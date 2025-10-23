Какой праздник 24 октября 2025 года / © ТСН

24 октября 2025 года — пятница. 1338-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 24 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Ареты и тех, кто с ним. В то время Награн был цветущим торговым городом и центром христианства на Аравийском полуострове. Когда к власти в соседнем Химярском царстве (приблизительно территория Йемена) пришел иудейский царь Ду-Нувас (Юсуф), он начал жестокое преследование христиан. Его целью было уничтожение христианской общины, которая имела тесные связи с Византией и Эфиопией.

Когда войска Ду-Нуваса вошли в Награн, он потребовал от жителей отречься от Христа и принять иудейскую веру. Христиане отказались. Тогда начались массовые казни.

Старейшина Арета, который имел примерно 95 лет, был уважаемым и мудрым руководителем общины. Его привели к царю, и тот лично пытался убедить старца отречься от веры. Но Арета мужественно исповедовал Христа, разоблачил жестокость мучителя и спокойно принял смерть.

После него были казнены сотни христиан — мужчины, женщины, дети, священники, монахи, даже младенцы. Историки называют число мучеников около 340 или 425 человек. Их казнили мечом, а тела сжигали.

Что нельзя делать 24 октября

Не следует повышать голос, ссориться — каждое резкое слово “отзвучит на душу”.

Нельзя работать после заката — следовало гасить свет, не выходить из дома и не шуметь.

Не стоит сажать растения — считалось, что земля уже “отдыхает” после сезона урожая.

Народные приметы и традиции на 24 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

безветренный и тихий день — до теплой и спокойной зимы, без сильных морозов;

ясная и солнечная погода — ждите морозную, но сухую зиму;

южный ветер указывает на короткую и ласковую зиму;

северный ветер — холода придут рано;

птицы еще не улетели — осень задержится, еще будет тепло.

24 октября птицы еще не улетели — осень задержится, еще будет тепло / © unsplash.com

В народе 24 октября называлось Аретин день. В народном календаре этот день считался кратковременным. Часто говорили: “Арета осень провожает, зиму встречает”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 октября

Какие завтра именины: Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр.

Талисманом человека, рожденного 24 октября, является гранат. Камень был известен еще во времена древних скифов — они украшали им свои роскошные золотые украшения, придавая им особое великолепие. В старину верили, что этот камень обладает мощной животворной силой и способен останавливать даже обильное кровотечение.

В этот день родились:

1979 год — Константин Касянчук, украинский хоккеист;

1988 год — Юлия Калина, украинская тяжелоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр;

1993 год — Даниил Сафонов, офицер патрульной полиции Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 24 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 октября:

1648 год — заключение Вестфальского мира, который положил конец затяжной Тридцатилетней войне (1618-1648);

1857 год — в городе Шеффилд (Великобритания) создан первый в мире футбольный клуб;

1861 год — президент США Авраам Линкольн получил первое трансконтинентальное телеграфное сообщение из Калифорнии;

1874 год — во Львове основана Краевая школа лесного хозяйства;

1901 год — Анна Тейлор, 43-летняя вдова, вошла в историю как первый человек, выживший после спуска в бочке через Ниагарский водопад, совершив чрезвычайно рискованный эксперимент;

1929 год — так называемый “Черный четверг” на Нью-Йоркской фондовой бирже ознаменовал начало Великой депрессии, глубочайшего экономического кризиса XX века;

1939 год — в городе Уилмингтон (штат Делавер, США) впервые поступили в продажу нейлоновые чулки;

1941 год — во время Второй мировой войны немецкие войска вошли в Харьков, оккупация которого длилась более полутора лет;

1945 год — состоялось торжественное открытие Организации Объединенных Наций, направленной на сохранение мира и предотвращение новых мировых конфликтов;

1949 год — во Львове трагически погиб украинский писатель и публицист Ярослав Галан, убитый в результате политически мотивированного нападения;

1952 год — Дуайт Эйзенхауэр, кандидат в президенты США, провозгласил намерение завершить Корейскую войну, назвав ее “крестовым походом против коммунизма”;

1956 год — в Венгрию введены советские войска для подавления национально-освободительного восстания, вошедшее в историю как Венгерская революция 1956;

1960 год — на космодроме Байконур произошла взрывная катастрофа ракеты Р-16, сконструированной Михаилом Янгелем;

1963 год — снова на Байконуре взорвалась ракета Р-9А конструкции Сергея Королева, унеся жизни восьми специалистов;

1964 год — на территории бывшей Северной Родезии провозглашена независимость государства Замбия;

1969 год — актер Ричард Бартон подарил своей жене, кинозвезде Элизабет Тейлор, знаменитый бриллиант весом 69,5 карата, оцененный более чем в миллион долларов;

1975 год — в Великобритании и США увидела свет пластинка Джона Леннона “Shaved Fish”;

1986 год — в Лондоне открылся крупнейший в мире магазин грампластинок;

1990 год — принят закон УССР об изменениях в Конституцию, которым отменена статья 6 — об ”руководящей роли” Коммунистической партии;

1991 год — Верховная Рада Украины провозгласила безъядерный статус государства;

1993 год — в Соборе Святой Софии в Киеве состоялась интронизация Владимира (Романюка), избранного Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

1999 год — в Рогатине открыт памятник Роксолане, легендарной украинцы, жене османского султана Сулеймана I Пышного;

2005 год — в Киеве Фонд государственного имущества провел повторный аукцион по продаже “Криворожстали”; новым собственником предприятия стала компания “Миттал Стил”, которая стала одним из самых масштабных приватизационных соглашений в истории Украины.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 октября в Украине и мире празднуют Международный день Организации Объединенных Наций / © unsplash.com

24 октября в Украине и мире празднуют Международный день Организации Объединенных Наций. После трагических событий Второй мировой войны мир остро нуждался в механизме для предотвращения глобальных конфликтов. ООН была основана на базе Лиги Наций, но с гораздо более широкими полномочиями и реальной способностью координировать миротворческие и гуманитарные миссии. Первые члены — 51 государство — подписали Устав, официально начав новую эру международного сотрудничества.

Цель Международного дня ООН — подчеркнуть роль организации в укреплении мира, развитии сотрудничества и защите прав человека. В разных странах проводятся конференции, образовательные и просветительские мероприятия, посвященные работе ООН и ее глобальным программам.

Также 24 октября Всемирный день кенгуру. Цель этого дня — повысить осведомленность о важности защиты кенгуру и их среде обитания, а также отметить культурное значение этих животных для Австралии. Международный день кенгуру был создан после разрушительных лесных пожаров в Австралии в начале 2020 года, которые привели к гибели миллионов животных, в частности кенгуру. Этот день направлен на привлечение внимания к необходимости защиты кенгуру и их среде обитания.

А еще 24 октября Международный день дипломатов. Первый Международный день дипломатов состоялся в Бразилии 24 октября 2017, в день, когда празднуется также День Организации Объединенных Наций. Эта дата была выбрана для подчеркивания взаимосвязи дипломатии и международного сотрудничества. В мероприятии приняли участие дипломаты из разных стран, включая Бангладеш, Францию, Гану, Индию, Израиль, Италию, Мексику, Южную Африку и Турцию.

24 октября празднуют Международный день действий в защиту климата. Первый Международный день действий в защиту климата состоялся 24 октября 2009 года, когда в 181 стране было проведено более 5 200 мероприятий, включая марши, митинги, выставки и акции, что символизировало необходимость снижения уровня CO2 до безопасного уровня — 350 ppm (долей на миллион). Эта цифра стала символом глобальной климатической кампании, поскольку считается, что именно такой уровень CO2 безопасен для планеты.

Также 24 октября Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Эта дата была выбрана в честь дня рождения Джонаса Солка (24 октября 1914), американского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего первую вакцину против полиомиелита. Полиомиелит — это высокозаразное вирусное заболевание, поражающее нервную систему, вызывая паралич, а в некоторых случаях — смерть. Заболевание передается фекально-оральным путем, то есть через загрязненную воду, пищу или при контакте с инфицированными людьми. Дети до 5 лет наиболее уязвимы к этому вирусу.

24 октября празднуют Всемирный день шампанского. Выпадает на четвертую пятницу октября. Это неофициальный праздник, который празднуют любители игристого вина по всему миру. Его цель — отметить историю, культуру и традиции производства шампанского, а также повысить осведомленность об этом напитке.

Также 24 октября Всемирный день информации о развитии. Эта дата была выбрана не случайно: именно 24 октября 1945 г. была учреждена Организация Объединенных Наций, и в 1970 г. именно в этот день была принята Международная стратегия развития на второе Десятилетие развития ООН. В декабре 1972 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день информации о развитии с целью привлечения внимания мирового сообщества к проблемам развития и необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения.