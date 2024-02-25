Какой сегодня, 25 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 25 февраля, День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Верующие чтят память святого Тарасия, архиепископа Константинопольского. До Нового года осталось 310 дней.
25 февраля 2024 года — воскресенье. 732-й день войны в Украине.
Какой сегодня, 25 февраля, церковный праздник
25 февраля в церковном календаре – день памяти святого Тарасия, архиепископа Константинопольского. Еще в детстве получил хорошее образование, ведь родился в благочестивой семье патрисиев. Сначала работал писарем и советником при дворе императора Константина Багрянородного. В тот период очень популярна была ересь об иконоборчестве и епископ Павел, который тогда сидел на престоле, не смог ее побороть. Павел указал на Тарасия как своего преемника, когда к нему пришел император и его мать, царица Ирина. Поэтому в 784 году Тарасий стал епископом. Сделал он много добрых дел, но ушел, потому что не хотел расторгнуть брак императора с Марией. Умер в 806 году.
Что нельзя делать 25 февраля
- До заката нельзя ложиться спать.
- Не следует злоупотреблять алкогольными напитками.
- Запрещено смотреть в дом с улицы через окно.
Народные приметы и традиции на 25 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: выпал снег, то перед Пасхой будет ненастье семь дней;
- на деревьях грачи вьют гнезда, ждите потепления;
- сильно вскричали вороны — лето будет холодным и дождливым;
- услышать гром – придет сильное похолодание;
- хорошая погода предвещает, что лето будет теплым.
Наши предки заметили, что в этот день почитается память преподобного Иосифа. Также верующие молились святому о здоровье, раздавали милостыню тем, кто в ней нуждается.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 февраля
Какие сегодня именины: Тарас, Евгений, Александр, Николай, Федор, Антон.
Талисманом человека, рожденного 25 февраля является гагат. Хотя камень чаще черного цвета, но отрицательной энергетики он не несет. Гагат защищает от дурного глаза, зависти и обмана.
В этот день родились:
- 1871 год — украинская поэтесса, переводчица, культурная деятельница Леся Украинка;
- 1887 год – украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра Лесь Курбас;
- 1905 год – украинский хореограф, балетмейстер, организатор Национального ансамбля танца Украины Вирский Павел Павлович.
Памятные даты 25 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 февраля:
- 1570 год — папа Пий V издает буллу "Regnans in Excelsis", в которой подвергает анафеме английскую королеву Елизавету I;
- 1573 год — Иван Федорович основывает типографию во Львове;
- 1791 год – Конгресс утверждает Первый банк США с монопольным общенациональным статусом;
- 1836 год – американец Сэмюэл Кольт патентует шестизарядный револьвер 45 калибра;
- 1918 год — Малая Рада принимает законы о введении в УНР нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени;
- 1928 год — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получает первую телевизионную лицензию;
- 1940 год — происходит первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз";
- 1947 год — Контрольный совет союзников формально ликвидирует Пруссию;
- 1957 год — основывают Государственное издательство детской литературы УССР (теперь Радуга);
- 1982 год — Европейский суд по делу Campbell и Cosans против Соединенного Королевства постановляет, что родители имеют право запрещать телесные наказания детей в школах;
- 1986 год — после диктатуры Маркоса Корасон Акино становится первой женщиной-президентом на Филиппинах и во всей Азии;
- 1999 год – в Аргентине Виргиния Риверо рождает девочку в момент ДТП;
- 2010 год — в Киеве происходит инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича.
Погода на 25 февраля
Сегодня, 25 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью и утром мелкий дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +7 днем и +4 ночью. Во Львове +13 днем и +8 ночью. В Харькове +3 днем и -2 ночью. В Одессе +7 днем и +5 ночью.
Какой сегодня день в Украине и мире
25 февраля в Украине празднуют День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Государственный профессиональный праздник был введен 19 марта 2010 по инициативе Михаила Ежеля (бывшего министра обороны Украины). Украинская инженерно-авиационная служба авиации ВСУ занимается выполнением и организацией технического обеспечения полетов, следит за соблюдением определенной схемы авиационных работ, воздушной транспортировки. Ее деятельность подразумевает очень большую ответственность и риск, ведь именно инженеры проверяют сначала на себе всю технику. Но от службы зависит уровень выполнения задач экипажа.
Также 25 февраля День револьвера. Именно в этот день 1836 года Селюэль Кольт запатентовал шестизарядный кремниевый револьвер 45 калибра. Интересно, что эта идея принадлежит действительно Джону Пирсону, который продал ее Кольту. Есть интересная версия создания револьвера. Джона к идее подтолкнул механизм работы руля на судне. Сначала он создал деревянный образец, который хранится по сей день. Револьвер — это стрелковое оружие, предназначенное для стрельбы с дистанции не более 100 метров.