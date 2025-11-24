Какой праздник 25 ноября 2025 года / © ТСН

25 ноября 2025 года — вторник. 1370-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 25 ноября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Климента, Папы. По древнему церковному преданию, Климент родился в Риме в состоятельной и влиятельной семье. В молодости он имел возможность получить глубокое философское образование, а поиски истины привели его к общению с апостолами. Особое влияние на него оказал апостол Петр, наставничество которого определило его будущее служение.

Климент стал четвертым Папой Римским, возглавив Церковь после Лина и Анаклета. Период его понтификата пришелся на времена укрепления христианских общин, в частности, в условиях преследований со стороны Римской империи.

Согласно преданию, император Траян сослал Климента на каторгу в Херсонес (территория современного Крыма), где он тяжело работал в каменоломнях среди других ссыльных-христиан. Даже там он продолжал свое пастырское служение: обращал язычников, поддерживал верующих, воздвигал места молитвы.

Его мученическая кончина также связана с чудесным элементом: по приказу власти Климента привязали к якорю и утопили в море, чтобы сдержать распространение христианства. По преданию вода отступала раз в год, открывая храм, в котором хранились мощи святого.

Что нельзя делать 25 ноября

Не следует выполнять грязную домашнюю работу, чтобы “не навлечь зимние невзгоды”.

Нельзя давать и давать взаймы — с деньгами, преданными в этот день, пойдет и собственное благополучие.

Запрещается оставлять открытыми двери или ворота — в этот день “нечистая сила ищет, где зимовать”, поэтому все входы должны быть плотно закрыты.

Народные приметы и традиции на 25 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный день — до морозной и сухой зимы;

тепло и пасмурно — ждите мягкую зиму;

25 ноября мороз — он продлится еще 40 дней;

первый снег в этот день — зима будет снежной;

сильный ветер — до метелей и метелей в декабре.

25 ноября мороз — он продлится еще 40 дней / © unsplash.com

В народе 25 ноября называлось Климент Мороз. Так в народе подчеркивали, что в этот день часто приходили первые настоящие морозы. Говорили: “Климент морозом землю скрепляет”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 ноября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

Талисманом человека, рожденного 25 ноября является альмандин. Этот камень считали проводником живой, горящей энергии, способной развеивать апатию и отгонять любую скуку.

В этот день родились:

1905 год — Нил Хасевич, украинский художник, график, член ОУН и УГВР;

1926 год — Михаил Машкин, украинский поэт и композитор, фольклорист, автор песни “Верховино, мать моя”;

1975 год — Марина Одольская, украинская певица, заслуженная артистка Украины (2004).

Памятные даты 25 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 ноября:

1120 год — В водах Ла-Манша близ Нормандии затонул знаменитый “Белый корабль” и вместе с многочисленными англонормандскими вельможами погиб и наследник английского трона Вильгельм Аделин;

1177 год — Состоялась битва при Монжизаре, одна из ключевых военных стычек эпохи крестовых походов;

1487 год — Елизавета Йоркская была торжественно коронована, закрепив династический союз, положивший конец войне Красной и Белой роз;

1783 год — Последние британские подразделения покинули Нью-Йорк, завершив военное присутствие в городе после обретения Соединенными Штатами независимости;

1795 год — Король Станислав II Август отрекся от трона, что юридически обозначило окончательный распад Речи Посполитой;

1867 год — Альфред Нобель официально запатентовал динамит;

1905 год — В Лубнах увидело свет первое число газеты “Хлебороб”;

1981 год — Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;

1992 год — Кабинет Министров Украины принял постановление о введении в обращение приватизационных имущественных сертификатов;

2003 год — Верховная Рада по предложению правительства Виктора Януковича поддержала закон, уменьшивший минимальную заработную плату с 237 до 205 гривен;

2004 год — Ученый совет НаУКМА принял решение лишить Леонида Кравчука звание почетного доктора из-за “дискредитации имиджа академии”;

2018 год — В Керченском проливе произошел первый открытый акт военной агрессии России против Украины под российским государственным флагом с начала войны 2014 года.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами / © unsplash.com

25 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Эта дата призвана привлечь внимание мира к одной из самых глубоких социальных проблем — насилию в отношении женщин во всех его проявлениях: физическом, психологическом, экономическом и сексуальном.

День был начат в 1981 году Генеральной Ассамблеей ООН. Дата 25 ноября избрана в честь памяти сестер Миральес из Доминиканской Республики — Патрисии, Минервы и Марины, которые в 1960 году были жестоко убиты за активную политическую деятельность и борьбу за права женщин. Их смерть стала символом борьбы с дискриминацией и насилием. Этот день напоминает, что борьба с насилием не частное дело жертв, а глобальная ответственность общества.