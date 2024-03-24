Какой завтра, 25 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 25 марта, День Службы Безопасности Украины (СБУ). Верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. До Нового года остался 281 день.

25 марта 2024 года – понедельник. 761-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

25 марта в церковном календаре – Благовещение Пресвятой Богородицы. Один из двенадцати праздников, важное событие в церковном календаре. Именно в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что у нее родится Сын Божий. Праздник Благовещения непереходим, но в связи с изменением календаря на новоюлианский был перенесен с 7 апреля на 25 марта.

Что нельзя делать 25 марта

Нельзя отдавать что-либо из дома, потому что навлечете беду.

Запрещено впускать в этот день в дом чужих людей.

Не стоит одевать новый наряд – будет испорчен.

Народные приметы и традиции на 25 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода указывает, какой будет Пасха;

солнце светит — хорошо уродят яровые;

дождь – на грибное лето;

гремит гроза – будет много орехов;

на небе мало звезд – куры будут нести мало яиц.

25 марта погода указывает, какой будет Пасха / Фото: Pexels

Наши предки старались на этот большой церковный праздник не работать. Верили, кто ослушается, того ждут всяческие невзгоды. А еще было поверье, что сон против Благовещения вещий, но сбудется он нескоро.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 марта

Какие завтра именины: Иосиф, Василий, Гаврило, Устим, Феодосий, Мария.

Талисманом человека, рожденного 25 марта является гематит. С греческого название переводится как "кровавый камень". Издавна гематит считают своего рода энергетическим щитом. В древности верили, что украшения с ним дарят силу в бою.

В этот день родились:

1942 год – украинский поэт Иван Белый;

1971 год — украинский издатель, журналист Починок Игорь Петрович;

1976 год – украинский боксер в супертяжелой весовой категории, чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA Владимир Кличко.

Памятные даты 25 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 марта:

1306 год – Роберт Брюс становится монархом Шотландии;

1655 год – Христиан Гюйгенс открывает спутник Сатурна Титан;

1668 год — проходит первая в Америке лошадиная гонка;

1807 год — британский парламент 283 голосами против 16 принимает Акт об отмене работорговли;

1821 год — вспыхивает восстание греков против османского владычества под предводительством Александра Ипсиланти;

1857 год — в Брисбене (Австралия) второй раз подряд наблюдали солнечное затмение;

1857 год — парижанин Леон Скотт получает патент на древнее известное устройство для записи звука;

1876 год — проводит свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире;

1916 год — женщинам в США разрешают присутствовать на поединках боксеров;

1940 год – югославский принц Павел Карагеоргиевич подписывает соглашение о взаимопомощи с Италией и Германией;

1983 год — на телепрограмме Майкл Джексон демонстрирует элемент танца под названием "Лунная Хода";

1988 год – австралиец Невилл Паттен сооружает самый маленький в мире велосипед – его колеса были диаметром менее 2-х см;

1992 год — Верховная Рада Украины принимает Закон "О Службе безопасности Украины";

1993 год – создают центральное бюро Интерпола Украины;

2011 год – Папа Римский подтверждает выбор нового предстоятеля УГКЦ, им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав;

2013 год — в центре Парижа полицейские применяют слезоточивый газ против участников митинга протеста за отмену закона о легализации однополых браков во Франции.

Погода на 25 марта

Завтра, 25 марта, в Киеве пасмурно, в полдень пойдет мелкий дождь, который завершится во второй половине дня. Во Львове без осадков. В Харькове облачно во второй половине дня начнется мелкий дождь, который к вечеру может перерасти в дождь со снегом. В Одессе солнце будет царить на небе все утро, но во второй половине дня появятся облака, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +7 днем и +3 ночью. Во Львове +11 днем и +4 ночью. В Харькове +8 днем и +2 ночью. В Одессе +10 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 марта Всемирный день ретроспективы / Фото: pixabay.com

25 марта в Украине отмечают День Службы Безопасности Украины (СБУ). Профессиональный национальный праздник был установлен по приказу президента Леонида Кучмы 22 марта 2001 года. Дату празднования избрали в честь утверждения Закона "О Службе Безопасности Украины" 1992 года. СБУ — это центральный государственный правоохранительный орган, имеющий специальное назначение.

Также 25 марта Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Событие было начато ООН 17 декабря 2007 года. Главная цель этого дня состоит в оказании почестей памяти тех, кто пострадал от рабства, а также привлечении внимания общества к последствиям дискриминации.

А еще 25 марта Всемирный день ретроспективы. Ежегодно празднуется в разные дни, которые могут приходиться как на февраль, так и на март. День был создан, чтобы подчеркнуть важность ретроспективы. Это слово с латинского языка можно перевести как "оглядываться назад". Событие было основано, чтобы подчеркнуть ценность и важность ретроспективы, когда речь идет о внедрении гибких структур или принципов.