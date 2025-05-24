Какой праздник 25 мая 2025 года / © ТСН

Реклама

25 мая 2025 года — воскресенье. 1187-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 25 мая, верующие празднуют Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Церковь с особым уважением вспоминает событие, ставшее духовной победой истинной веры — Третье обретение честной главы пророка и Предтечи Господня Иоанна Крестителя.

Иоанн Креститель, величайший из пророков, погиб мученической смертью — его обезглавил Ирод Антипа. По преданию, глава святого не был похоронен с должной честью. Она исчезала и появлялась несколько раз, и каждое ее обретение сопровождалось чудесами и укреплением веры.

Реклама

В VIII-IX веках, во время великого церковного лихолетья, когда Византию сотрясала борьба с иконоборчеством, святыня снова была потеряна. территории Абхазии.

Это произошло во времена, когда православие начало восстанавливаться после лет гонений. Император Михаил III и патриарх Игнатий организовали торжественный перенос реликвии в Константинополь. Событие сопровождало большую радость верующих и молитвенные собрания, ведь это усматривалось как знак Божьего милосердия и восстановления истинной веры.

Это третье чудесное обретение главы Иоанна Крестителя не только вернуло Церкви великую святыню, но и стало символом победы православия над ересями, исцеления расколов и укрепления народа в истинной вере.

Что нельзя делать 25 мая

Строго запрещается использовать острые предметы, резать или рубить — Иоанн Креститель был обезглавлен, нельзя резать ножом, колоть что-нибудь острым (например, даже не желательно шить или резать хлеб).

Нельзя купаться в открытых водоемах — вода в этот день имеет “беспокойную силу”, поэтому купание могло привести к болезни или даже утопления.

Не следует ругаться, выяснять отношения — ссоры в этот день особенно вредят душе, навлекают беду или “отрезают” благополучие.

Народные приметы и традиции на 25 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Реклама

если на Ивана (25 мая) пасмурно — лето будет дождливым;

пошел дождь — будет хороший урожай зерновых;

ветер этого дня — к переменам в погоде в ближайшее время;

лягушки громко квачат — жди теплой и сухой погоды;

яркий рассвет — лето будет жарким и грозовым.

25 мая яркий рассвет — лето будет жарким и грозовым. / © unsplash.com

В народе 25 мая называлось Иван Медвяные Росы. В конце весны приходится период, когда земля особенно щедро покрыта росами — прохладными, блестящими каплями, которые в народе считали лечебными и священными. Люди верили, что это очищающие землю слезы природы, а иногда — благословения с неба.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 мая

Какие завтра именины: Иван, Иннокентий.

Талисманом человека, рожденного 25 мая является змеевик. Этот камень своим узором похож на змеиную кожу, поэтому с давних времен люди приписывали ему особую силу. Его считали не только талисманом, но и своеобразным энергетическим щитом — верили, что он способен впитывать все нехорошее, защищая человека от зла и болезней.

В этот день родились:

Реклама

1889 год — Игорь Сикорский, украинский и американский авиаконструктор;

1899 год — Борис Арцибашев, украинско-американский художник, дизайнер и иллюстратор украинского происхождения;

1976 год — Киллиан Мерфи, ирландский актер театра и кино.

Памятные даты 25 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 мая:

996 год — в Киеве торжественно освящен первый известный на Руси каменный христианский храм — Десятинную церковь, возведенную в честь Успения Пресвятой Богородицы;

1502 год — португальские мореплаватели, открыв новый остров в день Святой Елены, назвали его в ее честь — Святой Елены;

1521 год — император Священной Римской империи Карл V подписал Вормский эдикт, которым официально признал Мартина Лютера еретиком, запретив печать и распространение его трудов;

1630 год — под Переяславом казацкое войско во главе с атаманом Тарасом Трясилом нанесло сокрушительное поражение польской армии под руководством гетмана Станислава Конецпольского;

1810 год — в Буэнос-Айресе началась Майская революция, которая стала толчком к освободительному движению и образованию независимого государства Аргентина;

1926 год — в Париже было совершено смертельное покушение на украинского политического деятеля и главного атамана войска УНР Симона Петлюру;

1996 год — в немецком городе Еначеский легкоатлет Ян Железны установил действующий мировой рекорд в метании копья — 98 метров 48 сантиметров;

1996 год — в словацком городе Кошице Юлиус Барбарич протянул на себе 327-тонный поезд на рекордную дистанцию — 8,2 метра;

1996 год — в Киеве восстановлен памятник княгини Ольге, разрушенный большевиками 1919 года;

1997 год — житель Шри-Ланки А. Джоаким установил мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов и 40 минут;

1999 год — боксер-тяжеловес Майк Тайсон вышел из тюрьмы после трехмесячного заключения, назначенного за избиение двух водителей;

2001 год — в Сан-Франциско (США) представлено инновационное топливо для автомобилей — так называемый “фруктовый бензин”;

2014 год — в Украине состоялись внеочередные президентские выборы, на которых победил Петр Порошенко;

2020 год — в Миннеаполисе (США) во время задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд, что стало причиной массовых протестов по всей стране, сопровождаемых столкновениями и жертвами.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 мая празднуют День города Киев / © unsplash.com

25 мая в Украине празднуют День Государственной службы специальной связи и защиты информации. В этот день в Украине чествуют специалистов, ежедневно стоящих на страже информационной безопасности, защищая государство не только на земле, но и в киберпространстве. Это День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины — профессиональный праздник, объединяющий экспертов в области спецсвязи, криптозащиты и киберобороны.

Этот праздник начат Указом Президента Украины 2004 года, а его истоки — в событиях 25 мая 2001 года, когда впервые была создана отдельная государственная структура, призванная обеспечивать безопасность коммуникаций и данных. Со временем оно стало ключевым звеном в архитектуре национальной безопасности.

Также 25 мая Всемирный день хирургии. Особый день, посвященный людям, чья профессия напрямую связана со спасением жизней из-за хирургического вмешательства. Этот праздник проходит в третью субботу сентября и призван подчеркнуть огромное значение хирургии для здравоохранения человечества. Хирургия — это не просто наука о разрезах и швах. Это искусство, знания и техника, ежедневно помогающие преодолевать смертельные болезни, травмы и сложные медицинские вызовы. Однако во многих странах мира, особенно там, где не хватает ресурсов, миллионы людей остаются без доступа к нужной помощи. Этот день напоминает миру о необходимости развивать инфраструктуру, готовить специалистов и делать хирургию доступной для каждого.

Реклама

А еще 25 мая Всемирный день Таро. Он появился, чтобы объединить живущих и дышащих этим уникальным искусством — от опытных тарологов до людей, впервые взявших в руки бревно. Это день, когда чтят многовековую традицию, объединяющую символику, интуицию и духовный поиск.

Карты Таро — это гораздо больше, чем просто инструмент гадания. Это мощный код символов, уникальный язык архетипов, раскрывающий глубинные аспекты нашей психики, жизненные циклы и уроки судьбы. Бревно состоит из 78 карт: 22 Старших Арканов, раскрывающих большие жизненные темы, и 56 Младших Арканов — отражение ежедневных событий и эмоций.

25 мая Международный день пигментации кожи. Это особый день, призванный напомнить миру об уникальности и богатстве оттенков человеческой кожи. Этот праздник чествует природное разнообразие, что делает каждого человека неповторимым, и призывает к принятию и уважению ко всем цветам кожи без исключения.

Также 25 мая Международный день без пластика. Это не просто дата в календаре, а призыв к действию против одной из самых серьезных экологических угроз современности. Пластик — это материал, широко используемый во всем мире, но он практически не разлагается в естественных условиях. Каждый год миллионы тонн пластиковых отходов засоряют океаны, реки и земли, создавая настоящие мусорные ловушки для дикой природы. Морские животные часто становятся жертвами этих отходов, запутываясь или по ошибке потребляя микропластик.

Реклама

А еще 25 мая День химика. Выпадает на последнее воскресенье мая. Это профессиональный праздник чествования ученых, инженеров, преподавателей и специалистов, ежедневно работающих над разгадкой тайн веществ и созданием новых технологий. Химия — это не просто наука, это основа нашего современного мира, влияющая практически на каждый аспект жизни.

25 мая празднуют Международный день танца степи. Это праздник, посвященный одному из самых ярких и энергичных видов танца, где главным инструментом становятся ноги. Этот день сочетает в себе уникальную гармонию техники, музыки и ритма, что делает степь неповторимой в мире танца.

25 мая Международный день героев борьбы против тоталитаризма. Особая дата, которая чтит мужественных людей, которые не побоялись выступить против жестоких, безжалостных режимов. Это день памяти о тех, кто ценой собственной свободы и даже жизни отстаивал право на свободу, достоинство и права человека.

Также 25 мая Всемирный день щитовидной железы. Это особая дата, созданная для того, чтобы привлечь внимание к этому крохотному, но очень важному органу. Щитовидная железа управляет многими жизненно необходимыми процессами в организме, и от ее состояния зависит наше общее самочувствие и здоровье.

Реклама

А еще 25 мая День пропавших без вести детей. Важная дата, напоминающая всему миру о трагической судьбе внезапно исчезнувших из родного дома, а также о боли и надежде их семей. Это время, когда общество должно сплотиться, чтобы поддержать поиски и не дать этой проблеме оставаться без внимания.

25 мая празднуют День города Киев. Это не просто дата в календаре, а настоящий праздник, объединяющий жителей и гостей в почитании богатой истории, культуры и духа города. Киев — один из самых старинных городов Европы, более тысячи лет живущий и дышащий историей, легендами и культурными достижениями. День города призван напомнить о величии и незаурядной роли Киева в судьбе Украины и всего региона.

В этот период столица превращается в огромный фестиваль: яркие концерты, театральные представления, народные гуляния, выставки, художественные инсталляции и, конечно, грандиозные фейерверки. В центре города собираются тысячи людей, вместе чувствующих пульс живого, неповторимого Киева. Музеи и культурные заведения дарят бесплатный вход, чтобы каждый мог прикоснуться к истории и искусству.

Также 25 мая День филолога. Филологи — это языковые исследователи и хранители культурного наследия, которые через свой труд помогают нам лучше понимать мир и самих себя. Язык — это душа нации, ее фундамент и ключ к культурной идентичности. Без специалистов, исследующих и оберегающих языки, мы рискуем потерять важные сокровища истории, литературы и человеческого опыта. День филолога подчеркивает важность языкознания в сохранении и развитии культуры.

Реклама