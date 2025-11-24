- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 25 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Верующие чтят память святого священномученика Климента, Папы. До Нового года осталось 36 дней.
25 ноября 2025 года — вторник. 1370-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 25 ноября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Климента, Папы. По древнему церковному преданию, Климент родился в Риме в состоятельной и влиятельной семье. В молодости он имел возможность получить глубокое философское образование, а поиски истины привели его к общению с апостолами. Особое влияние на него оказал апостол Петр, наставничество которого определило его будущее служение.
Климент стал четвертым Папой Римским, возглавив Церковь после Лина и Анаклета. Период его понтификата пришелся на времена укрепления христианских общин, в частности, в условиях преследований со стороны Римской империи.
Согласно преданию, император Траян сослал Климента на каторгу в Херсонес (территория современного Крыма), где он тяжело работал в каменоломнях среди других ссыльных-христиан. Даже там он продолжал свое пастырское служение: обращал язычников, поддерживал верующих, воздвигал места молитвы.
Его мученическая кончина также связана с чудесным элементом: по приказу власти Климента привязали к якорю и утопили в море, чтобы сдержать распространение христианства. По преданию вода отступала раз в год, открывая храм, в котором хранились мощи святого.
Что нельзя делать 25 ноября
Не следует выполнять грязную домашнюю работу, чтобы “не навлечь зимние невзгоды”.
Нельзя давать и давать взаймы — с деньгами, преданными в этот день, пойдет и собственное благополучие.
Запрещается оставлять открытыми двери или ворота — в этот день “нечистая сила ищет, где зимовать”, поэтому все входы должны быть плотно закрыты.
Народные приметы и традиции на 25 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ясный день — до морозной и сухой зимы;
тепло и пасмурно — ждите мягкую зиму;
25 ноября мороз — он продлится еще 40 дней;
первый снег в этот день — зима будет снежной;
сильный ветер — до метелей и метелей в декабре.
В народе 25 ноября называлось Климент Мороз. Так в народе подчеркивали, что в этот день часто приходили первые настоящие морозы. Говорили: “Климент морозом землю скрепляет”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 ноября
Какие завтра именины: Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.
Талисманом человека, рожденного 25 ноября является альмандин. Этот камень считали проводником живой, горящей энергии, способной развеивать апатию и отгонять любую скуку.
В этот день родились:
1905 год — Нил Хасевич, украинский художник, график, член ОУН и УГВР;
1926 год — Михаил Машкин, украинский поэт и композитор, фольклорист, автор песни “Верховино, мать моя”;
1975 год — Марина Одольская, украинская певица, заслуженная артистка Украины (2004).
Памятные даты 25 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 ноября:
1120 год — В водах Ла-Манша близ Нормандии затонул знаменитый “Белый корабль” и вместе с многочисленными англонормандскими вельможами погиб и наследник английского трона Вильгельм Аделин;
1177 год — Состоялась битва при Монжизаре, одна из ключевых военных стычек эпохи крестовых походов;
1487 год — Елизавета Йоркская была торжественно коронована, закрепив династический союз, положивший конец войне Красной и Белой роз;
1783 год — Последние британские подразделения покинули Нью-Йорк, завершив военное присутствие в городе после обретения Соединенными Штатами независимости;
1795 год — Король Станислав II Август отрекся от трона, что юридически обозначило окончательный распад Речи Посполитой;
1867 год — Альфред Нобель официально запатентовал динамит;
1905 год — В Лубнах увидело свет первое число газеты “Хлебороб”;
1981 год — Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
1992 год — Кабинет Министров Украины принял постановление о введении в обращение приватизационных имущественных сертификатов;
2003 год — Верховная Рада по предложению правительства Виктора Януковича поддержала закон, уменьшивший минимальную заработную плату с 237 до 205 гривен;
2004 год — Ученый совет НаУКМА принял решение лишить Леонида Кравчука звание почетного доктора из-за “дискредитации имиджа академии”;
2018 год — В Керченском проливе произошел первый открытый акт военной агрессии России против Украины под российским государственным флагом с начала войны 2014 года.
Какой завтра праздник в Украине и мире
25 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Эта дата призвана привлечь внимание мира к одной из самых глубоких социальных проблем — насилию в отношении женщин во всех его проявлениях: физическом, психологическом, экономическом и сексуальном.
День был начат в 1981 году Генеральной Ассамблеей ООН. Дата 25 ноября избрана в честь памяти сестер Миральес из Доминиканской Республики — Патрисии, Минервы и Марины, которые в 1960 году были жестоко убиты за активную политическую деятельность и борьбу за права женщин. Их смерть стала символом борьбы с дискриминацией и насилием. Этот день напоминает, что борьба с насилием не частное дело жертв, а глобальная ответственность общества.