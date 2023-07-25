Какой сегодня, 25 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 25 июля, День зубной техники. Верующие чтят память мучеников Прокла и Иллария. До Нового года осталось 159 дней.

25 июля 2023 года — вторник. 517-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 25 июля, церковный праздник

25 июля в церковном календаре – день памяти мучеников Прокла и Иллария. Они пострадали за свою веру во Христа во времена императора Траяна. Прокла заставлял поклониться языческим богам правитель Максим, но тот выдержал все пытки. Да еще предсказал Максиму, что тот скоро признает силу Христа. Прокла заставили бежать за колесницей, но Бог остановил ее, а сидевший там сановник окаменел.

Максим очень разозлился и приказал вывезти Прокла за город, привязать к столбу, а затем расстрелять из лука. По дороге встретился им племянник мученика Илларий. Он обнял дядю. Так как Илларий также исповедовал христианство, его схватили и бросили в тюрьму. Прокла казнили, а Иллария долгое время волокли по городу, а затем обезглавили.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит делать ремонт.

Запрещено убирать.

Также нельзя стирать.

Народные приметы и традиции на 25 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в лесу появились грибы — ждите похолодания;

если ночью на траве не появилась роса, а в низовьях нет тумана — будет плохая погода;

не высохшая роса после ночи — до грозы;

на верхушках деревьев пожелтели листья — осень будет ранней;

громко жужжат пчелы — ждите жару.

25 июля громко жужжат пчелы — ждите жары / Фото: Pexels

В народе 25 июля часто называли Прокл Плакальщик. Зачастую в этот период на траве появлялась очень сильная роса. Поэтому крестьяне пытались высушить сено как можно быстрее, чтобы оно не начало гнить.

Погода на 25 июля

Сегодня, 25 июля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром мелкий дождь, который перерастет в сильный дождь с грозой, но к вечеру закончится. В Харькове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Одессе ясно до второй половины дня, когда небо затянется облаками без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +19 ночью. Во Львове — +25 днем и +18 ночью. В Харькове — +30 днем и +17 ночью. В Одессе — +27 днем и +22 ночью.

Памятные даты 25 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 июля:

326 год — римский император Константин Великий впервые отказывается чествовать языческих идолов;

1139 год — португальский граф Афонсу I разбивает мусульман в битве при Орике;

1261 год — византийский император Михаил VIII Палеолог без боя занимает Константинополь;

1536 год — Конкистадор Себастьян де Белальказар основывает город Сантьяго де Кали;

1538 год — испанский конкистадор Франциско де Орельяна основывает город Гуаякиль;

1547 год — Генрих II Валуа становится королем Франции;

1567 год — Дон Диего де Лосада основывает город Сантьяго де Леон де Каракас, столицу Венесуэлы;

1587 год — японцы запрещают иезуитам проповедовать в стране;

1687 год — Иван Мазепа становится гетманом Украины;

1814 год — британский изобретатель Джордж Стефенсон проводит первое испытание паровоза;

1909 год — француз Луи Блерио первым в мире перелетает Ла-Манш на моноплане собственной конструкции;

1920 год — формирование Евгением Петрушевичем в Вене зарубежного правительства ЗУНР;

1947 год — в Праге открывается I Всемирный фестиваль молодежи;

1952 год — Конгресс США объявляет Пуэрто-Рико "добровольно присоединившимся государством";

1957 год — в Тунисе упраздняют монархию;

1978 год — в Великобритании рождается первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения;

1983 год — завершается строительство трансконтинентального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород протяженностью 4451 км;

1995 год — сербские войска берут Жепу в ходе Боснийской войны;

2008 год — начинается визит Вселенского патриарха Варфоломея I в Украину;

2017 год — националистические силы объявляют начало бессрочной акции «Черный список», для ликвидации в Украине коллаборационного бизнеса.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 июля

Какие сегодня именины: Иван, Андрей, Михаил, Антон, Арсений, Гаврило, Федор, Мария, Вероника.

Талисманом человека, рожденного 25 июля, является сапфир. В переводе с латыни название этого драгоценного камня означает "синий". С давних времен сапфир использовали как средство против глазных болезней. А еще он был символом веры и надежды.

В этот день родились:

1866 год – украинский писатель, культурный деятель, педагог, врач, дипломат Модест Левицкий;

1921 год – украинский канадский поэт Иван Долинский;

1984 год – украинская поэтесса Татьяна Коноваленко.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 июля Международный день красных туфель / Фото: pixabay.com

25 июля в Украине и мире празднуют День зубного техника. Это неофициальный профессиональный праздник, образовавшийся в 2000 году. Зубным техником называют стоматологического специалиста, занимающегося изготовлением и ремонтом зубных и лицевых протезов. Работа специалиста требует знаний, умений и навыков. Работают зубные техники в зуботехнических лабораториях.

Также 25 июля Всемирный день предотвращения утопления. Событие было основано резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о "Глобальном предупреждении утопления" в апреле 2021 года. Главная цель дня заключается в повышении осведомленности о долгосрочных и катастрофических последствиях утопления для семей и общества в целом, проинформировать о жизненно важных способах предотвращения этого явления.

А еще 25 июля День вина и сыра. Праздник популярен в Соединенных Штатах Америки. В этот день можно насладиться вкусным напитком в сочетании с кусочком сыра.

25 июля Международный день красных туфель. Интересно, что это событие не об обуви, а об опасности клещей. Посвящено оно памяти австралийки Теды Минт, умершей от болезни Лайма 2013 года после укуса клеща. В этот день пытаются распространять информацию о клещах, болезни Лайма и других малоизвестных заболеваниях.