Какой сегодня, 25 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 25 февраля, День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Верующие чтят память святого Тарасия, архиепископа Царьградского. До Нового года осталось 309 дней.

25 февраля 2025 года — вторник. 1098 день войны в Украине.

Что сегодня за церковный праздник

25 февраля в церковном календаре – день памяти святого Тарасия, архиепископа Царьградского. Он родился примерно в 730 году в Константинополе, Византия. Он был известным деятелем церкви, сыгравшим важную роль в борьбе против иконоборчества. Тарасий был секретарем императрицы Ирины и был избран патриархом Константинопольским в 784 году. Он был главным организатором Седьмого Вселенского собора 787 года, на котором было восстановлено иконопоклонство. Святой Тарасий скончался 25 февраля 806 года.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя ложиться спать до заката.

Запрещается заглядывать в дом через окно.

Не следует злоупотреблять алкоголем.

Народные приметы и традиции на 25 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплая погода к такому же лету;

услышать гром к сильному похолоданию;

грачи вьют гнезда на деревьях – идет потепление;

вороны сильно кричат — ждите дождливое и холодное лето.

25 февраля вороны сильно кричат — ждите дождливое и холодное лето / Фото: Unsplash

В народе день назывался "Тарас Бессонный". Крестьяне старались как можно дольше бодрствовать, чтобы к ним не придрались беды. Также раздавали милостыню и молились о здоровье родных.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 февраля

Какие сегодня именины: Антон, Евгений, Александр, Тарас, Федор.

Талисманом человека, рожденного 25 февраля является гагат. Камень, помогающий оградить своего владельца от негатива. Также гагат способен подавлять ненависть, направленную на человека, который его носит.

В этот день родились:

1887 год – украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра Лесь Курбас;

1905 год – украинский хореограф, балетмейстер, организатор Национального ансамбля танца Украины Павел Вирский;

1932 год – художник-монументалист, скульптор и график Владимир Мельниченко.

Памятные даты 25 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 февраля:

1570 год — папа Пий V издает буллу "Regnans in Excelsis", в которой подвергает анафеме английскую королеву Елизавету I;

1573 год — Иван Федорович основывает типографию во Львове;

1791 год – Конгресс утверждает Первый банк США с монопольным общенациональным статусом;

1831 год — битва под Гроховом, величайшая во время освободительного Ноябрьского восстания (1830-1831) против Российской империи;

1836 год – американец Сэмюэл Кольт получает первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра;

1918 год — Малая Рада принимает законы о введении в УНР нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени;

1928 год — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получает первую телевизионную лицензию;

1940 год — происходит первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз";

1947 год — Контрольный совет союзников формально ликвидирует Пруссию;

1982 год — Европейский суд по делу Campbell и Cosans против Соединенного Королевства постановляет, что родители имеют право запрещать телесные наказания детей в школах;

1999 год – в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП;

2010 год – в Киеве происходит инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания 2014 года Верховной Радой Украины.

Погода на 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, днем возможен мелкий дождь, который к приходу вечера закончится. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и -3 ночью. Во Львове +6 днем и -2 ночью. В Харькове 0 день и -10 ночью. В Одессе +5 днем и -3 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 февраля Всемирный день стерилизации животных / Фото: Unsplash

25 февраля в Украине празднуют День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Это профессиональный праздник военных инженеров, техников и специалистов, обеспечивающих техническую исправность, обслуживание и ремонт авиационной техники в ВСУ. Дата празднования установлена приказом Министерства обороны Украины, чтобы почтить вклад инженерно-авиационных специалистов в развитие и боеспособность военной авиации. Без слаженной работы инженерно-авиационной службы невозможно эффективное функционирование военной авиации. Поэтому этот день важен для признания их преданности и профессионализма.

Также 25 февраля Всемирный день стерилизации животных. День направлен на привлечение внимания к важности стерилизации домашних и бездомных животных как гуманного способа уменьшения их количества и предотвращения бесконтрольного размножения. Праздник организовал Doris Day Animal League в 1995 году. Позже инициативу поддержала Humane Society International, и она приобрела мировой масштаб. Это важный день для всех, кто заботится о благосостоянии животных и стремится снизить проблему беспризорности гуманными методами.