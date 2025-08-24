- Дата публикации
Какой завтра, 25 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 25 августа, День рождения операционной платформы Линукс. Верующие чтят память святого апостола Тита. До Нового года осталось 128 дней.
25 августа 2025 года — понедельник. 1279-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 25 августа, верующие отмечают день памяти святого апостола Тита. Тит родился на острове Крит в языческой семье. По преданию, он происходил из богатого и влиятельного рода. Молодым он получил хорошее образование, знал философию и греческую культуру. Встреча с христианской проповедью стала переломным моментом его жизни. Тит принял крещение от апостола Павла и стал его верным учеником и сотрудником. Павел называл его “настоящим сыном в общей вере” (Послание к Титу 1:4). Он был не только помощником, но и духовным другом апостола, который доверял ему самые ответственные задачи.
Тит сопровождал Павла во время миссионерских путешествий, помогал в развитии Церквей в разных городах Средиземноморья, в частности в Коринфе. Когда в коринфской общине возникли серьезные споры, именно Тит был послан примирить братьев и восстановить единство. Тит до конца жизни трудился на Крите, откуда иногда уезжал по поручению Павла. По преданию, он дожил до глубокой старости и мирно успокоился. Его мощи хранились на Крите, а часть — в Венеции.
Что нельзя делать 25 августа
Нельзя конфликтовать, ссориться — особенно важно остерегаться в этот день распрей.
Не следует браться за новые дела — что-нибудь новое может обернуться неудачей.
Запрещается заниматься рукоделием, особенно шитьем — потому что можно “пришить себе беду”.
Народные приметы и традиции на 25 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
какой день на Тита, такова будет осень;
уже начали желтеть листья на берегу — ждите прохладной осени;
туман утром быстро рассеивается — до сухой осени;
дождь в этот день — осенью будет продолжительное ненастье;
сухой и ясный день — ждите теплую осень;
в воздухе много паутины — к теплой и продолжительной осени.
В народе 25 августа носило название Тит Льняник. Считалось, что именно в этот день пора браться за работу с леном: его трепали, сушили, готовили к прядению.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 августа
Какие завтра именины: Владимир, Иоанн, Моисей.
Талисманом человека, рожденного 25 августа является амазонит. Камень назвали в честь великой реки Амазонки. С древнейших времен его считали оберегом мужества, отваги и непоколебимой верности.
В этот день родились:
1938 год — Борис Михайлов, украинский артфотограф, постоянно живущий в Берлине и Харькове, считается классиком современной фотографии;
1940 год — Николай Жулинский, украинский литературовед и политик, директор Института литературы им. Шевченко, академик НАН Украины;
1963 год — Юрий Вербицкий, сейсмолог, кандидат наук, активист Евромайдана.
Памятные даты 25 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 августа:
1609 год — Галилео Галилей представляет венецианский Малый совет (совет дожа) свое новейшее изобретение — телескоп;
1621 год — в лагерь под Хотином, где войска короля Владислава противостояли османам, прибывает 45 тысяч казаков под руководством Яцка Бородавки;
1718 год — французы основывают город Новый Орлеан в Северной Америке;
1792 год — задунайская казацкая флотилия достается Темрюка на Кубани;
1793 год — войска Французской революции приобретают Марсель;
1825 год — Уругвай провозглашает свою независимость от Бразильской империи;
1830 год — в Брюсселе начинается восстание против голландского владычества;
1912 год — в Китае создают политическую партию Гоминдан (“партия народного государства”);
1915 год — немецкие войска захватывают Брест-Литовск;
1918 год — выходит первый номер газеты “Звон” (“Дзвин”) под редакцией Янки Купалы;
1919 год — во время наступления на Киев войска Украинской Народной Республики освобождают Фастов;
1929 год — дирижабль “Граф Цепеллин”, вылетев из Токио, прибывает в Сан-Франциско;
1933 год — между правительством Третьего Рейха и еврейской администрацией Палестины заключается соглашение, позволяющее немецким евреям переселяться в Палестину и другие страны;
1941 год — советские и британские войска осуществляют совместную оккупацию Ирана;
1964 год — советская власть лишает украинского диссидента Петра Григоренко звания генерал-майора;
1991 год — в ходе войны за независимость Хорватии начинается битва за город Вуковар.
Какой завтра праздник в Украине и мире
25 августа в Украине и мире празднуют День рождения операционной платформы Линукс. Именно в этот день 1991 финский студент Линус Торвальдс впервые объявил о своем проекте в сети Usenet. В этот день он сообщил сообществу, что создает новую бесплатную операционную систему на основе UNIX, предназначенную для персональных компьютеров. Линус Торвальдс хотел иметь собственную операционную систему, которая была бы стабильной, гибкой и открытой для изменений пользователями. В версии 0.01 были основные функции ядра, способные запускать систему на ПК. Linux быстро стал проектом с открытым кодом. Кто угодно мог присоединиться, улучшать код и создавать собственные дистрибутивы.
Также 25 августа День примирительного поцелуя. Необычный и нежный праздник, посвященный восстановлению испорченных отношений, прощению обид и восстановлению гармонии между людьми. Его суть состоит в том, что даже один поцелуй может стать символом мира, примирения и начала нового этапа во взаимоотношениях. Праздник напоминает, что иногда самый лучший способ помириться — искренне сказать “извини” и выразить свои чувства жестом любви и внимания.