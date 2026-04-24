25 апреля 2026 года — суббота. 1521-й день войны в Украине.

Завтра, 25 апреля, верующие празднуют День памяти святого апостола и евангелиста Марка. Он один из семидесяти апостолов Христа, ученик апостола Петра и автор одного из четырех Евангелий — Евангелие от Марка. Он проповедовал христианство в разных странах, в частности в Египте, где основал христианскую общину в Александрии и стал ее первым епископом. Его Евангелие считается древнейшим и кратчайшим, оно особенно подчеркивает деяния Иисуса Христа.

25 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день ветеринара. Его основала Всемирная ветеринарная ассоциация. Каждый год выбирается отдельная тема, привлекающая внимание к актуальным вопросам: борьбе с болезнями, благосостоянию животных, безопасности пищевых продуктов. Ветеринары не только лечат домашних питомцев, но и контролируют распространение опасных болезней, многие из которых могут передаваться людям (зоонозы), а также обеспечивают качество продуктов животного происхождения.

Также 25 апреля Всемирный день исцеления. Его смысл — напомнить, что исцеление охватывает не только тело, но и ум и душу. В этот день люди практикуют медитацию, молитву, энергетические практики, осознанность, а также пытаются отпустить оскорбления и негативные переживания.

А еще 25 апреля Международный день скульптуры. Выпадает на последнюю субботу апреля. Его положила начало International Sculpture Center, чтобы популяризировать искусство скульптуры и привлечь внимание к творчеству художников. Этот день объединяет скульпторов и ценителей искусства по всему миру: проходят выставки, открытые мастерские, лекции, перформансы и публичные инсталляции.

25 апреля празднуют Международный день тайцзи и цигуна. Выпадает на последнюю субботу апреля. Тайцзи (тайцзи) и цигун (цигун) происходят из Китая и сочетают медленные движения, контроль дыхания и концентрацию внимания. Они направлены на улучшение здоровья, снижение стресса и восстановление внутреннего баланса. В этот день в разных странах проходят массовые занятия на открытом воздухе, мастер-классы и медитации, часто под лозунгом One World… One Breath (Один мир — одно дыхание).

Также 25 апреля Международный день астрономии. Его главная идея — сделать астрономию более близкой для каждого. В разных странах в этот день организуют открытые наблюдения неба через телескопы, лекции, экскурсии в планетарии, научные фестивали и образовательные мероприятия для детей и взрослых.

А еще 25 апреля Международный день финансовой независимости. Его главная идея — напомнить, что финансовая независимость означает не просто высокий доход, а способность человека покрывать свои потребности без постоянной зависимости от работы или внешних обстоятельств. Это достигается посредством планирования бюджета, сбережения, инвестирования и развития финансовой дисциплины.

25 апреля празднуют Международный день амигуруми. Амигуруми происходит из Японии и означает искусство вязания или крючивания небольших мягких фигурок — животных, персонажей или фантазийных существ. Обычно их создают крючком из пряжи, наполняя синтепоном или другим материалом. Этот праздник объединяет мастеров и хобби-энтузиастов во всем мире: в соцсетях делятся схемами, фото готовых работ, проводят мастер-классы и флешмобы.

Также 25 апреля Международный день делегата. Недавно начатая международная дата, связанная с празднованием вклада делегатов в создание и развитие системы Организации Объединенных Наций. Ее содержание отсылает к историческому событию — Конференции в Сан-Франциско в 1945 году, в ходе которой представители государств обсудили и подписали Устав ООН. Эти делегаты заложили основу современной системы международного права и сотрудничества между странами.

А еще 25 апреля День осведомленности о родительском отчуждении. Главная цель этого дня — повысить осведомленность о психологических последствиях таких ситуаций для детей и родителей, а также о важности сохранения здоровых семейных связей даже после развода или конфликта.

25 апреля празднуют Международный день ДНК. Именно в этот день 1953 года ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали исследование, описавшее структуру двойной спирали ДНК. Это открытие явилось одним из важнейших в биологии XX века. Также дата связана с проектом «Геном человека», завершившимся в апреле 2003 года и открывшим новый уровень понимания генетического кода.

Также 25 апреля Всемирный день борьбы против малярии. Малярия — это опасное инфекционное заболевание, которое передается через укусы инфицированных комаров рода Anopheles. Она остается серьезной проблемой во многих тропических и субтропических регионах мира, особенно в Африке. Главная цель этого дня — повысить осведомленность о способах защиты: использование москитных сеток, профилактических препаратов, контроль популяции комаров и раннее лечение.

А еще 25 апреля Всемирный день пингвинов. Его цель — привлечь внимание к этим уникальным птицам и проблемам их существования в дикой природе. Пингвины живут преимущественно в Южном полушарии, в частности, в Антарктиде, и являются важной частью морских экосистем. Этот день также напоминает об угрозах для популяций: изменение климата, таяние ледников, загрязнение океанов и сокращение кормовой базы.