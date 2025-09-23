Какой праздник 24 сентября 2025 года / © ТСН

24 сентября 2025 года — вторник. 1309-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 24 сентября, верующие празднуют день памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. Текля родилась в благочестивой семье в Иконии (Малая Азия, ныне Турция). Она приняла христианство под влиянием проповеди Павла и стала его последовательницей. Известна тем, что отказалась от брака в пользу духовной жизни, посвятив себя служению Христу. По преданию, ее неоднократно подвергали смертельным испытаниям за веру (сожжение, обращение к диким зверям), но Божья благодать спасла ее. После этих испытаний Текля продолжила проповедовать Евангелие в разных городах, обращая людей в христианство.

Что нельзя делать 24 сентября

Не стоит начинать новые дела, считалось, что они могут не завершиться успешно.

Нельзя ссориться и выяснять отношения, потому что день ассоциировался с чистотой и миром.

Не следует занимать деньги или отдавать вещи из дома, чтобы не вынести достаток.

Народные приметы и традиции на 24 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь 24 сентября — вся осень будет мокрой;

сильный ветер — ждите бурю и метели зимой;

аисты еще остаются — осень будет теплой и длинной;

ночью появились первые заморозки — до ранней, но короткой зимы.

24 сентября ночью появились первые заморозки — к ранней, но короткой зиме / © unsplash.com

В народе 24 сентября называлось Заревница. В этот период часто наблюдали яркие красные рассветы и закаты, которые указывали на резкое изменение погоды.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан.

Талисманом человека, рожденного 24 сентября является малахит. С древнейших времен камень считали надежным защитником путешественников, а малахиту приписывали особую силу — он способен восстанавливать гармонию и покой во взаимоотношениях.

В этот день родились:

1972 год — Елена Петрова, украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр;

1975 год — Артем Полежака, украинский поэт-слемер, певец и шоумен;

1984 год — Людмила Иосипенко, украинская легкоатлетка.

Памятные даты 24 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 сентября:

1852 год — француз Анри Жиффар впервые в истории поднимается в воздух на дирижабле, оснащенном паровым двигателем;

1869 год — на американском финансовом рынке взрывается паника, известная как “черная пятница”: два дельца начинают массово скупать золотые слитки, что влечет за собой колоссальный обвал;

1941 год — в Киеве начинается так называемая “адская осень” или “огненный смерч” — спецоперация НКВД;

1960 год — в США спускают на воду первый в мире атомный авианосец “Энтерпрайз”;

1989 год — Папа Римский Иоанн Павел II публично просит прощения за несправедливое осуждение Галилео Галилея и возвращает ему признание как «сына Церкви»;

1993 год — Министерство юстиции Украины официально регистрирует Организацию Украинских Националистов (ОУН), которую возглавляет последний президент Украины в экзиле Николай Плавьюк;

1995 год — Украина отказывается присоединиться к таможенному союзу, предложенному президентом Беларуси Александром Лукашенко, который должен был объединить Беларусь и Россию;

1998 год — во французском Лионе происходит первая в мире успешная трансплантация человеческой руки;

2004 год — во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске на Виктора Януковича было совершено курьезное “яичное покушение”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день гориллы / © unsplash.com

24 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день гориллы. Этот международный праздник был начат в 2017 году, чтобы привлечь внимание к сохранению горилл и отметить 50-летие со дня основания исследовательского центра Карисоке в Руанде, основанного известной приматологиней Диан Фоси.

Также 24 сентября Всемирный день исследований рака. Этот день направлен на повышение осведомленности о важности научных исследований в борьбе с раком и поддержку инноваций в области онкологии. В Украине также проводятся мероприятия, посвященные этому дню. Научные учреждения, больницы и благотворительные организации организуют информационные кампании, семинары и благотворительные акции, направленные на повышение осведомленности о раке и поддержку исследований в этой области.

А еще 24 сентября Всемирный день школьного молока. Международная инициатива, начатая в 2000 г. под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Идея программы “Школьное молоко” возникла в Великобритании в середине 20-х годов XX века. В 1945 году, во время послевоенной экономической депрессии, правительство Великобритании ввело программу бесплатного предоставления молока учащимся младших классов как часть полноценного завтрака. Эта инициатива стала основой дальнейшего развития программ школьного молока в других странах.

24 сентября празднуют Всемирный день против патентов на программное обеспечение. Этот день был избран в честь принятия Европейским парламентом поправок в законодательство, ограничивающих патентование программного обеспечения, состоявшееся 24 сентября 2003 года.

Также 24 сентября Международный день караванщика. Этот день посвящен всем участникам транспортных колонн, судовых караванов, дальнобойщикам, командам торговых судов и экипажам кораблей эскорта. Праздник был основан в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA).