25 марта 2026 года — среда. 1490-й день войны в Украине.

Завтра, 25 марта, верующие празднуют Благовещение Пречистой Девы Марии. Это один из важнейших христианских праздников, который отмечают 25 марта (по новому стилю). Его суть — радостная весть, которую архангел Гавриил принес Деве Мария: она станет Матерью Иисуса Христа. Это событие символизирует начало осуществления Божьего замысла спасения человечества. В христианской традиции Благовещение считается праздником надежды, чистоты и смирения. В народе в этот день избегают тяжелого труда, а также существует обычай отпускать птиц на волю как знак свободы и доброй вести.

25 марта в Украине празднуют День Службы Безопасности Украины. Праздник установлен в честь создания Служба безопасности Украины 1992 года — специального органа, отвечающего за государственную безопасность, контрразведку, борьбу с терроризмом и защиту суверенитета страны. В этот день чествуют работников СБУ за их службу, мужество и вклад в защиту Украины, особенно в условиях современных угроз и войны.

Также 25 марта Всемирный день математики. В этот день школьники, студенты и учителя из разных стран принимают участие в онлайн-соревнованиях, викторинах и математических играх. Цель праздника — показать, что математика не только сложная наука, но и интересна, увлекательна и полезна в повседневной жизни. Она помогает развивать аналитическое мышление, внимательность и способность решать задачи.

А еще 25 марта Международный день солидарности с задержанными и пропавшими без вести сотрудниками. Его положила начало Организации Объединенных Наций в память работников международных миссий, которые были задержаны, похищены или исчезли во время исполнения служебных обязанностей. Дата связана с трагедией Алек Коллетт — журналиста и сотрудника ООН, похищенного в 1985 году в Ливане. Его судьба долгое время оставалась неизвестной.

25 марта празднуют Всемирный день ретроспективы. Его идея исходит из практик современного менеджмента, в частности, подхода Agile, где ретроспектива — это регулярная встреча для оценки того, что удалось, а что требует улучшения. Смысл праздника — напомнить, что развитие невозможно без честного взгляда назад и готовности учиться на собственном опыте.

Также 25 марта Международный день нерожденного ребенка. Эта дата выбрана неслучайно — она совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, символизирующим начало жизни Иисуса Христа еще до Его рождения. Инициатором установления этого дня стала Аргентина в конце XX века. Впоследствии его начали поддерживать и в других странах.

А еще 25 марта Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. День установлен Организация Объединенных Наций в 1998 году для памяти миллионов людей, ставших жертвами трансатлантической работорговли и системы рабства. Цель дня — не только вспомнить трагические страницы истории, но и подчеркнуть борьбу против современных форм рабства и дискриминации, а также важность образования и толерантности.