25 декабря 2025 года — четверг. 1400-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

Завтра, 25 декабря, верующие празднуют Рождество Христово. Рождество напоминает о смирении и милосердии: Спаситель родился не во дворце, а в нищей конюшне, среди простоты и тишины. Этот праздник учит видеть ценность в простых вещах, открывать сердце для добра и поддержки ближних. В канун Рождества, в Сочельник, семья собирается за общим ужином после появления первой звезды — символа Вифлеемской звезды. На столе обычно 12 постных блюд, среди которых главная — кутья, олицетворяющая жизнь, память рода и благополучие.

25 декабря в Украине и мире празднуют День тыквенного пирога. Это неофициальный, но очень уютный гастрономический праздник, идеально вписывающийся в рождественскую атмосферу тепла и домашнего покоя. Этот день ведет начало в США, где тыквенный пирог стал настоящим символом семейных праздников — прежде всего Дня благодарения и Рождества. Идея праздника проста и искренна: почтить домашнюю выпечку как знак заботы, традиций и времени, проведенного вместе. Тыква во многих культурах олицетворяет обилие, плодородие и благополучие. Пирог из него — это сочетание сладкого вкуса, пряных ароматов и ощущения дома. Корица, мускатный орех, гвоздика и имбирь создают то же рождественское настроение, которое ассоциируется с теплом и спокойствием.

Также 25 декабря День A’Phabet или День без «L». Идея Дня A’Phabet состоит в том, чтобы временно «вычеркнуть» букву «L» из алфавита — по крайней мере, в устной речи или в письменных забавах. Название A’Phabet — это ироническая форма слова Alphabet, из которого якобы «исчезла» буква L. Праздник возник в англоязычной среде как рождественская шутка. В этот день можно нарушать серьезность, играть со словами и смотреть на язык с улыбкой. Рождество — время радости, и языковые эксперименты здесь очень уместны.