Какой завтра, 25 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 25 декабря, Ханука. Верующие празднуют один из самых больших праздников — Рождество Христово. До Нового года осталось шесть дней.

25 декабря 2024 года — среда. 1036-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

25 декабря в церковном календаре – Рождество Христово. Это один из важнейших христианских праздников, отмечающий рождение Иисуса Христа, Сына Божия. Это событие имеет огромное духовное значение для христиан всего мира, символизируя начало новой эры спасения человечества. Рождество Христово впервые начали праздновать в IV веке. Считается, что дата 25 декабря была выбрана для христианского празднования, чтобы заменить языческий праздник зимнего солнцестояния, связанный с культом Непобедимого Солнца.

Рождество напоминает людям о любви, милосердии, смирении и спасении. Этот праздник является временем для семейного единения, духовного обновления и помощи ближним. В Украине Рождество Христово является уважаемым праздником, сопровождающимся уникальными обычаями и атмосферой доброты и радости.

Что нельзя делать 25 декабря

Нельзя злословить, кричать громко, ссориться.

В древности на Рождество не купались и запрещались какие-либо водные процедуры.

Не разрешается убирать в доме, вышивать, шить.

Народные приметы и традиции на 25 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: падает или уже лежит снег — в следующем году будет богатый урожай;

за окном теплая погода – весна будет холодной;

погода в этот день указывает, какой она будет на Петра и Павла (29 июня);

кошка дерет стену дома – погода испортится.

Погода 25 декабря указывает, какой она будет на Петра и Павла (29 июня) / Фото: Unsplash

Если в этот день, по народным поверьям, сыграть свадьбу, то молодая семья будет жить вместе долго и счастливо. Обязательно купите на Рождество какую-нибудь важную вещь – она прослужит вам долго.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 декабря

Какие завтра именины: Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Анфиса, Мария.

Талисманом человека, рожденного 25 декабря, является топаз. По народным преданиям этот камень способен вылечить нервную систему и повысить иммунитет. Также топаз является символом покоя и равновесия.

В этот день родились:

1907 год — украинский прозаик, драматург Евгений Кравченко;

1973 год — украинская актриса театра и кино Виктория Спесивцева;

2005 год — украинский прыгун в воду, самый молодой в истории прыжков в воду чемпион Европы Алексей Середа.

Памятные даты 25 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 декабря:

336 год — в Риме происходит первое документально подтвержденное празднование Рождества;

350 год — римский император Ветранион отрекается от престола в пользу Констанции во время встречи в Нише;

498 год — король франков Хлодвиг принимает католицизм в Реймсе;

800 год — в Риме Папа Лев III коронует франкского короля Карла Великого императором;

1492 год — каравелла "Санта-Мария", на которой Христофор Колумб доплыл до берегов Америки, налетает на рифы у берегов Гаити из-за халатности вахтенного матроса;

1582 год — испанский король Филипп II основывает первую в Европе математическую академию;

1758 год — Иоганн Георг Палыч впервые наблюдает комету, возвращение которой ранее предсказал английский астроном Эдмунд Галлей, имя которого она носит ныне;

1855 год — в Кингстоне (Канада) происходит первая известная ныне игра в хоккей;

1923 год — впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) засвечивают электрическую гирлянду;

1968 год — «Led Zeppelin» посещают США в рамках своего первого американского турне;

1975 год — в Киеве открывают памятник Ивану Котляревскому;

1989 год — расстреливают румынского диктатора Чаушеску Николае и его жену Елену Чаушеску;

1991 год — президент США Джордж Буш в обращении к американскому народу заявляет, что Соединенные Штаты признают независимость Украины и готовы немедленно установить с ней дипломатические отношения;

1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Украинское добровольное культурно-просветительское правозащитное благотворительное общество "Мемориал" им.

2002 год — в Голосеевском местном суде Киева завершается процесс над 18 членами УНА-УНСО, участниками массовых беспорядков 9 марта 2001 года.

Погода на 25 декабря

Завтра, 25 декабря, в Киеве облачно, днем ​​будет идти мелкий дождь, который ближе к вечеру усилится. Во Львове пасмурно, ночью мелкий снег, дальше без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, весь день мелкий дождь, который усилится утром, но стихнет до вечера.

Температура воздуха в Киеве — +1 день и 0 ночью. Во Львове 0 день и 0 ночью. В Харькове — +3 днем ​​и +2 ночью. В Одессе — +7 днем ​​и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 декабря в мире также празднуют Хануку / Фото: Unsplash

25 декабря в мире также празднуют Хануку. Это еврейский праздник, который длится восемь дней и празднуется в честь восстановления Второго Храма в Иерусалиме и чудес, связанных с лампадой Меноры. Праздник начинается 25-го дня месяца Кислев по еврейскому календарю, обычно приходящийся на конец ноября или декабрь по григорианскому календарю. Ханука связана с событиями, произошедшими во II веке до нашей эры, когда евреи под предводительством династии Хасмонеев (Макавей) восстали против греческого царя Антиоха IV Эпифана, пытавшегося насадить эллинскую культуру и религию. После победы евреи восстановили оскверненный храм и освятили его заново.

Согласно традиции, когда Храм был восстановлен, евреи нашли только один сосуд с освященным маслом, достаточным для горения Меноры всего на один день. Однако масло горело восемь дней, что позволило подготовить новую порцию чистого масла. Это считается чудом и основой праздника. Ханука символизирует победу света над тьмой, духа над материей и веры над безверием. Этот праздник является напоминанием о мужестве и преданности традициям, а также о силе веры, способной творить чудеса.