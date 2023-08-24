Какой завтра, 25 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 25 августа, день рождения операционной системы Linux. Верующие чтят память мучеников Фотия и Аникиты. До Нового года осталось 128 дней.

25 августа 2023 года — пятница. 548-й день войны в Украине.

Какой завтра, 25 августа, церковный праздник

25 августа в церковном календаре — день памяти мучеников Фотия и Аникиты. Аникита был военным сановником, разоблачившим императора Диоклетиана, когда тот установил на главной площади города орудие смертной казни, чтобы им пугать христиан. Диоклетиан приказал схватить Аникиту и мучить его, а затем бросил в жертву диким зверям. Но лев начал ласкаться к мученику.

Вдруг началось такое сильное землетрясение, что упало капище в честь Геркулеса. Внутри погибли многие язычники. Диоклетиан разозлился еще больше и приказал обезглавить Аникиту, но палач, нанесший меч, вдруг потерял сознание. Тогда стали святого жечь огнем, но пламя каждый раз угасало. Бросили мученика в котел с кипящим оловом, но олово остыло. Так оберегал Аникиту Господь.

Фотий был племянником мученика и, увидев его страдания, обратился к царю, утверждая, что боги идолопоклонников ничто по сравнению с Истинным Богом. Над новым исповедником также нанесли меч, но сам палач получил ранение, а не Фотий. Мучеников посадили в тюрьму. Диоклетиан долго думал, как их наказать. Решил бросить в раскаленную печь. Все они скончались с молитвой на своих устах.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено ссориться, потому что любой негатив в этот день распространится на весь год.

Нельзя планировать важные дела, лучше уж дождаться на следующей неделе.

Верующим нельзя пропускать богослужения в церкви.

Народные приметы и традиции на 25 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром иней — в следующем году хорошо уродят озимые;

идет дождь — ждите короткое бабье лето;

на небе виден молодой месяц — будет порывистый ветер;

ясная и теплая погода в этот день указывает на большой урожай белых грибов в лесу;

кошка долго и тщательно вымывается — к теплой погоде;

громко квакают лягушки — ждите дождя.

25 августа кошка долго и тщательно вымывается в теплую погоду / Фото: Pexels

В народе верили, что в этот день любит резвиться домовой, поэтому пытались обкурить помещение дома ладаном и обрызгать освященной водой. Уже начинали доставать из сундуков теплую одежду, потому что тепло постепенно уходит. Крестьяне сеяли озимые, проводили хозяйственные помещения в порядок, ремонтировали оборудование для огорода и укрывали его на зиму. Девушка, мечтавшая выйти замуж, шла на Фотия в церковь и зажигала там свечу. А потом вечером перед сном клала под подушку белый носок, тогда жених придет во сне.

Погода на 25 августа

Завтра, 25 августа, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясно, но к вечеру на небе могут появиться облака, осадков не ожидается. В Харькове днем на небе могут появиться рассеющиеся до вечера заросли без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +19 ночью. Во Львове — +28 днем и +16 ночью. В Харькове — +25 днем и +15 ночью. В Одессе — +30 днем и +22 ночью.

Памятные даты 25 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 августа:

1609 год — Галилео Галилей демонстрирует венецианскому совету дожей новое устройство — телескоп;

1621 год — в лагерь под Хотином на помощь королю Владиславу против османов прибывает 45 000 казаков с Яцком Бородавкой;

1718 год — французы основывают в Северной Америке Новый Орлеан;

1793 год — революционные французские войска берут Марсель;

1825 год — Уругвай провозглашает независимость от Бразильской империи;

1830 год — в Брюсселе начинается восстание против голландцев;

1912 год — в Республике Китай основывают партию Гоминдан ("партия народного государства");

1915 год — немецкие войска берут Брест-Литовск;

1918 год — выходит в свет первый номер редактируемой Янкой Купалой газеты "Колокол" (Колокол);

1919 год — во время наступления на Киев Армия УНР увольняет Фастов;

1929 год — вылетевший из Токио дирижабль "Граф Цепеллин" прибывает в Сан-Франциско;

1933 год — договоренность между правительством Третьего Рейха и еврейской администрацией в Палестине, позволявшей немецким евреям переехать в Палестину и другие страны;

1991 год – во время войны Хорватии за независимость начинается битва за Вуковар.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 августа

Какие завтра именины: Александр, Аникиты, Капитон, Кастор, Паламон, Памфил (Панфил), Сергей, Степан и Фотий.

Талисманом человека, рожденного 25 августа, является амазонит. Издавна считалось, что этот камень полезно использовать при варикозном расширении вен, он мешает образовываться тромбам. Также амазонит помощник пожилых людей, ведь улучшает их самочувствие.

В этот день родились:

1924 год — украинский писатель Павел Загребельный;

1940 год — украинский литературовед и политик, директор Института литературы им. Шевченко, академик НАН Украины Николай Жулинский;

1963 год — сейсмолог, кандидат наук, активист Евромайдана Юрий Вербицкий.

Какой завтра день в Украине и мире

25 августа в Украине и мире празднуют День рождения операционной системы Linux / Фото: Pexels

25 августа в Украине и мире празднуют день рождения операционной системы Linux. Это символ всего программного обеспечения с открытым кодом. Любопытно, что все началось со студенческого проекта. Студент Хельсинского университета Линус Торвальдс работал на компьютере, где была установлена Unix-подобная операционная система SunOS. Он хотел иметь такую же систему и на своем домашнем компьютере. Но такой ОС еще не было. Поэтому будущий гений кибернетики начал искать пути ее создания. Вдохновившись книгой Эндрю Танненбаума, Линус начал работать.

В его планах не было выводить свое творение на мировую сцену, он воспринимал все больше как хобби. 25 августа 1991 года он закончил свою работу, а название придумал, соединив свое имя с Unix. Он думал, что в будущем сменит ее на Freax, но Линукс очень быстро стал популярным.

Также 25 августа Всемирный день нарцисса. Выпадает на четвертую пятницу августа. Это событие посвящено не этим прекрасным цветам, а борьбе с раком. Уже многие годы нарциссы считаются символом этой тяжелой болезни. Нарцисс на языке цветов считается символом надежды. Поэтому он лучше отражает усилия людей, которые ищут лекарства от рака.

А также 25 августа празднуют День примирительного поцелуя. Учредила этот интересный праздник американка Жаклин Милгейт, которая считает, что поцелуй является отличным вариантом примирения, окончания ссоры и налаживания отношений. Поцелуи способны продлить жизнь, укрепить иммунную систему и помочь сжечь калории. Впервые о поцелуях упомянули в древних писаниях, датированных 1500 годом до нашей эры.

25 августа — день рождения жестянки. Хотя, с одной стороны, может показаться, что это несерьезная дата, но благодаря настоящему изобретению человечество получило возможность длительного хранения продукции. В жестянках можно хранить овощи, фрукты, рыбные и мясные продукты. Достаточно просто открыть консервную банку, выложить готовый продукт на сковородку, затем подогреть.