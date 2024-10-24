Какой завтра, 25 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 25 октября, День военного капеллана в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Маркияна и Мартирия. До Нового года осталось 67 дней.

25 октября 2024 года – пятница. 975-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

25 октября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Маркияна и Мартирия. Они были римскими военными, жившими в ІІІ веке нашей эры. Они были верными христианами и известны своей преданностью вере. Маркиян был военным командиром, а Мартирий – солдатом. За отказ поклоняться римским богам, они были приговорены к смерти и казнены. Их мощи хранятся в катакомбах Рима.

Что нельзя делать 25 октября

Запрещается злословить, ругаться.

Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Не следует лгать, клевать, сплетничать.

Народные приметы и традиции на 25 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звезды на небе яркие к морозу, тусклые – будет потепление;

много звезд ночью – в следующем году будет большой урожай гороха;

услышать гром – к теплой и снежной зиме;

утром туман – ждите потепления.

25 октября утром туман — ждите потепления / Фото: Unsplash

В народе день называли Дедовские плачи, потому что существовала традиция чествовать покойных родственников. Наши предки заметили, что в этот день наши предки наблюдали за журавлями: если они ожидают дождя, то ожидали дождя.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 октября

Какие завтра именины: Валерий.

Талисманом человека, рожденного 25 октября является рубин. Издавна считалось, что этот драгоценный камень способен останавливать кровотечения. Также верили, что рубин питает язву желудка.

В этот день родились:

1951 год – украинская актриса, режиссер Людмила Ефименко;

1977 год – украинская гимнастка-художница, абсолютная чемпионка Олимпиады 1996 года Екатерина Серебрянская;

1998 год – украинский видеоблогер Ян Гордиенко.

Памятные даты 25 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 октября:

1586 год— шотландскую королеву Марию Стюарт приговаривают к смерти;

1839 год — в Манчестере издают первое в мире железнодорожное расписание;

1921 год — начинается Второй зимний поход (Ноябрьский рейд) армии УНР под командованием Юрия Тютюнника;

1929 год — курс проданных накануне на Нью-Йоркской бирже 13 миллионов акций падает на 90%, что вызывает панику в Нью-Йорке и других городах мира;

1938 год — создают Национальный союз художников Украины;

1948 год – в Чехословацкой республике основывают исправительно-трудовые лагеря;

1978 год – американский президент Рональд Рейган подписывает законопроект о выделении средств на производство нейтронной бомбы;

1990 год — принимают декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР, в котором казахская национальность объявлена доминирующей;

1992 год – на референдуме принимают Конституция Литвы;

2015 год – местные выборы в Украине;

2022 год — вступление в должность нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Погода на 25 октября

Завтра, 25 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +6 ночью. Во Львове +14 днем и +2 ночью. В Харькове +11 днем и +7 ночью. В Одессе +14 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 октября Международный день производителей пиццы (пиццайоло) / Фото: Unsplash

25 октября в Украине и мире Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме. Этот день предназначен для повышения осведомленности об этом жизненно важном заболевании, которое поражает костный мозг и может привести к недостаточной выработке крови. Миелодиспластический синдром (МДС) – это группа генетических заболеваний, влияющих на выработку крововиниц в костной мозжечковой ткани. Это может привести к анемии, инфекциям, кровотечениям и другим серьезным осложнениям.

Также 25 октября Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии. Этот день предназначен для повышения осведомленности об этих серьезных врожденных пороках, которые влияют на развитие позвоночника и мозга новорожденных. органов. Гидроцефалия – это образование больших количеств цереброспинальной жидкости в мозге, что может привести к увеличению давления на мозговые стулья и вызвать серьезные неврологические нарушения.

А еще 25 октября Международный день осведомленности о карликовости. Этот день предназначен для повышения осведомленности о карликовости, чтобы помочь людям понять это заболевание и поддержать тех, кто его имеет. Карликовость – это генетическое заболевание, вызывающее недостаточное рост и развитие человека. У людей с карликовостью низкий рост, но обычно способные к нормальному физическому и умственному развитию. Это заболевание может передаваться от родителей к детям по наследственным мутациям.

25 октября празднуют День военного капеллана в Украине. Этот день посвящен памяти и чествования военных капелланов, которые оказывают духовную поддержку военнослужащим, помогают им в трудные моменты и поддерживают морально. Военные капелланы играют важную роль в поддержании духовного здоровья и морали солдат, оказывая духовную опеку, духовные услуги и психологическую поддержку.

Также 25 октября Международный день производителей пиццы (пиццайоло). Этот день посвящен всем любителям пиццы и тем, кто занимается их производством. История этого праздника происходит из Италии, где пиццайоло считается святым покровителем пиццерии. Этот день ставит целью повысить осведомленность о пицце, ее разнообразии и культурном значении. Люди празднуют его, посещая пиццерии, устраивая конкурсы и мероприятия, связанные с пиццей.

А еще 25 октября Всемирный день лемура. Этот день посвящен повышению осведомленности о лемурах, крупнейшей группе приматов, являющихся эндемиками Мадагаскара. Лемуры – это мелкие и удивительные животные, имеющие длинные хвосты и большие глаза. Они живут в разных средах, от лесов до саванн, и их диапазон размножения варьируется от небольших до больших групп.

25 октября празднуют Международный день художника. Этот день предназначен для чествования творческих достижений художников и признания их вклада в развитие культуры и искусства. Этот день также служит для повышения осведомленности о важности искусства в обществе и поддержки молодых и талантливых художников. Различные мероприятия, такие как выставки, мастер-классы, лекции и другие культурные события организуются по всему миру, чтобы отметить этот день.

Также 25 октября Всемирный день оперы. Этот праздник посвящен одному из величайших жанров искусства, объединяющему музыку, драму, поэзию и сценографию. День оперы создан, чтобы отметить вклад оперных исполнителей, композиторов, дирижеров, режиссеров и других профессионалов, работающих над созданием оперных представлений.

А еще 25 октября Европейский день гражданского права. Гражданское право в ЕС охватывает различные аспекты, такие как договоры, недействительность соглашений, ответственность за ущерб, а также личные молчания и права на конфиденциальность. Этот день направлен на повышение осведомленности общественности об этих правах и поддержку их соблюдения.

25 октября празднуют Всемирный день макарон. Этот день был начат в 1995 году на Всемирном конгрессе макаронных изделий в Риме. Целью этого праздника является популяризация макаронных изделий как одного из самых любимых блюд в мире и повышения осведомленности о пользе макарон для здоровья.

Также 25 октября Международный день борьбы женщин за мир. Был основан для поддержки мирных инициатив женщин и их роли в миротворческих процессах. Этот день стал возможностью для всех женщин мира поддерживать друг друга в борьбе за мир и справедливость.

А еще 25 октября День рождения Национального союза художников Украины. Союз объединяет талантливых художников, работающих по разным направлениям искусства, включая живопись, скульптуру, графику, монументальное искусство и дизайн. НСХУ также способствует организации выставок, конкурсов и других культурных мероприятий, помогающих поддерживать и развивать украинское искусство.

25 октября празднуют Всемирный день шампанского. Этот праздник посвящен признанию и чествованию одного из самых знаменитых и элегантных напитков в мире — шампанского. Шампанское является символом празднований, роскоши и изящества. Этот день также напоминает о важности выбора качественных напитков и соблюдении традиций их производства. Шампанское происходит из французского региона Шампань, и только напитки, изготовленные в этом регионе по строгим стандартам, имеют право называться шампанским.

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