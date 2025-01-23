Какой завтра, 24 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

24 января 2025 года — пятница. 1066-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

24 января в церковном календаре – день памяти святой преподобной Ксении Римлянки. Она была благородной римлянкой, жившей во времена императора Констанция II. Она родилась в семье высокопоставленного чиновника и с детства была воспитана в христианской вере. Ксения решила посвятить свою жизнь Богу и стать монахиней. После смерти родителей она раздала свое имущество бедным и вместе с двумя служанками покинула Рим, чтобы избежать брака, к которому ее принуждали родственники. Ксения поселилась в городе Милет, где приняла монашеский постриг под именем Евсевия. Она вела аскетическую жизнь, помогала нуждающимся, лечила больных и проповедовала христианскую веру. Ее жизненный путь был полон смирения, молитвы и любви к Богу и ближнему.

Что нельзя делать 24 января

Нельзя садиться за стол, если солнце уже село.

Запрещается вязать, шить и стричь пожилым людям ногти.

Не следует работать на участке у дома.

Народные приметы и традиции на 24 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: день солнечный — весна будет теплой;

вьюга указывает, что будет мало корма для скота;

безветренная погода — во второй половине июля будет сухо и жарко;

облака на светлом небе — к теплой погоде.

24 января день солнечный — весна будет теплой / Фото: Unsplash

Уже половина зимы остается за спиной, а потому в народе день часто называли "Ксения Полузимница".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 января

Какие завтра именины: Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения.

Талисманом человека, рожденного 24 января, является лазурит. Издавна считалось, что этот камень приносит своему владельцу гармонию в любви. Лазурит рекомендуется носить для эмоционального покоя.

В этот день родились:

1974 год — украинский художник, иллюстратор и дизайнер Андрей Ермоленко;

1975 год — крымскотатарский активист, первый гражданин Украины, убитый в результате российской агрессии против Украины, Герой Украины Решат Аметов;

1991 год — борец греко-римского стиля, многократный призер чемпионатов мира и Европы Жан Беленюк.

Памятные даты 24 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 января:

1848 год — в Северной Калифорнии Джеймс Маршал находит большой золотой слиток, дающий толчок к возникновению явления, которое через год стало называться "золотой лихорадкой";

1859 год — Дунайские княжества объединяются в Валахию и Молдову, предшественника Румынии;

1895 год — установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле — Гленн Кертис на собственном построенном мотоцикле развивает скорость около 220 км/ч;

1907 год — в Англии организуют первый скаутский отряд;

1923 год — в Харькове создают литературный союз "Гарт";

1935 год — в американском городе Ричмонд поступает в продажу первая партия банковского пива под названием "Пенящее пиво Крюгера";

1966 год — Индира Ганди становится третьим премьер-министром Индии;

1976 год — происходит одна из самых больших в XX в. катастроф танкеров-гигантов: у берегов Франции садится на мель танкер Olympic Bravery, через три недели расколовшийся пополам;

1984 год — в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появляются первые компьютеры "Макинтош" — первый персональный компьютер, использовавший графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь, вместо стандартного на тот момент интерфейса командной строки;

1986 год — американский космический аппарат "Вояджер-2" становится первым искусственным объектом, достигшим Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. человек. км;

1992 год — Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Австрией и Францией;

2010 год — фантастический боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, становится самым кассовым фильмом в истории;

2015 год — российские террористы "ДНР" обстреливают из "градов" Мариуполь, в результате чего погибает 30 человек;

2024 год — в Белгородской области РФ падает самолет Ил-76, РосСМИ утверждают, что на борту было якобы около 70 человек, позже российские пропагандисты и Минобороны распространили информацию, мол, на момент падения самолета в нем находились украинские военнопленные.

Погода на 24 января

Завтра, 24 января, в Киеве пасмурно, во второй половине дня дождь со снегом. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове облачно, к утру ночью мелкий снег усилится, но скоро может прекратиться. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и +1 ночью. Во Львове — +4 днем и +1 ночью. В Харькове — +1 день и 0 ночью. В Одессе — +9 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 января в Украине и мире празднуют Международный день образования / Фото: Unsplash

24 января в Украине и мире празднуют Международный день образования. Этот день был объявлен ООН 2018 для подчеркивания важности образования для устойчивого развития и мирного сосуществования. Международный день образования направлен на привлечение внимания к тому, как доступ к образованию может изменить жизнь людей, повысить уровень их благополучия, экономические возможности и поддерживать социальную стабильность. ООН акцентирует, что образование является основой развития инклюзивных, устойчивых обществ и является важной составляющей достижения большинства Целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals, SDGs), в частности Цели 4 — обеспечения равного и качественного образования для всех.

Также 24 января Международный день эскимо. Этот праздник должен отметить этот вкусный десерт, который стал частью кулинарной культуры многих стран. Существует несколько версий, как именно возникло название "эскимосское мороженое". Одни утверждают, что она связана с местом происхождения десерта — иногда считается, что его придумали эскимосы (коренные народы Севера Америки), хотя это не так. Другие версии говорят о том, что слово "эскимос" использовалось для обозначения стиля приготовления мороженого или процесса обработки. Во всяком случае, популяризация эскимо как десерта началась в середине 20 века, и с этого времени этот десерт завоевал популярность во всем мире.

А еще 24 января День внешней разведки Украины. Этот праздник был установлен в 2002 году согласно указу Президента Украины, чтобы отдать дань уважения работникам внешней разведки и отметить их вклад в обеспечение национальной безопасности и суверенитета Украины. Дата празднования была выбрана неслучайно — 24 января 1918-го был принят первый закон Украины о разведке, что стало важным шагом в организации государственной безопасности в условиях независимости. Внешняя разведка занимается сбором, анализом и обработкой информации, касающейся интересов Украины за ее пределами, в частности, информации о потенциальных угрозах национальной безопасности, политической ситуации в других странах и возможных военных конфликтах.

Этот день является также возможностью публичного признания важности разведки и безопасности для поддержания суверенитета страны. Внешняя разведка является частью Службы внешней разведки Украины, которая осуществляет свои функции в рамках обеспечения внешней безопасности государства, охраны его экономических и политических интересов, а также в борьбе с терроризмом и другими международными угрозами.

24 января празднуют Международный женский спортивный день. Этот праздник призван подчеркнуть важность участия женщин в спорте и физической активности, а также обратить внимание на достижения женщин в разных спортивных областях. Идея установления такого дня возникла для того, чтобы отметить роль женщин в спортивном мире и продолжать борьбу за равные возможности для женщин и девушек в спортивных мероприятиях, тренировках и соревнованиях. Этот день также способствует борьбе за ликвидацию стереотипов и дискриминации, которые могут существовать по отношению к женщинам в спорте, и поддерживает идею равенства между полами во всех аспектах спортивной деятельности. Международный женский спортивный день также является возможностью повышения осведомленности о важности физической активности для здоровья женщин. Этот праздник побуждает больше женщин участвовать в спортивных мероприятиях, заниматься физическими упражнениями и преодолевать барьеры, которые могут удерживать их от активного образа жизни.

Также 24 января День распространения информации о синдроме Мёбиуса. Это международный день, призванный привлечь внимание к редкому неврологическому заболеванию — синдрому Мёбиуса, являющемуся аномалией развития черепно-мозговых нервов, в частности нервов, управляющих мимикой лица и движениями глаз. Синдром Мёбиуса является генетическим нарушением, обычно возникающим из-за аномалии развития нервных путей, отвечающих за движения лица, глаз и, иногда, за слух. Люди, имеющие синдром Мэбиуса, могут испытывать трудности с выражениями лица (например, с улыбкой), а также со способностью двигать глаза в определенных направлениях. Это может также сопровождаться другими медицинскими проблемами, такими как нарушения слуха, трудности с глотением, нарушением развития, а также проблемами с дыханием.

А еще 24 января Международный день переработки мобильных телефонов. В Украине, а также во многих других странах этот день является частью глобальной инициативы, направленной на уменьшение влияния электронных отходов на окружающую среду и популяризацию ответственной утилизации старой техники. Мобильные телефоны, особенно старые модели, часто содержат токсичные материалы, такие как свинец, кадмий и ртуть, которые могут нанести ущерб окружающей среде, если их не утилизировать должным образом. В то же время, многие мобильные телефоны содержат драгоценные металлы, такие как золото, серебро и медь, которые можно перерабатывать для повторного использования.