Какой завтра, 25 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 25 августа День шахтера в Украине. Верующие чтят память святого апостола Тита. До Нового года осталось 128 дней.

25 августа 2024 года — воскресенье. 914-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

25 августа в церковном календаре – день памяти святого апостола Тита. Он был одним из семидесяти апостолов и учеником апостола Павла. Он родился на острове Крит и был язычником по происхождению. Тит стал первым епископом Крита и получил от Павла Послание к Титу, входящему в состав Нового Завета. Тит сопровождал Павла в его путешествиях и помогал утверждать христианские общины в Греции. Он также присутствовал на Иерусалимском соборе, где обсуждали вопрос о соблюдении закона Моисея для новообращенных христиан. После освобождения Павла от первого римского заключения, Тит был назначен епископом Крита и продолжал свою миссионерскую деятельность до самой смерти.

Что нельзя делать 25 августа

Не рекомендуется заниматься строительством или ремонтом.

Не следует носить украшения из янтаря.

Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.

Народные приметы и традиции на 25 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы уже начали улетать в теплые края — бабье лето будет коротким, а осень холодной;

в лесу много грибов – до морозной зимы;

птицы на земле сидят — в ближайшие дни погода будет теплой и ясной;

птицы уселись на вершинах деревьев до быстрого похолодания.

25 августа птицы сели на верхушках деревьев до быстрого похолодания. / Фото: Unsplash

В этот день очень почитали грибы. Собирали и сушили их, мариновали, чтобы потом употреблять зимой. В старину считалось, что это последний день, когда можно засолить на зиму грибы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 августа

Какие завтра именины: Владимир, Иоанн, Моисей.

Талисманом человека, рожденного 25 августа является амазонит. Камень получил свое название в честь реки Амазонки. Издавна верили, что амазонит – это символ смелости и преданности.

В этот день родились:

1938 год – украинский артфотограф, постоянно живущий в Берлине и Харькове, считается классиком современной фотографии Борис Михайлов;

1940 год – украинский литературовед и политик, директор Института литературы им. Шевченко, академик НАН Украины Николай Жулинский;

1963 год — сейсмолог, кандидат наук, активист Евромайдана Юрий Вербицкий.

Памятные даты 25 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 августа:

1609 год — Галилео Галилей демонстрирует венецианском Малом совете (совете дожа) новое устройство — телескоп;

1621 год — в лагерь под Хотином на помощь королю Владиславу против османов прибывает 45 000 казаков с Яцком Бородавкой;

1718 год – французы основывает в Северной Америке Новый Орлеан;

1792 год — задунайская казацкая флотилия прибывает в Темрюк на Кубани;

1793 год — революционные французские войска берут Марсель;

1825 год — Уругвай провозглашает независимость от Бразильской империи;

1830 год – в Брюсселе начинается восстание против голландцев;

1912 год — в Республике Китай основывают партию Гоминдан ("партия народного государства");

1915 год – немецкие войска берут Брест-Литовск;

1929 год — вылетевший из Токио дирижабль "Граф Цепеллин" прибывает в Сан-Франциско;

1991 год – во время войны Хорватии за независимость начинается битва за Вуковар.

Погода на 25 августа

Завтра, 25 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +31 днем и +19 ночью. Во Львове +30 днем и +17 ночью. В Харькове +34 днем и +21 ночью. В Одессе +31 день и +23 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 августа День шахтера в Украине / Фото: pixabay.com

25 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день топлесс. Празднуется ежегодно в ближайшее воскресенье по 26 августа. Этот день посвящен поддержке прав женщин ходить топлесс в общественных местах, с целью обеспечения гендерного равенства. Наибольшее празднование проходит в Соединенных Штатах, где проводятся различные мероприятия и акции.

Также 25 августа День шахтера в Украине. Ежегодно приходится на последнее воскресенье августа. Этот профессиональный праздник был основан в 1993 году указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников угольной промышленности. Шахтерский труд является одной из самых опасных и тяжелых профессий. Шахтеры ежедневно сталкиваются с риском оползней, взрывов метана и других опасных ситуаций. Несмотря на современные технологии и меры безопасности, опасность остается значительной.

А еще 25 августа День рождения операционной системы Linux. Эта дата отмечает завершение работы Линуса Торвальдса над первой версией ядра Linux 1991 года. Linux начинался как студенческий проект Торвальдса, который хотел создать операционную систему, похожую на Unix, для своего домашнего компьютера. Он вдохновился книгой Эндрю Танненбаума о Minix, клоне Unix, и решил написать собственную систему. Сначала он назвал ее "Freax", но впоследствии сменил название на "Linux", соединив свое имя с Unix.

25 августа празднуют День рождения жестянки. Этот день посвящен изобретению первой консервной банки, которую создал британский изобретатель Питер Дюран в 1810 году. Он предложил использовать жестяные изделия вместо тяжелого стекла для хранения пищи.