Какой завтра, 25 ноября, день – что мы о нем знаем, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 25 ноября, День памяти жертв голодоморов в Украине. Верующие чтят память святого Климента. До Нового года осталось 36 дней.

25 ноября 2023 года — суббота. 640-й день войны в Украине.

Какой завтра, 25 ноября, церковный праздник

25 ноября в церковном календаре – день памяти святого Климента. Жил он в I веке и родился в семье язычников. Когда Климент был молодым человеком, его мать вместе с младшими детьми уехала в Рим. Через десять лет она не вернулась, поэтому отец тоже двинулся на ее поиски, остаив Климента самого. Он долго скитался и впоследствии встретил апостолов Варнаву и Петра, которые рассказали ему об Иисусе Христе и окрестили. Со временем Климент был назначен апостолом Петром Римским епископом.

Что нельзя делать 25 ноября

Запрещено унывать, накапливать негативные мнения.

Нельзя злословить, ругаться, обижаться.

Продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть мясные и молочные продукты, яйца.

Народные приметы и традиции на 25 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вороны низко летают — готовьтесь к осадкам;

на берегу уже нет листьев — ждите оттепели;

малооблачная и сухая погода — к суровой зиме;

утром услышать пение птиц — скоро придет потепление;

снежит – следующее лето будет влажным.

25 ноября вороны низко летают, готовьтесь к осадкам / Фото: Pexels

В народе этот день называли Клим Холодный. Матери молились святому о здоровье детей. Также существовало поверье, что любое важное дело в этот день лучше начинать натощак.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 ноября

Какие завтра именины: Василий, Петр, Виктор, Павел, Иван, Николай, Кузьма, Климент, Григорий, Александр и Ярослав, Клавдия, Мария.

Талисманом человека, рожденного 25 ноября, является альмандин. Популярен во всем мире минерал. Издавна верили, что альмандин способен укреплять иммунную систему, позывно влиять на репродуктивную функцию и улучшать кровообращение.

В этот день родились:

1901 год — украинский поэт Михаил Орест;

1926 год — украинский поэт и композитор, фольклорист, автор песни "Верховино, мать моя" Михаил Машкин;

1975 год — украинская певица, заслуженная артистка Украины Марина Одольская.

Памятные даты 25 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 ноября:

1764 год — Станислав II становится Королем Речи Посполитой;

1795 год — Станислав II отрекается от престола, юридическая ликвидация Речи Посполитой;

1905 год — в Лубнах выходит первое число газеты "Хлебороб";

1981 год — Генеральная Ассамблея ООН объявляет этот день Международным днем борьбы за ликвидацию насилия над женщинами;

1992 год — Кабинет Министров Украины издает постановление "О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов";

2003 год — Рада по предложению правительства Януковича принимает Закон об уменьшении уровня минимальной заработной платы;

2004 год — на заседании Ученого совета Национального университета "Киево-Могилянская академия" с формулировкой "дискредитация имиджа академии" принимают лишить Леонида Кравчука звание почетного доктора;

2018 год — инцидент в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом.

Погода на 25 ноября

Завтра, 25 ноября, в Киеве безоблачное утро уже в середине дня сменится пасмурной погодой, без осадков. Во Львове будет безоблачным лишь утро, днем возможен мелкий дождь со снегом, но он к вечеру должен закончиться. В Харькове с утра до вечера облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, до рассвета закончится небольшой дождь, утро и день без осадков, а вечером дождь начнется снова.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и -2 ночью. Во Львове — +2 днем и -2 ночью. В Харькове — +1 день и -2 ночью. В Одессе — +5 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов / Фото: Pexels

25 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов. Каждый год эта памятная дата приходится на последнюю субботу ноября. Это день большой печали и скорби для украинцев. Голодоморов в нашей стране было несколько: 1921-1923 гг., 1932-1933 гг. и 1946-1947 гг. Однако самым трагичным считается период 1932-1933 гг. За это время от голода, который был искусственно создан на украинских землях, умерли более 7 миллионов человек. Погибших чествуют минутой молчания, а по всей стране проходит мероприятие "Свеча памяти".

Также 25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Это событие — отголосок тех трудностей, которые часто испытывают женщины на протяжении своей жизни (пытки, насилие, избиения и т.п.). Дату избрали в 1999 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, а за шесть лет до этого создали специальную Декларацию с призывами полного искоренения любого насилия в отношении женщин.

А еще 25 ноября Международный день осведомленности об ауре. Приходится каждый год на третью субботу ноября. День посвящен осведомленности об интригующем аспекте человеческого существования – ауре. Это призыв увидеть и исследовать разноцветные эманации, которые, по мнению многих, окружают каждого человека.