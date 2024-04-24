Какой завтра, 25 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

25 апреля 2024 года — четверг. 792-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

25 апреля в церковном календаре — день памяти святого Марка. Он был апостолом и евангелистом, проповедовавшим Слово Божие вместе со святыми апостолами Павлом и Петром. Марк считается основателем Александрийского христианского училища и автором одного из Евангелий. За свою веру и проповедническую деятельность его сильно избили язычники и скончался от полученных травм.

Что нельзя делать 25 апреля

Нельзя кричать на детей.

Запрещено переедать, особенно это касается жирной пищи.

Не рекомендуется экономить.

Народные приметы и традиции на 25 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: высоко в небе видна радуга — будет ясная погода;

солнечный и ясный день — лето будет жарким;

услышать как кукуется кукушка — уже не будет морозов;

весь день громко поют птицы — погода улучшится;

резко похолодало — в мае еще будут заморозки;

солнечный день, но цветы закрыты — ждите ухудшения погоды.

25 апреля высоко в небе видна радуга — будет ясная погода. / Фото: Unsplash

В старину в этот день собирали крапиву, чтобы из нее приготовить настой, которым протирали окна и двери. Существовало поверье, что он помогает отпугнуть нечистую силу. А еще над входной дверью вешали венок из свежей крапивы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 апреля

Какие завтра именины: Марк, Сильвестр, Сергей и Василий.

Талисманом человека, рожденного 25 апреля, является гранат. Драгоценный минерал, отличающийся насыщенным красным цветом. Издавна верили, что гранат является символом страсти, поэтому помогает владельцу найти свою вторую половинку.

В этот день родились:

1900 год — украинская поэтесса и расстрелянная большевиками переводчица Вероника Черняховская;

1961 год — футболист киевского "Динамо", обладатель Кубка Кубков, вице-чемпион Европы Василий Рац;

1983 год — украинский футболист, полузащитник "Динамо" (Киев) и национальной сборной Украины Олег Гусев.

Памятные даты 25 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 апреля:

4241 год до н. — в Древнем Египте начинают использовать календарь с годом в 365 дней;

1154 год — мусульманские войска Нур ад-Дина берут Дамаск;

1185 год — войска оппозиции громят императорскую армию в битве при Данноура (Япония);

1498 год — в Риге основывают "Братство черноголовых", которое играло заметную роль в жизни города;

1507 год — немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер называет новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света;

1660 год — учредительное собрание решает вернуть английский престол Стюартам;

1781 год — в ходе войны за независимость США британские войска захватывают Питерсбург (Вирджиния, США);

1816 год — Джордж Байрон, преследовавшийся на родине грязными сплетнями, навсегда покидает Великобританию;

1826 год — в Великобритании получен патент на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1867 год – город Токио впервые открывают для иностранной торговли;

1901 год — в штате Нью-Йорк впервые в мире вводят автомобильные номера;

1940 год — женщины провинции Квебек получают право голоса на выборах;

1953 год — образуют Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТА ПВО);

1974 год — победа "Революции гвоздик" в Португалии;

1976 год — проходят первые единственные выборы во Вьетнаме;

1994 год — указом президента Украины создают Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;

1997 год — из-за ошибки программистов во Флориде мировая сеть Интернет терпит наибольший сбой в истории;

2005 год — правительства Болгарии и Румынии подписывают соглашение о согласии на вступление в ЕС;

2008 год — в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит международная конференция по случаю 22-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Погода на 25 апреля

Завтра, 25 апреля, в Киеве облачно, поздно вечером пройдет дождь. Во Львове пасмурно, весь день ожидается сильный дождь. В Харькове облачно, днем дождь, во второй половине дня возможна гроза. В Одессе утром ясно, во второй половине дня облачно, возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве — +15 днем и +7 ночью. Во Львове — +11 днем и +5 ночью. В Харькове — +18 днем и +10 ночью. В Одессе — +21 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 апреля в Украине и мире празднуют Международный день финансовой независимости / Фото: Unsplash

25 апреля в Украине и мире празднуют Международный день финансовой независимости. Событие посвящено информированию людей о важности финансовой независимости и рассказывает о тех шагах, которые необходимы, чтобы его достичь. Финансовая независимость – это стадия, когда взрослые люди получают активы, которые могут в достаточной степени покрыть расходы на жизнь без необходимости изнурительного труда.

Также 25 апреля Международный день амигуруми. Это маленькие вязаные крючком или спицами мягкие игрушки. День был создан, чтобы привлечь к ремеслу создание таких игрушек. Амигуруми происходят из Японии, но уже давно завоевали сердца мастеров из разных уголков мира.

А еще 25 апреля День осведомленности о родительском отчуждении. Важно напоминание о том, какую молчаливую борьбу ведут дети и родители, попавшие в родительское отчуждение. Отчуждение родителей является процессом, через который ребенок удаляется от родителей (или только одного родителя) через психологические манипуляции.

25 апреля Всемирный день родственных городов. Событие было начато еще в 1963 году. После окончания Второй мировой войны во Франции была создана Всемирная федерация родственных городов. Это неправительственная организация, поддерживающая идею городов-побратимов для установления между ними доброжелательных отношений.

Также 25 апреля празднуют Международный день делегата. Молодой праздник, созданный в 2019 году по инициативе ООН. Его главная цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность общества о весомой роли делегатов.

А еще 25 апреля День парикмахера. Профессиональный праздник. Парикмахер помогает человеку выглядеть ухоженным, создать собственный имидж и стиль. Интересно, что парикмахерское искусство возникло очень давно. Оно было известно еще в Древнем Египте в V веке до н.

25 апреля празднуют Всемирный день пингвинов. Важно экологическое событие, дата которого была избрана в честь начала миграции этих животных на север для продолжения своего рода.

Также 25 апреля Международный день ДНК. Научный праздник, дата которого была выбрана в честь дня публикации в британском журнале Nature информации об открытии макромолекулы ДНК (1953 год).

А еще 25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии. Торжественное событие началось Всемирной организацией здравоохранения 2007 года. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день в Африке был день борьбы с малярией.

25 апреля Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях. Приходится каждый год на четвертый четверг апреля. По сей день организуются различные марафоны, во время которых женщины делятся своим опытом с младшим поколением.