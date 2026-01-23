Какой праздник 24 января 2026 года / © ТСН

24 января 2026 года — суббота. 1430-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

24 января верующие празднуют День памяти святой преподобной Ксении Римлянки / © Фото из открытых источников

Завтра, 24 января, верующие празднуют День памяти святой преподобной Ксении Римлянки. Христианская подвижница V века. Она происходила из знатной римской семьи, но, стремясь полностью посвятить себя Богу, тайно покинула дом и отказалась от запланированного брака. Поселившись на острове Кос, Ксения вела суровую аскетическую жизнь, основала женскую обитель, помогала бедным и прославилась смирением, молитвой и милосердием. Православная Церковь чтит ее как образец отречения от мира ради духовного благополучия.

24 января в Украине и мире празднуют Международный день образования / © pexels.com

24 января в Украине и мире празднуют Международный день образования. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН, чтобы подчеркнуть ключевую роль в образовании в достижении мира, устойчивого развития и благосостояния обществ. Этот день обращает внимание на право каждого человека на качественное, инклюзивное и непрерывное образование, а также на вызовы, с которыми сталкиваются образовательные системы в мире — неравный доступ, кризисы, войны и цифровые разрывы. Ежегодно Международный день образования проходит под отдельной темой, которая акцентирует внимание на актуальных образовательных вопросах и будущем человечества.

24 января День внешней разведки Украины / © КМДА

Также 24 января День внешней разведки Украины. Праздник установлен на государственном уровне как признание вклада сотрудников Службы внешней разведки Украины в защиту национальных интересов и безопасности государства. В этот день чествуют профессионализм, мужество и самоотверженность разведчиков, часто работающих в чрезвычайно сложных и опасных условиях, оставаясь в тени. Внешняя разведка играет ключевую роль в противодействии угрозам, защите суверенитета и укреплении обороноспособности Украины.

24 января Международный женский спортивный день / © pexels.com

А еще 24 января Международный женский спортивный день. Этот день отмечает важность участия женщин и девушек в спорте на всех уровнях — от любительского до профессионального. Он привлекает внимание к преодолению гендерных стереотипов, дискриминации и неравному доступу к тренировкам, соревнованиям и руководящим должностям в спорте. Праздник подчеркивает роль спорта в укреплении здоровья, уверенности в себе и социальном благополучии женщин во всем мире.

24 января празднуют Всемирный день смеха в животе / © pexels.com

24 января празднуют Всемирный день смеха в животе. Это неофициальный, но теплый и позитивный праздник, посвященный искреннему смеху, радости и хорошему настроению. Его цель — напомнить о пользе смеха для физического и эмоционального благополучия: он снижает уровень стресса, улучшает самочувствие, укрепляет иммунитет и объединяет людей. В этот день поощряют чаще улыбаться, шутить, смотреть комедии и делиться положительными эмоциями, ведь смех — одна из самых простых и эффективных форм внутренней терапии.

24 января Международный день переработки мобильных телефонов / © pexels.com

Также 24 января Международный день переработки мобильных телефонов. Его цель — привлечь внимание к проблеме электронных отходов и ответственному обращению со старыми гаджетами. Мобильные телефоны содержат ценные материалы — металлы, пластик, редкоземельные элементы, — а также опасные компоненты, которые вредят окружающей среде из-за неправильной утилизации. Этот день поощряет не выбрасывать старые телефоны, а сдавать их на переработку или повторное использование, способствуя сохранению природных ресурсов и благополучию планеты.

24 января День распространения информации о синдроме Мебиуса / © pexels.com

А еще 24 января День распространения информации о синдроме Мёбиуса. Его цель — повысить осведомленность общества о редком врожденном неврологическом заболевании и поддержать людей, которые с ним живут. Синдром Мёбиуса характеризуется параличом лицевых нервов, поэтому человек не может полноценно улыбаться, хмуриться или выражать эмоции мимикой. Часто также наблюдаются нарушения движений глаз, речи и глотания. Этот день призван бороться со стереотипами, способствовать ранней диагностике, инклюзии и формированию участливого, информированного общества.

24 января празднуют Международный день эскимо / © pexels.com

24 января празднуют Международный день эскимо. Праздник посвящен одному из самых любимых десертов в мире — мороженому на палочке, покрытом шоколадной глазурью. Эскимо стало символом радости, беззаботного детства и сладкого удовольствия. В этот день вспоминают историю появления десерта, экспериментируют со вкусами и просто позволяют себе маленькое гастрономическое утешение — независимо от времени года.