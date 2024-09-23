Какой завтра, 24 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 24 сентября, Всемирный день исследований рака. Верующие чтят память святой первомученицы и равноапостольной Теклы. До Нового года осталось 98 дней.

24 сентября 2024 года — вторник. 944-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

24 сентября в церковном календаре – день памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. Святая Текла была одной из первых женщин-христианок и ученицей апостола Павла. Она известна своей преданностью вере и мужеством перед лицом преследований. Текла родилась в Иконии (современная Турция) и, услышав проповеди апостола Павла, решила посвятить свою жизнь Христу. Она отказалась от брака, что вызвало гнев ее жениха и семьи. Текла преследовалась, но она чудом избегала смерти, что еще больше укрепляло ее веру. Ее жизнь стала примером для многих христиан, а ее преданность и стойкость сделали ее одной из самых почитаемых святых в христианской традиции. Она считается покровительницей женщин, стремящихся к духовной жизни, и тех, кто подвергается преследованиям за свою веру.

Что нельзя делать 24 сентября

Не следует плохо думать о друзьях и родных.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Запрещается отказывать нуждающимся в помощи.

Народные приметы и традиции на 24 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: под дубом лежит много желудей – к мягкой зиме;

ярко светит солнце — ждите резкой смены погоды;

птицы летают низко — к ранней и холодной зиме;

услышать как гремит гром – будет теплая зима;

белка начала линять от головы до хвоста — до длинной зимы.

24 сентября белка начала линять от головы до хвоста — до долгой зимы. / Фото: Unsplash

Среди наших предков было мнение, что святая Текла является предвестницей долгих и темных ночей. Дни становились все короче и холоднее. По традиции люди выходили ночью на улицу и смотрели на звезды, чтобы предсказывать будущее.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан.

Талисманом человека, рожденного 24 сентября является малахит. Издавна камень считался оберегом для путешественников. А еще малахит помогает принести равновесие в отношениях.

В этот день родились:

1972 год — украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр Елена Петрова;

1975 год – украинский поэт-слемер, певец и шоумен Артем Полежака;

1984 год – украинская легкоатлетка Людмила Иосипенко.

Памятные даты 24 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 сентября:

1852 год – происходит первый полет на дирижабле с паровым двигателем от француза Анри Жиффара;

1869 год — на американском рынке происходит паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами (так называемая "черная пятница");

1960 год — в США спускают на воду первый атомный авианосец "Энтерпрайз";

1989 год — папа Иоанн Павел II публично приносит извинения Галилею и вернул ему "право быть законным сыном церкви";

1993 год — Минюст Украины регистрирует Организацию Украинских Националистов (ОУН), ее руководитель — последний Президент Украины в экзили М. Плавьюк;

1995 год – Украина отклоняет предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией;

1998 год — в Лионе (Франция) впервые проводят операцию по трансплантации руки человеку;

2004 год — во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске совершают "яичное покушение" на Виктора Януковича.

Погода на 24 сентября

Завтра, 24 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +26 днем и +15 ночью. Во Львове +25 днем и +12 ночью. В Харькове +24 днем и +12 ночью. В Одессе +24 днем и +18 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 сентября Всемирная неделя сетчатки глаза / Фото: Unsplash

24 сентября в Украине и мире празднуют Международный день караванщика. Этот профессиональный праздник посвящен каравановожатым и всем участникам транспортных колонн и судовых караванов. Праздник был основан в 1995 году Международной ассоциацией по координации грузовых операций (ICHCA) для чествования важной роли этих профессионалов в обеспечении безопасности и эффективности грузовых перевозок. Дата празднования выбрана в честь дня рождения Уильяма Адамса, известного британского мореплавателя и навигатора, считающегося первым европейцем, достигшим берегов Японии. По другой версии, праздник приурочен к окончанию Гиджи — переселение пророка Магомета и первых мусульман из Мекки в Медину.

Также 24 сентября Всемирный день исследований рака. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности исследований в борьбе с раком и поддержке научных усилий, направленных на поиск новых методов лечения и профилактики этого заболевания. Цель этого дня заключается в повышении осведомленности о важности исследований рака, поддержке научных исследований и инноваций в области онкологии, привлечении финансирования для исследовательских проектов и информировании общественности о новейших достижениях в лечении и профилактике рака.

А еще 24 сентября Всемирная неделя сетчатки глаза. Эта неделя посвящена повышению осведомленности о заболеваниях сетчатки глаза и важности своевременной диагностики и лечения. Мероприятие проводится с 2010 года и имеет целью информировать общество о наиболее распространенных дегенеративных болезнях сетчатки, таких как макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия и другие. Сетчатка глаза представляет собой внутреннюю оболочку глаза, состоящую из большого количества клеток, чувствительно реагирующих на световые лучи. Именно на сетчатку проектируется изображение, которое затем превращается в нервные импульсы и передается в мозг, где идентифицируется как зрительный образ.

24 сентября Всемирный день против патентов на программное обеспечение. Этот день был основан в 2008 году по инициативе Глобальной коалиции компаний разработчиков программного обеспечения, различных ассоциаций и независимых разработчиков. Основная цель этого дня – повысить осведомленность о проблемах, связанных с патентованием программного обеспечения. Патенты на программное обеспечение могут ограничивать инновации и создавать барьеры для малых и средних предприятий, занимающихся разработкой программного обеспечения.