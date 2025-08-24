Какой праздник 25 августа 2025 года / © ТСН

25 августа 2025 года — понедельник. 1279-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 25 августа, верующие отмечают день памяти святого апостола Тита. Тит родился на острове Крит в языческой семье. По преданию, он происходил из богатого и влиятельного рода. Молодым он получил хорошее образование, знал философию и греческую культуру. Встреча с христианской проповедью стала переломным моментом его жизни. Тит принял крещение от апостола Павла и стал его верным учеником и сотрудником. Павел называл его “настоящим сыном в общей вере” (Послание к Титу 1:4). Он был не только помощником, но и духовным другом апостола, который доверял ему самые ответственные задачи.

Тит сопровождал Павла во время миссионерских путешествий, помогал в развитии Церквей в разных городах Средиземноморья, в частности в Коринфе. Когда в коринфской общине возникли серьезные споры, именно Тит был послан примирить братьев и восстановить единство. Тит до конца жизни трудился на Крите, откуда иногда уезжал по поручению Павла. По преданию, он дожил до глубокой старости и мирно успокоился. Его мощи хранились на Крите, а часть — в Венеции.

Что нельзя делать 25 августа

Нельзя конфликтовать, ссориться — особенно важно остерегаться в этот день распрей.

Не следует браться за новые дела — что-нибудь новое может обернуться неудачей.

Запрещается заниматься рукоделием, особенно шитьем — потому что можно “пришить себе беду”.

Народные приметы и традиции на 25 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день на Тита, такова будет осень;

уже начали желтеть листья на берегу — ждите прохладной осени;

туман утром быстро рассеивается — до сухой осени;

дождь в этот день — осенью будет продолжительное ненастье;

сухой и ясный день — ждите теплую осень;

в воздухе много паутины — к теплой и продолжительной осени.

25 августа в воздухе много паутины — до теплой и длительной осени / © unsplash.com

В народе 25 августа носило название Тит Льняник. Считалось, что именно в этот день пора браться за работу с леном: его трепали, сушили, готовили к прядению.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 августа

Какие завтра именины: Владимир, Иоанн, Моисей.

Талисманом человека, рожденного 25 августа является амазонит. Камень назвали в честь великой реки Амазонки. С древнейших времен его считали оберегом мужества, отваги и непоколебимой верности.

В этот день родились:

1938 год — Борис Михайлов, украинский артфотограф, постоянно живущий в Берлине и Харькове, считается классиком современной фотографии;

1940 год — Николай Жулинский, украинский литературовед и политик, директор Института литературы им. Шевченко, академик НАН Украины;

1963 год — Юрий Вербицкий, сейсмолог, кандидат наук, активист Евромайдана.

Памятные даты 25 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 августа:

1609 год — Галилео Галилей представляет венецианский Малый совет (совет дожа) свое новейшее изобретение — телескоп;

1621 год — в лагерь под Хотином, где войска короля Владислава противостояли османам, прибывает 45 тысяч казаков под руководством Яцка Бородавки;

1718 год — французы основывают город Новый Орлеан в Северной Америке;

1792 год — задунайская казацкая флотилия достается Темрюка на Кубани;

1793 год — войска Французской революции приобретают Марсель;

1825 год — Уругвай провозглашает свою независимость от Бразильской империи;

1830 год — в Брюсселе начинается восстание против голландского владычества;

1912 год — в Китае создают политическую партию Гоминдан (“партия народного государства”);

1915 год — немецкие войска захватывают Брест-Литовск;

1918 год — выходит первый номер газеты “Звон” (“Дзвин”) под редакцией Янки Купалы;

1919 год — во время наступления на Киев войска Украинской Народной Республики освобождают Фастов;

1929 год — дирижабль “Граф Цепеллин”, вылетев из Токио, прибывает в Сан-Франциско;

1933 год — между правительством Третьего Рейха и еврейской администрацией Палестины заключается соглашение, позволяющее немецким евреям переселяться в Палестину и другие страны;

1941 год — советские и британские войска осуществляют совместную оккупацию Ирана;

1964 год — советская власть лишает украинского диссидента Петра Григоренко звания генерал-майора;

1991 год — в ходе войны за независимость Хорватии начинается битва за город Вуковар.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 августа в Украине и мире празднуют День рождения операционной платформы Линукс / © unsplash.com

25 августа в Украине и мире празднуют День рождения операционной платформы Линукс. Именно в этот день 1991 финский студент Линус Торвальдс впервые объявил о своем проекте в сети Usenet. В этот день он сообщил сообществу, что создает новую бесплатную операционную систему на основе UNIX, предназначенную для персональных компьютеров. Линус Торвальдс хотел иметь собственную операционную систему, которая была бы стабильной, гибкой и открытой для изменений пользователями. В версии 0.01 были основные функции ядра, способные запускать систему на ПК. Linux быстро стал проектом с открытым кодом. Кто угодно мог присоединиться, улучшать код и создавать собственные дистрибутивы.

Также 25 августа День примирительного поцелуя. Необычный и нежный праздник, посвященный восстановлению испорченных отношений, прощению обид и восстановлению гармонии между людьми. Его суть состоит в том, что даже один поцелуй может стать символом мира, примирения и начала нового этапа во взаимоотношениях. Праздник напоминает, что иногда самый лучший способ помириться — искренне сказать “извини” и выразить свои чувства жестом любви и внимания.