2012 Анна Рыжикова;

1996 год – украинский поэт и музыкант, солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Даниил Подыбайло.

Памятные даты 24 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 ноября:

1638 год — Казацкий совет в урочище Маслов Став утверждает "Ординацию Войска Запорожского Реестрового" — устав запорожских казаков;

1642 год — голландец Абель Тасман открывает остров у берегов Австралии, названный его именем;

1859 год — Чарльз Дарвин публикует свой труд "Происхождение видов", являющийся одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения;

1863 год — начало битвы у Чаттануза во время Гражданской войны в США;

1910 год – в Севастополе начинает работу офицерская школа авиации;

1918 год — эскадра Антанты берет Севастополь;

1994 год — в Украине начинает свою деятельность миссия ОБСЕ;

2004 год — Центральная избирательная комиссия Украины обнародует официальные результаты выборов Президента Украины, победителем признают Виктора Януковича;

2015 год — солдаты Свободной сирийской армии подводят во вторник российский вертолет в Сирии близ Латакии, заставив его совершить аварийную посадку;

2015 год — начинается обострение конфликта между Россией и НАТО на дипломатической арене в результате небывалого на протяжении более 50-летней истории ущерба (утром 25 ноября) турецкими силами российского истребителя "СУ-24", пересекшего границу между Сирией и Турцией.

Погода на 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, вечером возможен мелкий дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе первая половина дня ясная, затем облачно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -2 ночью. Во Львове +3 днем и -2 ночью. В Харькове +2 днем и -2 ночью. В Одессе +6 днем и -2 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

24 ноября в Украине и мире празднуют Международный день Библии / Фото: Unsplash

24 ноября в Украине и мире празднуют Международный день Библии. Этот день посвящен популяризации Священного Писания, поощрению его чтения и размышлениям над его духовным содержанием. Выпадает на третий понедельник ноября. Его инициатором была организация Bible League International, способствующая распространению Библии по всему миру. Люди собираются в храмах, библиотеках или дома, чтобы вместе читать любимые отрывки из Библии. Этот праздник вдохновляет людей задуматься над текстами, объединяющими миллионы верующих во всем мире, независимо от их религиозного или культурного происхождения.

Также 24 ноября Всемирный день эволюции. Эта дата символизирует выход в свет одного из важнейших научных произведений в истории — книги Чарльза Дарвина " Происхождение видов путем естественного отбора " (1859). Этот день посвящен распространению знаний об эволюции, ее значении для науки и жизни, а также чествования достижений в области биологии и естественных наук. Этот праздник напоминает нам о важности науки в понимании нашего прошлого, настоящего и будущего.

А еще 24 ноября Всемирный день моржа. Был создан, чтобы привлечь внимание к важности сохранения этих уникальных морских млекопитающих и их среде обитания. Моржи является символом арктической природы, и их состояние отражает общую экологическую ситуацию в полярных регионах, которые очень уязвимы для изменения климата. Праздник инициировали экологи и природоохранные организации, чтобы отметить проблемы, угрожающие моржам: таяние ледников, загрязнение океанов и браконьерство. Моржи играют немаловажную роль в экосистеме Арктики. Они влияют на морское дно в поисках пищи и обеспечивают пищевую цепь для других животных.

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