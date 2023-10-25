Какой сегодня, 25 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 25 октября, День военного капеллана в Украине. Верующие чтят память монаха Печерского монастыря Мартирия. До Нового года осталось 67 дней.

25 октября 2023 года – среда. 609-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 25 октября, церковный праздник

25 октября в церковном календаре – день памяти монаха Печерского монастыря Мартирия. Он получил пост дьякона за соблюдение строгого поста и душевную чистоту. Умел творить разные чудеса. Его святое имя вспоминают в седьмой песне канона преподобных Дальних пещер в Киево-Печерской лавре.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается есть хлеб, иначе в следующем году хлеба не будет.

Нельзя женщинам плакать в подушку, ведь тогда будут неприятности сохраняться еще некоторое время.

Запрещено ругаться, ссориться, злословить.

Народные приметы и традиции на 25 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на небе тускло светят звезды — день будет ненастным и холодным;

на деревьях все еще много листьев – зима будет затяжной;

выпало много снега — ждите хорошего урожая озимых;

завывает ветер — ненастье будет держаться еще несколько дней;

вороны сидели на нижних ветвях — до сильного ветра;

туман утром — к оттепели.

25 октября туман утром до оттепели / Фото: pixabay.com

В этот день было принято жалеть бездомных и давать милостыню тем, кто нуждался в дополнительной помощи. Наши предки всегда старались держать могилы своих родственников в чистоте, поэтому именно в этот период шли на уборочное кладбище.

Погода на 25 октября

Сегодня, 25 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове солнце редко будет появляться из-за облаков, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +16 днем и +9 ночью. Во Львове — +18 днем и +10 ночью. В Харькове — +14 днем и +5 ночью. В Одессе — +18 днем и +11 ночью.

Памятные даты 25 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 октября:

1586 год — шотландскую королеву Марию Стюарт приговаривают к смерти;

1839 год — в Манчестере издают первое в мире железнодорожное расписание;

1921 год — начинается Второй зимний поход (Ноябрьский рейд) армии УНР под командованием Юрия Тютюнника;

1929 год — курс проданных накануне на Нью-Йоркской бирже 13 миллионов акций падает на 90%, что вызывает панику в Нью-Йорке и других городах мира;

1938 год — создают Национальный союз художников Украины;

1948 год — в Чехословацкой республике основывают исправительно-трудовые лагеря;

1962 год — Карибский кризис: посол США в ООН на заседании Совета безопасности демонстрирует фотографии советских ракет на Кубе;

1978 год — американский президент Рональд Рейган подписывает законопроект о выделении средств на производство нейтронной бомбы;

1992 год — на референдуме принимают Конституцию Литвы;

2015 год — проходят местные выборы в Украине и Выборы в Парламент Польши;

2018 год — выпуск культового комикса о Бэтмене, "Бэтмен: Долгий Хэллоуин", украинском;

2022 год — вступает в должность новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 октября

Какие сегодня именины: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика.

Талисманом человека, рожденного 25 октября, является рубин. Издавна людей завораживал насыщенный цвет этого драгоценного камня. Среди буддистов существует мнение, что рубин способен рождать в человеке ощущение величия и собственного превосходства.

В этот день родились:

1860 год — украинский художник-баталист, мастер анималистического жанра и график Самокиш Николай Семенович;

1948 год — украинский актер Иван Гаврилюк;

1951 год — украинская актриса, режиссер Людмила Ефименко.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 октября Всемирный день производителей пиццы / Фото: pixabay.com

25 октября в Украине празднуют День военного капеллана. Праздник был создан в честь святого Мартина Милостивого, бывшего Турским епископом и основателем военного духовенства. В Украине военные капелланы играют немаловажную роль. Они оберегают души бойцов сочувствием и добротой, исцеляя душевные раны. Их основным оружием является Слово Господне.

Также 25 октября День карате. Праздник посвящен боевому искусству каратэ, возникшему в Японии (Окинава) и распространившемуся по всему миру. В карате сочетается умственная дисциплина и физическая подготовка, способствующая развитию силы, концентрации у практикующих и ловкости.

А еще 25 октября Всемирный день производителей пиццы. Это особый праздник, посвященный самому любимому блюду миллионов людей и мастеров, которые его готовят. История пиццы берет свое начало в Неаполе (современная Италия) в XVIII веке среди бедняков, известных под названием "лаццарони". Они жили в скромных помещениях и готовили себе есть под открытым небом. Так появились пирожковидные лепешки с разной начинкой, которые готовятся на огне.

25 октября празднуют Международный день художника. Праздник был начат в 2004 году по инициативе известного канадского художника Криса Мак-Клюра, который пишет на холсте в стиле романтического реализма. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы подчеркнуть вклад художников в культурное развитие общества.

Также 25 октября Всемирный день оперы. Праздник достаточно новый, ведь возник только в 2019 году. Дату выбрали неслучайно, именно в этот день родились Иоганн Штраус и Жорж Бизе. Опера — международный язык, понимаемый представителями разных народов и культур.

А еще 25 октября Международный день борьбы женщин за мир. История этого события тесно связана с Международной демократической федерацией женщин, созданной в декабре 1945 года во время парижского Международного женского конгресса.

Читайте также: