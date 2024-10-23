Какой завтра, 24 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 24 октября, Международный день Организации Объединенных Наций. Верующие чтят память святого мученика Аретты и тех, кто с ним. До Нового года осталось 68 дней.

24 октября 2024 года — четверг. 974-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

24 октября в церковном календаре – день памяти святого мученика Аретты и тех, кто с ним. Также известен как Аретас. Он был христианским святым, жившим в III веке. Он был римским военным трибуном и служил в армии римского правителя Диоклетиана. Аретас был известен своей верностью ко Христу и отказом поклоняться язычеству. Его мученичество произошло после того, как он отказался выполнить приказ императора о поклонении идолам. За это он был замучен и убит. Его мученичество стало символом веры и преданности Христу.

Что нельзя делать 24 октября

Запрещается ссориться, ругаться, желать кому-нибудь зла.

Не стоит ходить по лужам, мочить ноги.

Не следует оскорблять или избивать животных.

Народные приметы и традиции на 24 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях сидит много воронов – будет ненастье;

уже первый снег выпал — к снежной зиме;

густой туман на рассвете – день будет ясным и теплым;

все еще есть желтые листья на деревьях — зима будет морозной.

24 октября все еще есть желтые листья на деревьях — зима будет морозной. / Фото: Unsplash

Это благоприятный день для того, чтобы помочь нуждающимся, потому что все добро вернется вам сторицей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 октября

Какие завтра именины: Алексей, Афанасий, Иван, Николай, Петр.

Талисманом человека, рожденного 24 октября, является гранат. Камень был известен уже древним скифам, украшавшим им свои изделия из золота. Считалось, что гранат способен остановить даже самое сильное кровотечение.

В этот день родились:

1979 год – украинский хоккеист Константин Касянчук;

1988 год — украинская тяжелоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Юлия Калина;

1993 год — офицер патрульной полиции Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Даниил Сафонов.

Памятные даты 24 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 октября:

1648 год — Вестфальский мир, заканчивается Тридцатилетняя война (1618-1648) в Европе;

1857 год — в Шеффилде (Великобритания) основывают первый в мире футбольный клуб;

1861 год — президент США Авраам Линкольн получает телеграфное сообщение из Калифорнии – это было первое трансконтинентальное телеграфное сообщение в истории;

1874 год — во Львове основывают Краевую школу лесного хозяйства;

1901 год — 43-летняя вдова Анна Тейлор становится первым человеком, успешно спустившимся вниз по Ниагарскому водопаду в бочке;

1929 год — Черный четверг и начало Великой депрессии;

1939 год — впервые в продажу поступают нейлоновые чулки – в Уилмингтоне, штат Делавер;

1941 год — немецкая армия входит в Харьков;

1945 год — торжественно открывают Организацию Объединенных Наций;

1949 год — перверзионное убийство писателя Ярослава Галана;

1952 год — Дуайт Эйзенхауэр объявляет войну в Корее "крестовым походом против коммунизма";

1956 год — в Венгрию для подавления революции вводят советские войска;

1964 год — на территории бывшей Северной Родезии провозглашают независимость Замбии;

1969 год — американский актер Ричард Бартон дарит своей жене Элизабет Тейлор бриллиант весом почти 69,5 карата и стоимостью более 1 миллиона долларов;

1975 год — в Великобритании и США выходит пластинка Джона Леннона "Shaved Fish";

1986 год — в Лондоне открывают крупнейший в мире магазин грампластинок;

1991 год — Верховная Рада провозглашает безъядерный статус Украины;

1993 год — в соборе Святой Софии в Киеве осуществляют интронизацию Владимира Романюка, избранного Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

1999 год — в Рогатине открывают памятник землячке Роксолане, любимой жене османского султана Сулеймана I Пышного;

2005 год — в Киеве Фонд госимущества проводит повторный аукцион по продаже "Криворожстали": новым владельцем завода стала компания "Миттал Стил".

Погода на 24 октября

Завтра, 24 октября, в Киеве ясно только утром, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове безоблачно, утром и вечером, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +12 днем и +6 ночью. Во Львове — +13 днем и +4 ночью. В Харькове — +12 днем и +6 ночью. В Одессе — +14 днем и +10 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 октября отмечают Международный день Организации Объединенных Наций / Фото: Unsplash

24 октября в Украине и мире празднуют Международный день дипломатов. Международный день дипломатов отмечается ежегодно 24 октября. Этот праздник был установлен для увековечения дипломатов и их усилий в поддержке мира и международного сотрудничества. Дипломаты играют ключевую роль в установлении и укреплении отношений между странами, переговорах и разрешении конфликтов. Этот день также призван повысить осведомленность о важности дипломатии в современном мире, способствуя укреплению международных связей и взаимопониманию. Это также время для достижения дипломатов и признания их тяжелого труда в создании стабильного и мирного мира.

Также 24 октября Всемирная неделя медиа- и информационной грамотности. Ежегодно приходится на последнюю неделю октября. Это инициатива, начатая ЮНЕСКО для повышения осведомленности о важности медиа- и информационной грамотности в современном мире. Целью недели является продвижение навыков критического мышления, анализа информации и правильного использования медиаресурсов среди людей всех возрастов. Это включает понимание влияния медиа на общество, умение распознавать фейки и дезинформацию, а также безопасное использование Интернета.

А еще 24 октября Международный день действий в защиту климата. Этот день посвящен повышению осведомленности об изменении климата и стимулированию действий по борьбе с ним. Идея этого дня состоит в том, чтобы миллионы людей по всему миру приняли участие в активационных мероприятиях, таких как митинги, пикеты, дебаты и другие формы общественной деятельности.

24 октября празднуют Международный день Организации Объединенных Наций. Этот праздник был основан в 1948 году и преследует цель создания Организации Объединенных Наций, которая официально начала свою деятельность 24 октября 1945 года, после того как Устав ООН вступил в силу. ООН была создана после Второй мировой войны с целью поддержания международного мира и безопасности, содействия экономическому и социальному развитию, защиты прав человека и координации международных усилий по решению глобальных проблем. Этот день является возможностью для повышения осведомленности о работе ООН, ее достижениях и вызовах, которые она встречает. Отмечание включает в себя различные мероприятия, такие как конференции, семинары, выставки и информационные кампании, направленные на информирование общественности о деятельности ООН.

Также 24 октября Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Этот день направлен на повышение осведомленности о полиомиелите, опасной вирусной инфекции, поражающей нервную систему и может привести к параличу. Этот день был начат Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита (GPEI). Благодаря их усилиям глобальная кампания по вакцинации существенно снизила уровень заболеваемости полиомиелитом.

А еще 24 октября Всемирный день информации о развитии. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 г. с целью привлечения внимания к проблемам развития и информационного обмена между странами. Этот день подчеркивает важность доступа к информации как основы развития и развития глобального сообщества. Он также направлен на повышение осведомленности о глобальных вызовах, таких как бедность, неравенство и изменение климата.

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