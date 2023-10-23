Какой завтра, 24 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

24 октября 2023 года — вторник. 608-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 октября, церковный праздник

24 октября в церковном календаре – день памяти мученика Арефа. Согласно одной из легенд, Ареф был христианским священником в Египте в III веке во время преследований христиан. Его известный акт мученичества включает отказ отречься от христианства и отдать поклон идолам, за что он был приговорен к казни. Его казнили тем, что отрубили мечом голову.

Что запрещено делать в этот день

Не следует закрываться в себе, сдерживая свои эмоции.

Запрещено ссориться, ругаться, желать кому-нибудь зла.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы и традиции на 24 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях сидит много ворон — ждите сильных снегопадов;

с рассветом густой туман до ясного и теплого дня;

на деревьях все еще остаются желтые листья — до морозной зимы;

выпал первый снег – зима будет снежной.

24 октября на деревьях сидит много ворон — ждите сильных снегопадов. / Фото: Pexels

С этого дня начинались так называемые "девичьи посиделки", когда незамужние девушки собирались вместе, пели, рукодельничали, разговаривали. Также существовала традиция выносить в этот день на свежий воздух "зимнюю" теплую одежду, чтобы проветрить ее.

Погода на 24 октября

Завтра, 24 октября, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +7 ночью. Во Львове +17 днем и +8 ночью. В Харькове +14 днем и +5 ночью. В Одессе +16 днем и +10 ночью.

Памятные даты 24 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 октября:

1648 год — Вестфальский мир, заканчивается Тридцатилетняя война (1618-1648) в Европе;

1857 год — в Шеффилде (Великобритания) основывают первый в мире футбольный клуб;

1861 год — президент США Авраам Линкольн получает телеграфное сообщение из Калифорнии — это было первое трансконтинентальное телеграфное сообщение в истории;

1874 год — во Львове основывают Краевую школу лесного хозяйства;

1901 год — 43-летняя вдова Анна Тейлор становится первым человеком, успешно спускающимся вниз по Ниагарскому водопаду в бочке;

1929 год – Черный четверг и начало Великой депрессии;

1939 год – впервые в продажу поступают нейлоновые чулки;

1941 год – немецкая армия входит в Харьков;

1945 год – торжественно открывают Организацию Объединенных Наций;

1952 год — Дуайт Эйзенхауэр объявляет войну в Корее "крестовым походом против коммунизма";

1964 год — на территории бывшей Северной Родезии провозглашают независимость Замбии;

1969 год — американский актер Ричард Бартон дарит своей жене Элизабет Тейлор бриллиант весом почти 69,5 карата и стоимостью более 1 миллиона долларов;

1975 год — в Великобритании и США выходит пластинка Джона Леннона "Shaved Fish";

1986 год — в Лондоне открывают крупнейший в мире магазин грампластинок;

1991 год — Верховная Рада провозглашает безъядерный статус Украины;

1993 год — в соборе Святой Софии в Киеве осуществляют интронизацию Владимира Романюка, избранного Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

1999 год – в Рогатине открывают памятник землячке Роксолане, любимой жене османского султана Сулеймана I Пышного;

2005 год — в Киеве Фонд госимущества проводит повторный аукцион по продаже "Криворожстали": новым владельцем завода стала компания "Миттал Стил".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 октября

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Теофил, Петр, Афанасий, Николай, Лаврентий, Феофил и Иван.

Талисманом человека, рожденного 24 октября является гранат. Камень, считающийся символом страсти и любви. Давно верили, что гранат является покровителем путешественников, особенно минерал зеленого цвета.

В этот день родились:

1867 год – украинский этнограф, общественно-политический деятель Николай Беляшевский;

1988 год — украинская тяжелоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Юлия Калина;

1993 год – офицер патрульной полиции Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Даниил Сафонов.

Какой завтра день в Украине и мире

24 октября в Украине и мире отмечают Международный день действий в защиту климата / Фото: Pexels

24 октября в Украине и мире празднуют Международный день действий в защиту климата. Впервые он был организован в 2009 году с целью повлиять на делегатов Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая произошла в декабре того же года.

Также 24 октября Международный день Организации Объединенных Наций. По сути, это платформа, где национальные делегации могут высказать свое мнение. Именно здесь проходят переговоры, налаживаются отношения и решаются проблемы. После Первой мировой войны была создана Лига Наций, которая должна была оградить мир от природных и техногенных катастроф, войн и т.д. Но в нее вошли далеко не все страны. Во время Второй мировой войны руководители борющихся с фашизмом стран осознали, что пришло время создать такой механизм, который позволил бы обеспечить мир и не допустить войн в будущем.

А еще 24 октября Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Полиомиелит относится к неизлечимым заболеваниям, которые предотвратить может только своевременная вакцинация. Главная опасность недуга в том, что полиовирус поражает спинной мозг и парализует человека. Врачи уверены, что прививка 95% людей поможет прекратить распространение инфекции.

24 октября Всемирный день информации о развитии. Это событие было создано по инициативе Генеральной ассамблеи ООН в 1972 году. Дата была выбрана не случайно, именно в этот день 1945 года была создана послевоенная организация и восприятие стратегии ее развития.