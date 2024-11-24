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Какой завтра, 25 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Какой завтра, 25 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Какой праздник 25 ноября? / Фото: Фото из открытых источников

Завтра, 25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Верующие чтят память святого священномученика Климента. До Нового года осталось 36 дней.

25 ноября 2024 года – понедельник. 1006-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

25 ноября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Климента. Он был епископом Анкиры (современная Анкара) в первой половине IV века. Он был известен своей непоколебимой верой и преданностью Христу, что привело к его мученической смерти. Климент обвиняется в измене императору Юлиану Оптимису за то, что он отказался отдать свои священные книги. Он был замучен и убит в 298 году. Его мученическая смерть стала символом веры и преданности Христу.

Что нельзя делать 25 ноября

  • Нельзя накапливать негативные мысли, унывать.
  • Запрещается есть мясные и молочные продукты.
  • Не следует обижаться, злословить, ссориться.

Народные приметы и традиции на 25 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: много снега к влажному лету;
  • сухая и малооблачная погода – ждите суровую зиму;
  • вороны летают низко – будут осадки;
  • нет уже листьев на березах – придет оттепель.
25 ноября нет уже листьев на березах — придет оттепель / © Unsplash
25 ноября нет уже листьев на березах — придет оттепель / Фото: Unsplash

В народе день назывался Клим Холодный, потому что уже к этому времени устанавливалась холодная погода. Матери молились святому о здоровье детей. А еще существовало поверье, что любое дело нужно начинать в этот день натощак.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 ноября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

Талисманом человека, рожденного 25 ноября является альмандин. Одна из разновидностей граната. Согласно верованиям, альмандин имеет тесную связь с огненной стихией. Он помогает прогнать скуку.

В этот день родились:

  • 1926 год — украинский поэт и композитор, фольклорист, автор песни "Верховино, мать моя" Михаил Машкин;
  • 1951 год — украинский предприниматель, политик, городской голова Киева (2006-12) Черновецкий Леонид;
  • 1975 год — украинская певица, заслуженная артистка Украины (2004) Марина Одольская.

Памятные даты 25 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 ноября:

  • 1795 год — Станислав II отрекается от престола, происходит юридическая Ликвидация Речи Посполитой;
  • 1905 год — в Лубнах выходит первое число газеты "Хлебороб", первой легальной украиноязычной газеты в подроссийской Украине;
  • 1981 год – Генеральная Ассамблея ООН объявляет этот день Международным днем борьбы за ликвидацию насилия над женщинами;
  • 1992 год — Кабинет Министров Украины издает постановление "О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов";
  • 2003 год — Совет по предложению правительства Януковича принимает Закон об уменьшении уровня минимальной заработной платы с 237 ₴ до 205 ₴;
  • 2004 год — на заседании Ученого совета Национального университета "Киево-Могилянская академия" с формулировкой "дискредитация имиджа академии" было принято лишить Леонида Кравчука звание почетного доктора;
  • 2018 год — Инцидент в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны в 2014 году.

Погода на 25 ноября

Завтра, 25 ноября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -3 ночью. Во Львове +5 днем и ночью. В Харькове +3 днем и -2 ночью. В Одессе +9 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами / © Unsplash
25 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами / Фото: Unsplash

25 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Этот день был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин и девушек, которая остается одной из наиболее распространенных форм нарушения прав человека в мире. Этот день избран в память о сестрах Мирабале (Патрии, Минерве и Марии-Тересе) — политических активистках из Доминиканской Республики, которых жестоко убили 25 ноября 1960 года по приказу диктатора Рафаэля Трухильо. Сестры стали символом борьбы с несправедливостью и насилием.

Этот день является началом кампании "16 дней активизма против гендерного насилия", которая проходит до 10 декабря — Международного дня прав человека. Основная цель кампании:

  • Повышение осведомленности о проблеме насилия.
  • Призыв к правительствам, организациям и гражданам принимать активные меры для ее ликвидации.
  • Поддержка пострадавших женщин и девушек, предоставление им помощи и защиты.

Во всем мире проводятся акции, конференции, образовательные программы, а здания и памятники часто подсвечиваются оранжевым символическим цветом кампании, что означает надежду и будущее без насилия. Участие в этом дне — возможность каждому выразить свою позицию относительно недопустимости насилия и сделать шаги к созданию общества, где женщины и девушки будут чувствовать себя в безопасности.

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