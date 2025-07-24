Какой праздник 25 июля 2025 года / © ТСН

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25 июля 2025 года — пятница. 1248-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 25 июля, верующие празднуют Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Она была женой Иоакима и родила Деву Марию. В канонических Евангелиях ее жизнь не описана, но о ней упоминается в апокрифической “Протоевангелии Иакова”, которая была чрезвычайно популярной в первых веках христианства. Иоаким и Анна долгое время не могли зачать. Тогда считалось, что бесплодие – знак Божьего недовольства. После горячих молитв перед Анной предстал ангел и возвестил, что он родит ребенка, который будет особенно благословенным. “Успение” в церковной традиции - это тихая и мирная смерть праведника.

Что нельзя делать 25 июля

Не следует отказывать в помощи — особенно ребенку, беременной женщине или пожилому человеку.

Нельзя физически работать — особенно копать, сапать, сажать.

Запрещается ссориться — это день молитвы и духовного вдохновения.

Народные приметы и традиции на 25 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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ясный и теплый день — до долгой и сухой осени;

дождь — ждите сырую и пасмурную осень;

сильный ветер — осенью будут частые бури;

пчелы сидят в ульях и не вылетают — в ближайшие дни ожидается похолодание.

25 июля ясный и теплый день — к долгой и сухой осени / © unsplash.com

В народе 25 июля носило название Анна Зимоведица. Такое название этот день получил потому, что в этот день погода может “предвестить” зиму. Люди внимательно наблюдали за дождем, ветром, росой и солнцем, чтобы понять, какой будет зима.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 июля

Какие завтра именины: Макар, Александр, Анна, Ираида.

Талисманом человека, рожденного 25 июля, является сапфир. Небесный самоцвет, который издавна отождествлялся с мудростью и просветлением. Сапфир выбирают те, кто стремится к внутреннему покою, душевному равновесию и глубокой гармонии с собой и миром.

В этот день родились:

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1954 год — Богдан Теленько, украинский журналист, публицист, писатель, общественный деятель;

1967 год — Дмитрий Белый, украинский писатель, историк, исследователь Кубани, бандурист, есаул Азовского казацкого войска;

1984 год — Татьяна Коноваленко, украинская поэтесса.

Памятные даты 25 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 июля:

326 год — император Константин Великий впервые публично отказывается от чествования языческих божеств, начиная новую духовную эпоху в Римской империи;

1139 год — португальский граф Афонсу I одерживает громкую победу над мусульманским войском в битве при Орике, укрепляя позиции христиан на Иберийском полуострове;

1261 год — император Михаил VIII Палеолог без вооруженного сопротивления входит в Константинополь;

1536 год — испанский завоеватель Себастьян де Белалькасар основывает город Сантьяго де Кали;

1538 год — конкистадор Франциско де Орельяна закладывает город Гуаякиль;

1547 год — Генриха II Валуа официально коронован как король Франции;

1567 год — Дон Диего де Лосада основывает город Сантьяго де Леон де Каракас — нынешнюю столицу Венесуэлы;

1587 год — в Японии вводится запрет на деятельность иезуитов, что означает начало гонений на христианство в стране;

1687 год — Иван Мазепа избран гетманом Левобережной Украины;

1814 год — британский инженер Джордж Стефенсон проводит первое успешное испытание своего паровоза;

1909 год — французский авиатор Луи Блерио впервые в истории совершает перелет через Ла-Манш на самолете собственной конструкции;

1920 год — в Вене Евгений Петрушевич провозглашает создание эмиграционного правительства Западноукраинской Народной Республики;

1920 год — армия УНР наносит поражение большевистским войскам в бою под Сидоровым;

1937 год — ЦК комсомола Украины ликвидирован как “контрреволюционную организацию” в рамках сталинских чисток;

1947 год — в Праге открывается первый Всемирный фестиваль молодежи, который собрал участников со всего мира для обмена идеями и культурными традициями;

1952 год — США провозглашают Пуэрто-Рико “свободно присоединенным государством”, придавая ему статус самоуправляющейся территории;

1957 год — в Тунисе официально отменена монархия, страна переходит в республиканское правление;

1963 год — Великобритания, СССР и США подписывают историческое соглашение о запрещении ядерных испытаний в воздухе, космосе и под водой;

1978 год — в Великобритании рождается первый в мире ребенок, зачатый с помощью искусственного оплодотворения;

1983 год — завершено строительство трансконтинентального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород протяженностью более 4 400 км;

1984 год — советская космонавтка Светлана Савицкая становится первой женщиной, вышедшей в открытый космос;

1995 год — во время Боснийской войны сербские войска захватывают город Жепа, который вместе с падением Сребреницы становится символом одной из самых ужасных трагедий конфликта в Югославии;

2008 год — Вселенский патриарх Варфоломей I начинает официальный визит в Украину;

2017 год — украинские националистические организации стартуют с кампанией “Черный список”, направленной на разоблачение и бойкотирование бизнеса, связанного с коллаборантами.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 июля Всемирный день предотвращения утоплений / © unsplash.com

25 июля в Украине и мире празднуют Международный день здоровья, счастья и гипноза. Гипноз рассматривается как одна из методик, способствующих расслаблению, снижению стресса, улучшению сна, поддержанию психического здоровья и даже контролю над тяжестью или отказу от вредных привычек.

Также 25 июля Всемирный день предотвращения утоплений. Ориентирован на распространение информации о трагических последствиях утопления, которое уносит более 236 000 жизней ежегодно — преимущественно детей и молодежи. Более 90% случаев утопления встречаются в странах с низким и средним уровнем доходов, особенно в сельской местности, водоемах, таких как река, пруды, колодцы или бассейны.

А еще 25 июля Международный день красных туфель. Это особый день, созданный в честь Theda Myint, австралийки, умершей от болезни Лайма 25 июля 2013 года. Инициатива стартовала в 2014 году со стороны ее друзей и организации Global Lyme&Invisible Illness. Красные туфли — любимый символ Theda Myint, ставший знаком солидарности с людьми, страдающими «невидимыми» болезнями (например, лайм, фибромиалгия, хроническая усталость).

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25 июля празднуют День системного администратора. Праздник был начат 28 июля 2000 года американским системным администратором Тедом Кекатосом. Идея возникла после того, как он увидел рекламу Hewlett-Packard, где системного администратора награждали цветами и фруктами за установку новых принтеров. Тед решил создать день, когда коллеги смогут выразить благодарность системным администраторам за их важную работу.

Также 25 июля День зубной техники. Неофициальный профессиональный праздник, который был начат в начале 2000-х годов среди работников зуботехнических лабораторий и призван почтить мастеров, занимающихся изготовлением и ремонтом зубных и лицевых протезов, ортодонтических аппаратов и других стоматологических конструкций.