Какой завтра, 24 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 24 января, День внешней разведки Украины. Верующие чтят память преподобной Ксении Римской. До Нового года осталось 342 дня.

24 января 2024 года – среда. 700-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 января, церковный праздник

24 января в церковном календаре – день памяти преподобной Ксении Римской. Жила она в V веке и была дочерью римского сенатора. В юном возрасте решила, что посвятит себя Богу, а потому хочет остаться девственницей. А чтобы не разозлить отца, Ксения вместе с двумя раввинами ушла из дома. Пришла она в Александрию, где познакомилась с настоятелем святой обители апостола Андрея. Приобретя в городе участок, она построила церковь, где стала диаконесой.

Что нельзя делать 24 января

Сразу после заката не стоит садиться за стол.

Нельзя работать у дома.

Запрещено шить, вязать и стричь волосы пожилым людям.

Народные приметы и традиции на 24 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на светлом небе облака – будет хорошая погода;

кружит вьюга — к малому количеству корма для скота;

солнечный день — к теплой весне;

погода безветренная — ждите теплую и сухую погоду во второй половине июля.

24 января кружит вьюга — до малого количества корма для скота / Фото: Pexels

В народе день называли Ксения Полузимница, ведь уже половина зимы за спиной. Существовало интересное поверье: "Кто первым сядет ужинать за стол, тот первым и умрет". Поэтому пытались сесть есть слишком поздно.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 января

Какие завтра именины: Герасим, Тимофей, Иоанн, Павел, Денис, Ксения, Оксана.

Талисманом человека, рожденного 24 января, является лазурит. Издавна верили, что этот камень насыщается солнечным светом. Поэтому йоги использовали лазурит для очищения ауры человека.

В этот день родились:

1961 год – украинский поэт, драматург, прозаик, переводчик Александр Ирванец;

1974 год – украинский художник, иллюстратор и дизайнер Андрей Ермоленко;

1991 год – борец греко-римского стиля, многократный призер чемпионатов мира и Европы Жан Беленюк.

Памятные даты 24 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 января:

1848 год — в Северной Калифорнии Джеймс Маршал находит большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться "золотой лихорадкой";

1859 год — Дунайские княжества объединяются в Валахию и Молдову, предшественника Румынии;

1895 год — установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле — Гленн Кертис на собственном построенном мотоцикле развивает скорость около 220 км/ч;

1907 год — в Англии организовали первый скаутский отряд;

1918 год — в ночь на 25 января провозглашают независимость Украины;

1923 год — в Харькове создают литературный союз "Гарт";

1935 год — в американском городе Ричмонд поступает в продажу первая партия банковского пива под названием "Пенящее пиво Крюгера";

1966 год — Индира Ганди становится третьей премьер-министристкой Индии;

1976 год — происходит одна из самых больших в XX в. катастроф танкеров-гигантов: у берегов Франции садится на мель танкер Olympic Bravery, через три недели раскалывающийся пополам;

1984 год — в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появляются первые компьютеры "Макинтош" — первый персональный компьютер, использующий графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь, вместо стандартного на тот момент интерфейса командной строки;

1986 год — американский космический аппарат "Вояджер-2" становится первым искусственным объектом, достигающим Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. км;

1992 год — Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Австрией и Францией;

2010 год — фантастический боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, становится самым кассовым фильмом в истории;

2015 год — российские террористы "ДНР" обстреливают из "градов" Мариуполь, в результате чего погибают 30 человек.

Погода на 24 января

Завтра, 24 января, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, днем небольшой мокрый снег. В Харькове без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и ночью. Во Львове — +4 днем и +3 ночью. В Харькове — +2 день и 0 ночью. В Одессе — +8 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 января в Украине празднуют День внешней разведки / Фото: Фото из открытых источников

24 января в Украине празднуют День внешней разведки. Именно в этот день 1919 было создано первое подразделение разведки в Украинской Народной Республике. Праздник был утвержден указом президента Украины 2018 года, чтобы почтить значительный вклад офицеров в сохранение независимости и суверенитета государства.

Также 24 января Международный день образования. Достаточно молодой праздник, созданный в декабре 2018 года. Впервые мировое сообщество отпраздновало его в 2019 году. Провозглашено оно было в Брюсселе во время международной конференции, посвященной проблемам образования. А инициатором введения отдельного праздника стала Нигерия.

А еще 24 января Международный день эскимо. Практически каждый человек знает, какой вкус у сливочного мороженого на палочке с шоколадной глазурью. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день 1922 года повар Кристиан Нельсон, являвшийся владельцем магазина сладостей в США, официально запатентовал такой вид десерта. Однако свое первое мороженое Нельсон выпустил еще в 1919 году и оно быстро набрало популярность. Холодное произведение кондитер назвал "пирожок эскимоса".

24 января Международный женский спортивный день. Этот праздник родом из Франции и был утвержден при поддержке Министерства спорта и Государственного секретариата по вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией. В 2014 году очень остро стояла проблема сексуализации и насилия в отношении женщин в спортивной сфере. Поэтому нужно было создать меры по улучшению уровня жизни и здоровью спортсменок.