Какой завтра, 25 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 25 мая, День Государственной службы специальной связи и защиты информации и День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине. Верующие чествуют Третье нахождение главы Ивана Предтечи. До Нового года осталось 220 дней.

25 мая 2024 года — суббота. 822-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

25 мая в церковном календаре – Третье нахождение главы Иоанна Предтечи. По преданию, во время иконоборческих гонений в VIII веке, глава Ивана Предтечи был скрыт, а в начале IX века она была перевезена в город Команы, недалеко от современного Сухуми. В 842 году главу перенесли в Константинополь и впоследствии, во время Четвертого крестового похода, католический священнослужитель Валлон де Сартон нашел лицевую часть главы в одном из дворцов Константинополя.

Третье обретение произошло в 850 году, когда святой Игнатий, после Божественного откровения, узнал место, где была зарыта глава. Серебряный сосуд со святой головой торжественно перенесли в Царьград.

Существует много версий по месту нахождения настоящей главы Иоанна Предтечи. Некоторые источники утверждают, что она может находиться в монастыре святого Сильвестра в Риме, в мечети Омейядов в Дамаске, в Нагорном Карабахе в Армении, на Афоне, но наиболее вероятным местом нахождения считается собор Амьенской Богоматери во Франции.

Что нельзя делать 25 мая

Нельзя оставлять на ночь немытую посуду.

Не стоит также вечером производить никаких денежных расчетов.

Запрещено кому-то рассказывать о сне, который приснился в ночь на 25 мая.

Народные приметы и традиции на 25 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много росы на траве — будет хороший урожай;

на рябине много цветов — уродит зерно;

поздний цвет рябины — к длинной осени.

25 мая на рябине много цветов — уродит зерно / Фото: Pexels

Наши предки верили, что сон, который приснился в ночь на 25 мая, с в течение шести месяцев. Он всегда считался вещим.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 мая

Какие завтра именины: Ивана, Виктории, Елены.

Талисманом человека, рожденного 25 мая, является змеевик. Окрас этого камня напоминает кожу змеи. Издавна его наделяли немалыми магическими и лечебными свойствами. К примеру, верили, что змеевик поглощает отрицательную энергию.

В этот день родились:

1889 год — украинский и американский авиаконструктор Игорь Сикорский;

1899 год — украинско-американский художник, дизайнер и иллюстратор украинского происхождения Борис Арцибашев;

1979 год — украинская телеведущая и общественная деятельница Мария Ефросинина.

Памятные даты 25 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 мая:

996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);

1502 год — португальцы в день Святой Елены открывают остров, который назвали в честь святой;

1521 год — Вормским эдиктом Карл V провозглашает Мартина Лютера еретиком и запрещает печатать и распространять его труды;

1810 год — в Буэнос-Айресе происходит Майская революция, с которой начинается процесс образования государства Аргентина;

1926 год — убивают Симона Петлюру;

1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;

1996 год — в Кошице словак Ю. Барбарич тянет на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние — 8,2 метра;

1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, разрушенный в 1919 году;

1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;

1999 год — боксер-тяжеловес Майк Тайсон выходит на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей;

2001 год – в Сан-Франциско (США) появляется новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин;

2014 год — в Украине выбирают Президента Украины Петра Порошенко;

2020 год — в Миннеаполисе (США) при задержании убивают чернокожего американца Джорджа Флойда, что приводит к массовым протестам среди населения с жертвами.

Погода на 25 мая

Завтра, 25 мая, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, днем возможен дождь. В Харькове солнечно, осадков не ожидается. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +20 днем и +13 ночью. Во Львове — +19 днем и +11 ночью. В Харькове — +20 днем и +14 ночью. В Одессе — +20 днем и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 мая Всемирный день хирургии / Фото: Unsplash

25 мая в Украине празднуют День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Этот праздник был начат 29 апреля 2021 года указом президента Зеленского № 181/20211. Он посвящен работникам Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Также 25 мая День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине. Выпадает на последнюю субботу мая. Праздник был основан согласно Указу Президента Украины №563/99 от 25 мая 1999 года. Это день, когда чествуются усилия и достижения всех работающих в сфере издательства, полиграфии и книгораспространения. Он был создан, учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие науки, культуры, образования и духовности народа.

А еще 25 мая Всемирный день хирургии. Этот день является важным событием, посвященным повышению осведомленности о критической потребности в справедливой и качественной хирургической помощи во всем мире. Он был начат разными международными организациями здравоохранения, включая InciSioN и Lifebox, чтобы подчеркнуть незаменимую роль хирургии в здравоохранении.

25 мая празднуют Всемирный день Таро. Этот праздник был основан в 2003 году писательницей и мастером Таро Дэн Элдер. Она создала этот день, чтобы почтить искусство, символику и практику чтения Таро, а также противодействовать мифам и дезинформации о Таро в СМИ.

Также 25 мая Международный день пигментации кожи. Этот день посвящен повышению осведомленности о различных заболеваниях, влияющих на пигментацию кожи, такие как витилиго, альбинизм и мелазма. Он также направлен на информирование о лечении этих расстройств и поддержки людей, которые с ними сталкиваются.

А еще 25 мая Международный день без пластика. В этот день людей поощряют отказаться от использования пластиковых изделий, таких как пакеты, бутылки, контейнеры для еды и другие одноразовые предметы, чтобы снизить количество пластиковых отходов. Это также время для размышления о том, как мы можем изменить свои привычки в пользу более устойчивого будущего.

25 мая празднуют Международный день степа (танца). Этот праздник был начат в 2005 году и посвящен легендарной степисту по имени Билл Робинсон, который считается одним из самых выдающихся танцоров степа.

Также 25 мая начинается Всемирная неделя предоставления независимости колониальным странам и народам. Эта неделя была начата в ответ на Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятую 25-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960 года.

А еще 25 мая Международный день героев борьбы против тоталитаризма. Этот день был начат Европейским Парламентом 2019 года и посвящен памяти тех, кто боролся против тоталитарных режимов, спасал людей из лагерей, способствовал избежанию депортаций и арестов. Дата избрана в честь ротмистра Витольда Пилецкого, убитого членами коммунистической партии именно в этот день 1948 года.

25 мая Всемирный день щитовидной железы. Этот день был основан в 2008 году Европейской Ассоциацией щитовидной железы (European Thyroid Association) и Американской Ассоциацией Щитовидной Железы (American Thyroid Association) с целью повышения осведомленности о заболеваниях щитовидной железы, их диагностике, профилактике и методах лечения.

Также 25 мая День пропавших без вести детей. Этот день был начат в 2002 году по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей. История этого дня началась в США, когда 25 мая 1979, после занятий в школе, не вернулся домой шестилетний мальчик Итан Патц. Его поиски были безуспешными, и это событие привлекло внимание к проблеме пропавших детей.

А еще 25 мая празднуют Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров. В 2004 году была введена Международной федерацией архитекторов и дизайнеров. От интерьера зависит и физический комфорт человека, и его нравственное состояние.

25 мая День филолога. Это праздник учителей и преподавателей в сфере языка и литературы, библиотекарей, лингвистов, литературоведов, переводчиков-филологов и всех имеющих филологическое образование.

Также 25 мая Всемирный день миграции рыб. Этот праздник посвящен важности открытых рек и мигрирующих рыб. Большинство их просто перемещаются по акватории водоема для питания, нереста и зимовки. Но есть среди рыб настоящие путешественники, которые мигрируют на сотни или даже тысячи километров! Самые известные из них осетровые. А самый загадочный — угорь речной. Они двигаются по сложным системам связанных рек и ручьев к морю, и наоборот.