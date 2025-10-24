Какой праздник 25 октября 2025 года / © ТСН

25 октября 2025 года — суббота. 1339-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 25 октября, верующие отмечают день памяти святых мучеников Маркияна и Мартирия. После смерти Константина Великого Римская империя разделилась между его сыновьями. Один из них, Констанций, стал императором Востока и поддерживал арианство — ересь, отрицавшая божественную природу Иисуса Христа. В это время начались преследования православных, остававшихся верными Никейскому Символу веры.

Святые Маркиан и Мартирий служили в Константинополе при святом патриархе Павле Исповеднике, ревностном защитнике православия. Когда арианы силой устранили святого Павла с патриаршего престола и выгнали его в изгнание (впоследствии он был подавлен), Маркиян и Мартирий остались непоколебимыми в вере. Они открыто разоблачали ересь ариан и подбадривали православных не отступать от истины.

Их проповеди и верность вызывали ненависть противников истинной веры. Их арестовали и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от Христа. Однако святые остались непоколебимыми. Увидев, что ни угрозы, ни мучения не сломили их веру, мучители казнили Маркияна и Мартирия — отрезали им головы. Это произошло около 355 года.

Что нельзя делать 25 октября

Нельзя спорить и ссориться — варка в этот день “закроет” дом от благополучия на всю зиму.

Не следует отказывать в помощи — верили, что отказ или скупость вернется сторицей.

Не стоит выходить из дома после заката — осенние сумерки “ведут нечистую силу”, так что путешествия или прогулки в вечернее время были нежелательны.

Народные приметы и традиции на 25 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

холодный северный ветер — к суровой зиме;

утром мороз — зима придет рано и будет холодной;

опавшие листья не падают быстро — к теплой осени;

птички активно кормятся на земле — ждите раннего снега и морозов.

25 октября птицы активно кормятся на земле — ждите ранний снег и морозы / © unsplash.com

В народе 25 октября называлось Маркиянов день. День считался благоприятным для завершения хозяйственных работ: заготовка дров, уборка урожая, приготовление запасов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 октября

Какие завтра именины: Валерий, Матрона.

Талисманом человека, рожденного 25 октября, является рубин. Издавна люди верили, что этот драгоценный камень может останавливать кровь и помогать при кровотечениях. Кроме того, ему приписывали способность способствовать заживлению язв желудка.

В этот день родились:

1860 год — Николай Семенович Самокиш, украинский художник-баталист, мастер анималистического жанра и график;

1951 год — Людмила Ефименко, украинская актриса, режиссер;

1977 год — Екатерина Серебрянская, украинская гимнастка-художница, абсолютная чемпионка Олимпиады 1996 года.

Памятные даты 25 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 октября:

1586 год — шотландская королева Мария Стюарт была приговорена к смертной казни;

1839 год — в Манчестере опубликовано первое в мире железнодорожное расписание движения поездов;

1921 год — начался Второй зимний поход армии УНР, известный как Ноябрьский рейд, под руководством Юрия Тютюнника;

1929 год — на Нью-Йоркской бирже обрушился курс 13 миллионов проданных акций на 90%, вызвав панику в США и других странах;

1938 год — учрежден Национальный союз художников Украины;

1948 год — в Чехословакии созданы исправительно-трудовые лагеря;

1955 год — после вывода советских оккупационных войск парламент Австрии принял закон о постоянном нейтралитете страны;

1962 год — во время Карибского кризиса посол США в ООН продемонстрировал мировые фотографии советских ракет на Кубе;

1978 год — президент США Рональд Рейган подписал закон о финансировании производства нейтронной бомбы;

1992 год — на референдуме принята Конституция Литвы;

2015 год — в Украине состоялись местные, а в Польше — парламентские выборы;

2022 год — Риши Сунак вступил в должность нового премьер-министра Великобритании.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 октября в Украине и мире празднуют Международный день художника / © unsplash.com

25 октября в Украине и мире празднуют Международный день художника. Праздник творческих людей, работающих с живописью, графикой, скульптурой и другими видами изобразительного искусства. Этот день призван чтить талант, вдохновение и вклад художников в культуру и духовное развитие общества.

Также 25 октября Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме. Миелодиспластический синдром (MDS) охватывает различные состояния, когда костный мозг не способен вырабатывать достаточно здоровые клетки крови. Это может привести к анемии (малокровие), тромбоцитопении (низкий уровень тромбоцитов) и лейкопении (низкий уровень лейкоцитов). Симптомы могут включать усталость, бледность, частые инфекции и кровотечения.

А еще 25 октября Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии. Это важный международный праздник, который имеет целью повысить осведомленность о двух серьезных врожденных патологиях — спинальной бифиде и гидроцефалии, а также поддержать права и достоинство живущих с ними людей.

25 октября празднуют Всемирный день оперы. Он напоминает, что опера — это сочетание музыки, театра и поэзии, способное передавать самые глубокие человеческие эмоции: любовь, страдания, надежду и радость. Этот праздник является данью творчества людей, которые на протяжении веков делали искусство оперы живым и вдохновляющим.

Также 25 октября Международный день осведомленности о карликовости. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о карликовости, в частности, об ахондроплазии — самой распространенной форме карликовости, а также на борьбу со стигматизацией и дискриминацией людей с низким ростом.

А еще 25 октября Международный день борьбы женщин за мир. Ежегодный праздник, посвященный активной роли женщин в поддержании мира, предотвращении конфликтов и борьбе с войнами. Оно подчеркивает, что женщины на протяжении истории не только страдали от последствий войн, но и активно работали над их прекращением и восстановлением общества.