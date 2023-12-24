Какой завтра, 25 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 25 декабря, День тыквенного пирога. Верующие празднуют Рождество Христово. До Нового года осталось шесть дней.

25 декабря 2023 года – понедельник. 670-й день войны в Украине.

Какой завтра, 25 декабря, церковный праздник

25 декабря в церковном календаре – Рождество Христово. Входит в число двенадцатых праздников. Перед ним обязательно держится Рождественский пост. После Пасхи Рождество считается вторым величайшим праздником.

Это праздник Боговоплощения, то есть появления Господа в человеческом облике. По легенде Иисус Христос, который был Сыном Божьим, родился у Девы Марии в Вифлееме. В момент рождения на небе засияла яркая звезда, указывающая путь к младенцу. За ней мудрецы принесли Спасителю свои дары.

Что нельзя делать 25 декабря

Нельзя громко кричать, злословить, ссориться.

Не разрешено вышивать, вязать, убирать в доме.

Раньше на Рождество запрещалось купаться, поэтому все водные процедуры проводились заранее.

Народные приметы и традиции на 25 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже лежит или выпал снег – следующий год будет успешным;

погода после Рождества указывает, какой она будет после Петра (29 июня);

тепло за окном – ждите холодной весны;

морозная погода — такой она будет оставаться до 6 января;

кошка обдирает стены дома – испортится погода, свернулась калачиком – придут морозы;

звездная ночь к теплому и солнечному лету;

метель — на урожайный год.

25 декабря кошка свернулась калачиком — придут морозы / Фото: Pexels

Издавна наши предки верили, если 25 декабря, к Рождеству, сыграть свадьбу, то семья будет жить долго и счастливо вместе. А если купить любую новую вещь, она прослужит долго и не испортится.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 декабря

Какие завтра именины: Леонид, Иисус, Мария.

Талисманом человека, рожденного 25 декабря является топаз. Камень бывает разных оттенков. В древнем мире топаз считался талисманом, помогающим раскрывать тайны. Также верили, что он развивает интуицию.

В этот день родились:

1848 год – украинский историк, этнограф и писатель Орест Левицкий;

1973 год – украинская актриса театра и кино Виктория Спесивцева;

2005 год — украинский прыгун в воду, самый молодой в истории прыжков в воду чемпион Европы Алексей Середа.

Памятные даты 25 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 декабря:

336 год – в Риме происходит первое документально подтвержденное празднование Рождества;

350 год — римский император Ветранион отрекается от престола в пользу Констанции во время встречи в Нише;

498 год — король франков Хлодвиг принимает католицизм в Реймсе;

597 год — Августин Кентерберийский и его последователи крестят 10 000 англо-саксов;

800 год – в Риме Папа Лев III коронует франкского короля Карла Великого императором;

1000 год – создают Венгерское королевство во главе со Стефаном I;

1025 год — Мешко II Ламберт становится королем Польши;

1066 год – Вильгельм Завоеватель становится королем Англии;

1100 год – Балдуин I становится королем Иерусалима;

1130 год — Рожер II провозглашается королем Сицилии;

1492 год — каравелла "Санта-Мария", на которой Христофор Колумб доплывает до берегов Америки, налетает на рифы у берегов Гаити из-за халатности вахтенного матроса;

1559 год — после смерти Павла IV новым папой под именем Пий IV становится Джованни Анджело Медичи;

1582 год – испанский король Филипп II основывает первую в Европе математическую академию;

1741 год — Андерс Цельсий, шведский астроном и математик изобретает шкалу измерения температуры;

1758 год — Иоганн Георг Палыч впервые наблюдает комету, возвращение которой ранее предсказал английский астроном Эдмунд Галлей, имя которого она носит ныне;

1855 год — в Кингстоне (Канада) происходит первая известная ныне игра в хоккей;

1923 год — впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) засвечивают электрическую гирлянду;

1926 год – проходит учредительный съезд Союза украинок Канады;

1941 год — Вторая мировая война: начинается провальная Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск;

1950 год — четверо шотландских студентов из университета Глазго воруют из Вестминстерского аббатства исторический Скунский камень, олицетворяющий мощь Шотландии и в свое время забранный англичанами;

1968 год — "Led Zeppelin" посещают США, в рамках своего первого американского турне;

1969 год — американец Артур Блессит отправляется в самое длинное в мире кругосветное путешествие пешком — он преодолевает за 29 лет 55011 км, унося на себе большой деревянный крест;

1975 год – в Киеве открывают памятник И. Котляревскому;

1977 год — проходит встреча премьер-министра Израиля Менахема Бегина с президентом Египта Мухаммедом Анваром ас-Садатом в Каире;

1989 год — расстрелян румынский диктатор Чаушеску Николае и его жена Елена Чаушеска;

1991 год – отставка Михаила Горбачева с поста Президента СССР, распад Советского Союза;

1991 год — президент США Джордж Буш в обращении к американскому народу заявляет, что Соединенные Штаты признают независимость Украины и готовы немедленно установить с ней дипломатические отношения;

1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Украинское добровольное культурно-просветительское правозащитное благотворительное общество "Мемориал" им. Василия Стуса;

2002 год — в Голосеевском местном суде Киева завершается процесс над 18 членами УНА-УНСО, участниками массовых беспорядков 9 марта 2001 года.

Погода на 25 декабря

Завтра, 25 декабря, в Киеве облачно, днем и вечером пройдет мелкий снег. Во Львове облачно, утром небольшой снег, днем он сменится мелким дождем и будет идти до вечера. В Харькове пасмурно, ночной снег стихнет до утра, днем и вечером пойдет снова. В Одессе безоблачное утро сменится на пасмурный день и вечер, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +2 днем и -1 ночью. Во Львове +7 днем и +1 ночью. В Харькове 0 днем и -1 ночью. В Одессе +5 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 декабря в Украине и мире празднуют День тыквенного пирога / Фото: Pexels

25 декабря в Украине и мире празднуют День тыквенного пирога. Праздник особенно популярен в США, ведь тыквенный пирог является кусочком традиции и кулинарной праздничной культуры этой страны. Среди американцев этот десерт считается одним из самых любимых. История тыквенного пирога насчитывает около 400 лет. Еще первые поселенцы Нового Света готовили столь простой, но вкусный десерт. Первые же известные рецепты с тыквой появились в английских и французских книгах еще в конце 1600 лет. Американский десерт начал формироваться примерно в 1796 году, появившись в кулинарной книге "Американская кулинария" Амелии Симмонс.

Также в США 25 декабря День A'Phabet или День без "L". Игривый и веселый праздник, вращающийся вокруг каламбура в английском языке на слово "Ноэль", являющийся здесь синонимом Рождества. "Ноэль" — французский термин, часто используемый в разных странах. Этот день был создан специально для любителей каламбуров. Поэтому можете бросить себе вызов и попытаться не использовать букву "Л" в письменном и устном языках.