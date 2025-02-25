Какой сегодня, 25 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 25 февраля, День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Верующие чтят память святого Тарасия, архиепископа Царьградского. До Нового года осталось 309 дней.
25 февраля 2025 года — вторник. 1098 день войны в Украине.
Что сегодня за церковный праздник
25 февраля в церковном календаре – день памяти святого Тарасия, архиепископа Царьградского. Он родился примерно в 730 году в Константинополе, Византия. Он был известным деятелем церкви, сыгравшим важную роль в борьбе против иконоборчества. Тарасий был секретарем императрицы Ирины и был избран патриархом Константинопольским в 784 году. Он был главным организатором Седьмого Вселенского собора 787 года, на котором было восстановлено иконопоклонство. Святой Тарасий скончался 25 февраля 806 года.
Что нельзя делать 25 февраля
- Нельзя ложиться спать до заката.
- Запрещается заглядывать в дом через окно.
- Не следует злоупотреблять алкоголем.
Народные приметы и традиции на 25 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: теплая погода к такому же лету;
- услышать гром к сильному похолоданию;
- грачи вьют гнезда на деревьях – идет потепление;
- вороны сильно кричат — ждите дождливое и холодное лето.
В народе день назывался "Тарас Бессонный". Крестьяне старались как можно дольше бодрствовать, чтобы к ним не придрались беды. Также раздавали милостыню и молились о здоровье родных.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 февраля
Какие сегодня именины: Антон, Евгений, Александр, Тарас, Федор.
Талисманом человека, рожденного 25 февраля является гагат. Камень, помогающий оградить своего владельца от негатива. Также гагат способен подавлять ненависть, направленную на человека, который его носит.
В этот день родились:
- 1887 год – украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра Лесь Курбас;
- 1905 год – украинский хореограф, балетмейстер, организатор Национального ансамбля танца Украины Павел Вирский;
- 1932 год – художник-монументалист, скульптор и график Владимир Мельниченко.
Памятные даты 25 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 февраля:
- 1570 год — папа Пий V издает буллу "Regnans in Excelsis", в которой подвергает анафеме английскую королеву Елизавету I;
- 1573 год — Иван Федорович основывает типографию во Львове;
- 1791 год – Конгресс утверждает Первый банк США с монопольным общенациональным статусом;
- 1831 год — битва под Гроховом, величайшая во время освободительного Ноябрьского восстания (1830-1831) против Российской империи;
- 1836 год – американец Сэмюэл Кольт получает первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра;
- 1918 год — Малая Рада принимает законы о введении в УНР нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени;
- 1928 год — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получает первую телевизионную лицензию;
- 1940 год — происходит первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз";
- 1947 год — Контрольный совет союзников формально ликвидирует Пруссию;
- 1982 год — Европейский суд по делу Campbell и Cosans против Соединенного Королевства постановляет, что родители имеют право запрещать телесные наказания детей в школах;
- 1999 год – в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП;
- 2010 год – в Киеве происходит инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания 2014 года Верховной Радой Украины.
Погода на 25 февраля
Сегодня, 25 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, днем возможен мелкий дождь, который к приходу вечера закончится. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +4 днем и -3 ночью. Во Львове +6 днем и -2 ночью. В Харькове 0 день и -10 ночью. В Одессе +5 днем и -3 ночью.
Какой сегодня день в Украине и мире
25 февраля в Украине празднуют День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Это профессиональный праздник военных инженеров, техников и специалистов, обеспечивающих техническую исправность, обслуживание и ремонт авиационной техники в ВСУ. Дата празднования установлена приказом Министерства обороны Украины, чтобы почтить вклад инженерно-авиационных специалистов в развитие и боеспособность военной авиации. Без слаженной работы инженерно-авиационной службы невозможно эффективное функционирование военной авиации. Поэтому этот день важен для признания их преданности и профессионализма.
Также 25 февраля Всемирный день стерилизации животных. День направлен на привлечение внимания к важности стерилизации домашних и бездомных животных как гуманного способа уменьшения их количества и предотвращения бесконтрольного размножения. Праздник организовал Doris Day Animal League в 1995 году. Позже инициативу поддержала Humane Society International, и она приобрела мировой масштаб. Это важный день для всех, кто заботится о благосостоянии животных и стремится снизить проблему беспризорности гуманными методами.