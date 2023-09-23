Какой завтра, 24 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

24 сентября 2023 года — воскресенье. 578-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 сентября, церковный праздник

24 сентября в церковном календаре – день памяти первомученицы равноапостольной Текли. Раннехристианский праздник, жизнь которого описана в апокрифе "Деяния Павла и Текли", написанном во II веке. Родилась и жила женщина в малоазиатском городе Икония (сегодня турецкая Конья) в состоятельной семье язычников. В 18 лет родители обручили Теклу с богатым юношей, но в то время в городе находился апостол Павел, проповедовавший христианство. Девушка увлеклась верой в Господа и решила не вступать в брак, а подарить свою жизнь Богу. Правитель города, узнав об этом, приказал арестовать апостола. Но Фекла тайно посещала Павла в тюрьме, носила тюремщикам свои драгоценности.

Когда об этом узнали родители девушки, то привели ее к правителю. Теклю решили сжечь заживо, но вдруг поднялся ветер, пошел сильный дождь и погасил пламя. Девушка покинула родной город, нашла Павла, которого выкупила из тюрьмы с помощью фамильных драгоценностей, и отправилась в Антиохию. Там ее красоту приметил правитель Александр. Но девушка твердо стояла на своем, за что на нее спустили диких зверей. Животные не повредили девушке, а только лизали ее руки.

Через некоторое время Фекла вернулась в родной город и обратила на христианство мать.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается плохо думать о своих близких и родных, потому что можно навлечь на себя беду.

Не отказывайте нуждающимся в помощи, иначе сами станете на их место.

Нельзя врать, ведь навлечете на себя разные беды и беды.

Народные приметы и традиции на 24 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на Феклу яркое солнце – скоро резко изменится погода;

услышать гром – до теплой зимы;

на дубе много желудей – ждите мягкую зиму;

белка линяет от головы до хвоста – зима будет длинной и мокрой;

птицы низко над землей летают – к ранней зиме;

много желудей на раннюю и суровую зиму.

24 сентября белка линяет от головы до хвоста — зима будет длинной и мокрой / Фото: Pexels

Святой Текли молились об исцелении, спасении, любви и благополучии в семье. Среди наших предков была особая традиция. В течение дня пытались не зажигать огонь, но после заката пламя разводили уже обязательно. Считалось, что это принесет удачу и счастье. Если смотреть на пламя и загадать желание, оно точно сбудется.

Погода на 24 сентября

Завтра, 24 сентября, в Киеве ясно утром, днем небо покроется облаками до вечера, без осадков. Во Львове облачно до самого вечера, утром будет идти мелкий дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +17 ночью. Во Львове +18 днем и +15 ночью. В Харькове +25 днем и +13 ночью. В Одессе +27 днем и +15 ночью.

Памятные даты 24 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 сентября:

1852 год – первый полет на дирижабле с паровым двигателем французом Анри Жиффаром;

1869 год — на американском рынке происходит паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами (событие позже получило название "черная пятница");

1960 год — в США спускают на воду первый атомный авианосец "Энтерпрайз";

1989 год — Папа Иоанн Павел II публично приносит извинения Галилею и возвращает ему "право быть законным сыном церкви";

1993 год — Минюст Украины регистрирует Организацию Украинских Националистов (ОУН), председатель — последний Президент Украины в экзили М. Плавьюк;

1995 год – Украина отклоняет предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией;

1998 год — в Лионе (Франция) впервые проводят операцию по трансплантации руки человеку;

2004 год — во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске совершают "яичное покушение" на Виктора Януковича.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 сентября

Какие завтра именины: Герман, Дмитрий, Сергей, Тедора, Фёдора.

Талисманом человека, рожденного 24 сентября является малахит. Один из древнейших камней, известных человечеству. Считается, что насыщенный зеленый цвет малахита помогает расслабиться и настроиться на мирный лад.

В этот день родились:

1816 год – украинский педагог и общественно-культурный деятель, биограф Т. Г. Шевченко Михаил Чалый;

1975 год – украинский поэт-слемер, певец и шоумен Артем Полежака;

1984 год – украинская легкоатлетка Людмила Иосипенко.

Какой завтра день в Украине и мире

24 сентября Всемирный день рек / Фото: Pexels

24 сентября в Украине празднуют Всеукраинский день дошколя. Это событие акцентирует особое внимание на важной роли дошкольного обучения и проблемах развития образовательных учреждений в Украине. Всегда приходится на четвертое воскресенье сентября. Праздник был создан по приказу от 13 апреля 2011 №629 о развитии дошкольных учреждений.

Также 24 сентября День машиностроителя в Украине. Согласно президентскому указу от 8.09.1993 №361/93 ежегодно приходится на четвертое воскресенье сентября. Работники машиностроительной и приборостроительной отраслей вносят большой вклад в развитие промышленности, помогают обеспечить и наладить бесперебойное производство машин и комплектующих к ним.

А еще 24 сентября Всемирный день сетчатки. Ежегодно приходится на последнее воскресенье сентября. Событие было создано для того, чтобы подчеркнуть важность здоровья сетчатки и рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются люди, живущие с заболеваниями сетчатки.

24 сентября Международный день глухих. Приходится на воскресенье, которое завершает последнюю полную неделю сентября. Дата посвящена тем людям, которые испытывают проблемы со слухом. Она была начата в 1951 году, когда основали Международную федерацию глухих.

Также 24 сентября Всемирный день против патентов на программное обеспечение. Это событие было введено по инициативе Глобальной коалиции компаний-разработчиков программного обеспечения, различных ассоциаций и независимых разработчиков 2 сентября 2008 года.

А еще 24 сентября Всемирный день рек. Основателем этого праздника стал известный исследователь и защитник речной биосферы из Канады Марк Анджело. Долгое время он возглавлял природоохранные программы Технологического института Британской Колумбии и был председателем Тихоокеанского совета по сохранению рыбных ресурсов. Также Марк является автором многих статей о проблемах рек и путешествиях по ним. Он сам прошел на гребной лодке около тысячи лет по всему миру.

24 сентября Международный день караванщика. Событие было основано по инициативе Международной ассоциации по координации грузовых операций, которая работает на безопасность и эффективность национальных и международных грузовых перевозок всеми видами транспорта.

Также 24 сентября празднуют Международный день дочерей. Приходится каждый год на четвертое воскресенье сентября. Это хороший и светлый семейный праздник, возникший в Индии, чтобы устранить традиции, поддерживавшие взгляд на девочку как на обузу.