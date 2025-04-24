Какой праздник 25 апреля 2025 года / © ТСН

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25 апреля 2025 года — пятница. 1157-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 25 апреля, верующие празднуют день памяти апостола и евангелиста Марка. Марк родился в Иерусалиме, вероятно, около 5-10 лет н.э. Его мать, Мария, была одной из первых христианок, и именно ее дом, как предполагают, служил местом для молитвы и собрания ранних христиан. Он, вероятно, был родственником апостола Варнавы, что способствовало его знакомству с другими апостолами, в частности, с Павлом.

Марк сопровождал Павла и Варнаву во время их миссионерских путешествий, но из-за определенных обстоятельств (вероятно, из-за молодости или слабости духа) он оставил их во время первого миссионерского путешествия. Однако после определенного времени он снова стал сотрудничать с апостолами, в частности с Петром, которого он был верным учеником.

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Евангелие от Марка, вероятно, было написано около 65-70 годов н.э. Считается, что это первое из четырех канонических Евангелий, и оно в значительной степени повлияло на два других синоптических Евангелия — от Матфея и Луки. Евангелие Марка считается наиболее лаконичным и прямым среди всех четырех, с акцентом на деяния Иисуса, его чудеса и страдания.

После того, как Марк написал свое Евангелие, он продолжил миссионерскую деятельность. Согласно христианской традиции Марк проповедовал в разных регионах, в частности в Египте, где основал церковь в Александрии. Он был первым епископом Александрии и послужил основой для развития христианства в Египте.

Марка обычно считают мучеником. По традиции он был убит в Александрии около 68 года н.э. в период преследования христиан. Он стал святым и покровителем Венеции, где его мощи были перевезены в 828 году, и в память о нем венецианцы построили знаменитый собор Святого Марка.

Что нельзя делать 25 апреля

Нельзя заниматься каким-либо рукоделием — изделия не получатся удачными.

Лучше не отправляться в путешествия — неудачный для этого день.

Запрещается ссориться и злословить — долго не сможете помириться.

Народные приметы и традиции на 25 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тепло на 25 апреля — к теплому лету;

холодная погода 25 апреля — к холодному лету;

если 25 апреля идет дождь — лето будет дождливым;

Если в этот день много цветов расцветает, то год будет урожайным;

ясный и безоблачный день 25 апреля — к сухому и жаркому лету;

туман на 25 апреля — к непогоде.

Тепло на 25 апреля — до теплого лета / © unsplash.com

В народе 25 апреля носило название Василий Парильник. Название “Парильник” имеет свои корни в народных представлениях об этом периоде года. 25 апреля — это время, когда начинает припекать солнце и температура повышается. Это день, когда природа активно развивается, и многие крестьянские работы связаны с подготовкой к будущему урожаю, пахотой и другими полевыми делами.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 апреля

Какие завтра именины: Василий, Марк, Сергей, Ника.

Талисманом человека, рожденного 25 апреля, является гранат. Это ценный минерал, отличающийся глубоким красным оттенком. С давних времен считалось, что он является символом страсти и способен содействовать своему владельцу в поисках настоящей любви.

В этот день родились:

1900 год — Вероника Черняховская, украинская поэтесса, переводчица;

1911 год — Вера Роик, украинская вышивальщица;

1983 год — Олег Гусев, украинский футболист, полузащитник «Динамо» (Киев) и национальной сборной Украины.

Памятные даты 25 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 апреля:

4241 год до н. — в Древнем Египте был введен календарь с продолжительностью 365 дней;

1154 год — войска Нур ад-Дина захватили Дамаск;

1507 год — немецкий картограф Мартин Вальдземюллер назвал новый континент “Америкой” в честь исследователя Америго Веспуччи и выпустил тысячу карт мира, где изображена новая земля;

1660 год — в Великобритании было решено восстановить монархию, вернув престол Стюартам;

1719 год — в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо “Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо”;

1816 год — Джордж Байрон, преследуемый слухами в Британии, покинул страну навсегда;

1826 год — в Великобритании запатентовали первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1901 год — в Нью-Йорке были введены первые автомобильные номера;

1935 год — Шерман Гиффорд и Томас Миллер совершили первый телефонный разговор через всю Землю;

1954 год — объявлено о создании солнечных батарей в США;

1983 год — космический зонд “Pioneer-10” пересек орбиту Плутона;

1990 год — запущен космический телескоп Габбл.;

1994 год — в Украине создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;

1997 год — сбой в Сети из-за ошибки программистов во Флориде;

2003 год — президент США Джордж Буш объявил завершение активных боевых действий в Ираке;

2004 год — в Украине состоялось подписание Соглашения об ассоциации с ЕС;

2007 год — всемирно известная компания Apple анонсировала смартфон iPhone.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 апреля празднуют Всемирный день пингвинов / © unsplash.com

25 апреля в Украине и мире празднуют Международный день финансовой независимости. Этот праздник отмечает значение эффективного финансового планирования и ответственности за свое экономическое положение. Финансовая независимость достигается, когда у человека достаточно доходов или активов для покрытия своих расходов без необходимости работать. Это позволяет снизить финансовое давление и предоставляет больше свободы в принятии решений по карьере и жизни.

Также 25 апреля Международный день амигуруми. Этот праздник появился в 2019 году по инициативе Марсии Скарпелли и Бьянки Мораес, которые стремились привлечь внимание к этому виду рукоделия и сделать его более популярным в мире — типа Дня вязания крючком. В День амигуруми мастера из разных стран активно делятся своими творческими работами, выкладывают фото игрушек в соцсетях, обмениваются инструкциями, проводят виртуальные встречи, участвуют в творческих конкурсах и обучают новичков основам этого искусства.

А еще 25 апреля День осведомленности о родительском отчуждении. Родительское отчуждение — это явление, когда один из родителей — сознательно или бессознательно — манипулирует ребенком, чтобы сформировать в нем негативное отношение к другому родителю. Идея положить начало День осведомленности о родительском отчуждении принадлежит канадской активистке Сарви Эмо. В 2005 г. она, наблюдая драматическую ситуацию в жизни знакомой семьи, решила инициировать день, посвященный распространению знаний об этой проблеме. Первоначально дата приходилась на 28 марта, однако впоследствии ее перенесли на 25 апреля.

25 апреля празднуют Всемирный день женского здоровья. Он направлен на повышение осведомленности о правах женщин на здоровье, особенно в аспектах сексуального и репродуктивного благополучия. Это день, когда акцентируется внимание на проблемах, с которыми сталкиваются женщины, а также на необходимости борьбы с дискриминацией и насилием, которые оказывают серьезное влияние на их физическое и психическое здоровье.

Также 25 апреля Всемирный день родственных городов. Родственные города — города из разных стран, которые устанавливают официальные партнерские отношения для взаимодействия в различных сферах: от культурных инициатив до экономического сотрудничества. Это партнерство помогает людям разных культур лучше понимать друг друга, обмениваться опытом и способствовать развитию общин на местном уровне.

А еще 25 апреля Международный день делегата. Выбор даты не случаен: именно 25 апреля 1945 началась Конференция в Сан-Франциско, где представители 50 государств работали над созданием ООН. Это стало выдающимся моментом в развитии международной дипломатии и глобального сотрудничества. В этот день отмечается важность делегатов в достижении таких целей ООН, как обеспечение мира, защита прав человека и содействие устойчивому развитию.

25 апреля празднуют Всемирный день пингвинов. Этот день был избран в честь начала ежегодной миграции пингвинов Адели из Антарктиды на север. Праздник имеет целью привлечь внимание к важности защиты пингвинов и повысить осведомленность об окружающих их экологических угрозах. Идея этого дня возникла среди американских исследователей с антарктической станции Мак-Мердо, заметивших, что пингвины Адели начинают свою миграцию именно в этот период. Они решили праздновать это событие, чтобы акцентировать внимание на этих удивительных птицах и их среде обитания.

Также 25 апреля Международный день ДНК. Международный день ДНК был начат в 2003 году, после завершения основной части амбициозного проекта «Геном человека», целью которого было полное расшифрование последовательности ДНК человека. После окончания этого научного этапа 25 апреля объявили Днем ДНК, чтобы отметить важные достижения в генетике и науке в целом.

А еще 25 апреля Всемирный день борьбы против малярии. Он направлен на повышение глобальной осведомленности относительно этой опасной болезни и стимулирования активных действий в борьбе с ней.