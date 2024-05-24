Какой завтра, 25 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 25 мая, День Государственной службы специальной связи и защиты информации и День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине. Верующие чествуют Третье нахождение главы Ивана Предтечи. До Нового года осталось 220 дней.
25 мая 2024 года — суббота. 822-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
25 мая в церковном календаре – Третье нахождение главы Иоанна Предтечи. По преданию, во время иконоборческих гонений в VIII веке, глава Ивана Предтечи был скрыт, а в начале IX века она была перевезена в город Команы, недалеко от современного Сухуми. В 842 году главу перенесли в Константинополь и впоследствии, во время Четвертого крестового похода, католический священнослужитель Валлон де Сартон нашел лицевую часть главы в одном из дворцов Константинополя.
Третье обретение произошло в 850 году, когда святой Игнатий, после Божественного откровения, узнал место, где была зарыта глава. Серебряный сосуд со святой головой торжественно перенесли в Царьград.
Существует много версий по месту нахождения настоящей главы Иоанна Предтечи. Некоторые источники утверждают, что она может находиться в монастыре святого Сильвестра в Риме, в мечети Омейядов в Дамаске, в Нагорном Карабахе в Армении, на Афоне, но наиболее вероятным местом нахождения считается собор Амьенской Богоматери во Франции.
Что нельзя делать 25 мая
- Нельзя оставлять на ночь немытую посуду.
- Не стоит также вечером производить никаких денежных расчетов.
- Запрещено кому-то рассказывать о сне, который приснился в ночь на 25 мая.
Народные приметы и традиции на 25 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: много росы на траве — будет хороший урожай;
- на рябине много цветов — уродит зерно;
- поздний цвет рябины — к длинной осени.
Наши предки верили, что сон, который приснился в ночь на 25 мая, с в течение шести месяцев. Он всегда считался вещим.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 мая
Какие завтра именины: Ивана, Виктории, Елены.
Талисманом человека, рожденного 25 мая, является змеевик. Окрас этого камня напоминает кожу змеи. Издавна его наделяли немалыми магическими и лечебными свойствами. К примеру, верили, что змеевик поглощает отрицательную энергию.
В этот день родились:
- 1889 год — украинский и американский авиаконструктор Игорь Сикорский;
- 1899 год — украинско-американский художник, дизайнер и иллюстратор украинского происхождения Борис Арцибашев;
- 1979 год — украинская телеведущая и общественная деятельница Мария Ефросинина.
Памятные даты 25 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 мая:
- 996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);
- 1502 год — португальцы в день Святой Елены открывают остров, который назвали в честь святой;
- 1521 год — Вормским эдиктом Карл V провозглашает Мартина Лютера еретиком и запрещает печатать и распространять его труды;
- 1810 год — в Буэнос-Айресе происходит Майская революция, с которой начинается процесс образования государства Аргентина;
- 1926 год — убивают Симона Петлюру;
- 1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;
- 1996 год — в Кошице словак Ю. Барбарич тянет на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние — 8,2 метра;
- 1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, разрушенный в 1919 году;
- 1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;
- 1999 год — боксер-тяжеловес Майк Тайсон выходит на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей;
- 2001 год – в Сан-Франциско (США) появляется новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин;
- 2014 год — в Украине выбирают Президента Украины Петра Порошенко;
- 2020 год — в Миннеаполисе (США) при задержании убивают чернокожего американца Джорджа Флойда, что приводит к массовым протестам среди населения с жертвами.
Погода на 25 мая
Завтра, 25 мая, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, днем возможен дождь. В Харькове солнечно, осадков не ожидается. В Одессе без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +20 днем и +13 ночью. Во Львове — +19 днем и +11 ночью. В Харькове — +20 днем и +14 ночью. В Одессе — +20 днем и +16 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
25 мая в Украине празднуют День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Этот праздник был начат 29 апреля 2021 года указом президента Зеленского № 181/20211. Он посвящен работникам Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Также 25 мая День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине. Выпадает на последнюю субботу мая. Праздник был основан согласно Указу Президента Украины №563/99 от 25 мая 1999 года. Это день, когда чествуются усилия и достижения всех работающих в сфере издательства, полиграфии и книгораспространения. Он был создан, учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие науки, культуры, образования и духовности народа.
А еще 25 мая Всемирный день хирургии. Этот день является важным событием, посвященным повышению осведомленности о критической потребности в справедливой и качественной хирургической помощи во всем мире. Он был начат разными международными организациями здравоохранения, включая InciSioN и Lifebox, чтобы подчеркнуть незаменимую роль хирургии в здравоохранении.
25 мая празднуют Всемирный день Таро. Этот праздник был основан в 2003 году писательницей и мастером Таро Дэн Элдер. Она создала этот день, чтобы почтить искусство, символику и практику чтения Таро, а также противодействовать мифам и дезинформации о Таро в СМИ.
Также 25 мая Международный день пигментации кожи. Этот день посвящен повышению осведомленности о различных заболеваниях, влияющих на пигментацию кожи, такие как витилиго, альбинизм и мелазма. Он также направлен на информирование о лечении этих расстройств и поддержки людей, которые с ними сталкиваются.
А еще 25 мая Международный день без пластика. В этот день людей поощряют отказаться от использования пластиковых изделий, таких как пакеты, бутылки, контейнеры для еды и другие одноразовые предметы, чтобы снизить количество пластиковых отходов. Это также время для размышления о том, как мы можем изменить свои привычки в пользу более устойчивого будущего.
25 мая празднуют Международный день степа (танца). Этот праздник был начат в 2005 году и посвящен легендарной степисту по имени Билл Робинсон, который считается одним из самых выдающихся танцоров степа.
Также 25 мая начинается Всемирная неделя предоставления независимости колониальным странам и народам. Эта неделя была начата в ответ на Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятую 25-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960 года.
А еще 25 мая Международный день героев борьбы против тоталитаризма. Этот день был начат Европейским Парламентом 2019 года и посвящен памяти тех, кто боролся против тоталитарных режимов, спасал людей из лагерей, способствовал избежанию депортаций и арестов. Дата избрана в честь ротмистра Витольда Пилецкого, убитого членами коммунистической партии именно в этот день 1948 года.
25 мая Всемирный день щитовидной железы. Этот день был основан в 2008 году Европейской Ассоциацией щитовидной железы (European Thyroid Association) и Американской Ассоциацией Щитовидной Железы (American Thyroid Association) с целью повышения осведомленности о заболеваниях щитовидной железы, их диагностике, профилактике и методах лечения.
Также 25 мая День пропавших без вести детей. Этот день был начат в 2002 году по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей. История этого дня началась в США, когда 25 мая 1979, после занятий в школе, не вернулся домой шестилетний мальчик Итан Патц. Его поиски были безуспешными, и это событие привлекло внимание к проблеме пропавших детей.
А еще 25 мая празднуют Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров. В 2004 году была введена Международной федерацией архитекторов и дизайнеров. От интерьера зависит и физический комфорт человека, и его нравственное состояние.
25 мая День филолога. Это праздник учителей и преподавателей в сфере языка и литературы, библиотекарей, лингвистов, литературоведов, переводчиков-филологов и всех имеющих филологическое образование.
Также 25 мая Всемирный день миграции рыб. Этот праздник посвящен важности открытых рек и мигрирующих рыб. Большинство их просто перемещаются по акватории водоема для питания, нереста и зимовки. Но есть среди рыб настоящие путешественники, которые мигрируют на сотни или даже тысячи километров! Самые известные из них осетровые. А самый загадочный — угорь речной. Они двигаются по сложным системам связанных рек и ручьев к морю, и наоборот.