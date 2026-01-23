- Дата публикации
Какой завтра, 24 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 24 января, День внешней разведки Украины. Верующие чтят память святой преподобной Ксении Римлянки. До Нового года осталось 342 дня.
24 января 2026 года — суббота. 1430-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 24 января, верующие празднуют День памяти святой преподобной Ксении Римлянки. Христианская подвижница V века. Она происходила из знатной римской семьи, но, стремясь полностью посвятить себя Богу, тайно покинула дом и отказалась от запланированного брака. Поселившись на острове Кос, Ксения вела суровую аскетическую жизнь, основала женскую обитель, помогала бедным и прославилась смирением, молитвой и милосердием. Православная Церковь чтит ее как образец отречения от мира ради духовного благополучия.
24 января в Украине и мире празднуют Международный день образования. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН, чтобы подчеркнуть ключевую роль в образовании в достижении мира, устойчивого развития и благосостояния обществ. Этот день обращает внимание на право каждого человека на качественное, инклюзивное и непрерывное образование, а также на вызовы, с которыми сталкиваются образовательные системы в мире — неравный доступ, кризисы, войны и цифровые разрывы. Ежегодно Международный день образования проходит под отдельной темой, которая акцентирует внимание на актуальных образовательных вопросах и будущем человечества.
Также 24 января День внешней разведки Украины. Праздник установлен на государственном уровне как признание вклада сотрудников Службы внешней разведки Украины в защиту национальных интересов и безопасности государства. В этот день чествуют профессионализм, мужество и самоотверженность разведчиков, часто работающих в чрезвычайно сложных и опасных условиях, оставаясь в тени. Внешняя разведка играет ключевую роль в противодействии угрозам, защите суверенитета и укреплении обороноспособности Украины.
А еще 24 января Международный женский спортивный день. Этот день отмечает важность участия женщин и девушек в спорте на всех уровнях — от любительского до профессионального. Он привлекает внимание к преодолению гендерных стереотипов, дискриминации и неравному доступу к тренировкам, соревнованиям и руководящим должностям в спорте. Праздник подчеркивает роль спорта в укреплении здоровья, уверенности в себе и социальном благополучии женщин во всем мире.
24 января празднуют Всемирный день смеха в животе. Это неофициальный, но теплый и позитивный праздник, посвященный искреннему смеху, радости и хорошему настроению. Его цель — напомнить о пользе смеха для физического и эмоционального благополучия: он снижает уровень стресса, улучшает самочувствие, укрепляет иммунитет и объединяет людей. В этот день поощряют чаще улыбаться, шутить, смотреть комедии и делиться положительными эмоциями, ведь смех — одна из самых простых и эффективных форм внутренней терапии.
Также 24 января Международный день переработки мобильных телефонов. Его цель — привлечь внимание к проблеме электронных отходов и ответственному обращению со старыми гаджетами. Мобильные телефоны содержат ценные материалы — металлы, пластик, редкоземельные элементы, — а также опасные компоненты, которые вредят окружающей среде из-за неправильной утилизации. Этот день поощряет не выбрасывать старые телефоны, а сдавать их на переработку или повторное использование, способствуя сохранению природных ресурсов и благополучию планеты.
А еще 24 января День распространения информации о синдроме Мёбиуса. Его цель — повысить осведомленность общества о редком врожденном неврологическом заболевании и поддержать людей, которые с ним живут. Синдром Мёбиуса характеризуется параличом лицевых нервов, поэтому человек не может полноценно улыбаться, хмуриться или выражать эмоции мимикой. Часто также наблюдаются нарушения движений глаз, речи и глотания. Этот день призван бороться со стереотипами, способствовать ранней диагностике, инклюзии и формированию участливого, информированного общества.
24 января празднуют Международный день эскимо. Праздник посвящен одному из самых любимых десертов в мире — мороженому на палочке, покрытом шоколадной глазурью. Эскимо стало символом радости, беззаботного детства и сладкого удовольствия. В этот день вспоминают историю появления десерта, экспериментируют со вкусами и просто позволяют себе маленькое гастрономическое утешение — независимо от времени года.