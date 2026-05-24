25 мая 2026 года — понедельник. 1551 день войны в Украине.

Завтра, 25 мая, верующие празднуют Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя. По преданию это произошло примерно в IX веке, во времена императора Михаила III. Во время иконоборческих преследований святыня снова была потеряна, но впоследствии ее якобы обнаружили в городе Команы (Каппадокия), где главу святого торжественно перенесли в Константинополь. Это событие имеет символическое значение в христианской традиции: оно подчеркивает неуничтожимость святыни и честь памяти пророка.

25 мая в Украине празднуют День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины 2021 года с целью подчеркнуть важность этой службы для национальной безопасности и защиты государственной информации. Служба играет важную роль особенно в условиях современных киберугроз и военного времени, поскольку обеспечивает стабильность коммуникаций и защиту критической инфраструктуры государства.

Также 25 мая День филолога. Профессиональный праздник людей, работающих со словом: языковедов, литературоведов, переводчиков, преподавателей языков и всех, кто исследует и развивает язык и литературу. Дата не строго официально унифицирована на государственном уровне, но она закрепилась в академической и образовательной среде как день чествования специалистов филологии.

А еще 25 мая Всемирный день хирургии. Хирургия — это сфера, где точность, быстрота решений и опыт буквально определяют человеческую жизнь. Поэтому такие тематические дни используют, чтобы еще раз подчеркнуть его общественную ценность и поддержать медицинское сообщество.

25 мая празднуют Всемирный день футбола. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2024 г., чтобы признать глобальное культурное, социальное и образовательное значение футбола. Дата 25 мая выбрана неслучайно — именно в этот день 1950 состоялся финал чемпионата мира, который символически связывается с возрождением международного футбола после Второй мировой войны.

Также 25 мая Международный день танца степи. Этот праздник посвящен искусству степи — танцу, в котором ритм создается не только телодвижениями, но и Истоки степи связывают с культурным смешением в США XIX века, а его мировая популярность в значительной степени сформировалась благодаря шоу-индустрии и мюзиклам XX века. Большую роль в популяризации этого стиля сыграли звезды золотого возраста Голливуда, в частности Фред Астер., превращающие танец в своеобразную перкуссию.

А еще 25 мая Всемирный день щитовидной железы. Он был введен в 2008 году по инициативе Европейской тиреоидной ассоциации, чтобы привлечь внимание к проблемам диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы. Этот день направлен на информирование людей о том, как важную роль играет щитовидная железа в работе организма.

25 мая празднуют Всемирный день Таро. Это не официальный международный праздник, утвержденный государственными или глобальными организациями, а скорее тематический день, популяризирующий практики Таро, астрологи и сторонники символических систем самопознания.

Также 25 мая Международный день пигментации кожи. Его главная цель — повышение осведомленности о состояниях, связанных с выработкой меланина, в частности: неравномерная пигментация, гиперпигментация и депигментация, хронические дерматологические состояния.

А еще 25 мая Международный день без пластика. Это не единственный официально унифицированный день ООН, но он входит в более широкое движение за сокращение использования пластика и популяризацию экологических привычек. Его главная цель — привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения.

25 мая празднуют Всемирную неделю предоставление независимости колониальным странам и народам. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1980 г., чтобы привлечь внимание к процессу деколонизации и права народов на самоопределение. Эта неделя связана с важным историческим контекстом XX века, когда многие страны Африки, Азии, Карибского бассейна и Океании обретали независимость от колониальных империй.

Также 25 мая День пропавших без вести детей. Его положили начало в США в 1983 году, а впоследствии он приобрел международное значение как день памяти и привлечение внимания к проблеме исчезновения детей. Дата связана с трагическим событием: в 1979 году в Нью-Йорке исчез 6-летний мальчик Эйтан Патц, дело которого стало символом движения за защиту детей и поиск пропавших.

А еще 25 мая Международный день героев борьбы против тоталитаризма. Он посвящен памяти людей, боровшихся против тоталитарных режимов, защищавших права человека, свободу и национальное достоинство в разных странах и в разные исторические периоды. В современном понимании этот день имеет более широкое значение — он объединяет память жертв нацизма, коммунистических режимов и других форм политического террора.

