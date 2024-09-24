Какой завтра, 25 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

25 сентября 2024 года – среда. 945-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

25 сентября в церковном календаре – день памяти святой преподобной Евфросинии. Она являлась выдающейся религиозной фигурой в истории православной церкви. Она родилась в семье витебского князя Святослава Всеславича, происходившего из рода Святого и Равноапостольного князя Владимира Великого. С детства Евфросиния (в крещении Преслава) отличалась большой любовью к молитве и духовной жизни. Она рано научилась грамоте и много времени проводила за чтением Священного Писания и других духовных книг. Отказавшись от многочисленных предложений брака, она решила посвятить свою жизнь служению Богу и стала монахиней. Евфросинья основала женский монастырь возле Полоцка, где стала первой настоятельницей. Она учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению и монастырскому уставу. Ее деятельность способствовала духовному развитию многих людей и оставила значительный след в истории православной церкви.

Что нельзя делать 25 сентября

Запрещается лениться.

Нельзя начинать какие-либо новые дела.

Нельзя злословить и ругаться.

Народные приметы и традиции на 25 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: с березы листья еще не опали — снег будет нескоро;

хорошая погода — такой она продержится еще 3 недели;

ветер дует с юга — до теплой зимы;

какой день — таким будет апрель.

25 весна хорошая погода — такой она продержится еще 3 недели / Фото: Unsplash

Наши предки в старину начинали заготавливать капусту на зиму, делали консервацию. Очень часто в этом деле участвовала вся семья. Считалось, что иначе капуста быстро прокиснет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 сентября

Какие завтра именины: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 25 сентября, является гематит. Издавна этот камень символизировал мощь и защиту. Считается, что гематит способен усилить энергетическую стойкость человека.

В этот день родились:

1984 год — украинская волейболистка Татьяна Козлова;

1992 год — украинская художественная гимнастка Юлия Слободян;

1993 год — украинский пловец Максим Шемберев.

Памятные даты 25 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 сентября:

256 год — Марк Клавдий Тацит становится римским императором по решению сената;

1396 год — Османские войска во главе с Баязетом I разгромляют армию крестоносцев венгерского короля Сигизмунда у Никополя;

1493 год — Христофор Колумб второй раз отплывает в Америку;

1555 год — протестантство приобретает официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира;

1789 год — генерал Хосе де Рибас завоевывает османскую крепость Хаджи-Бэй (будущую Одессу);

1789 год — Конгресс Соединенных Штатов поддерживает 10 поправок к Конституции, вошедших в историю как Билль о правах;

1914 год — боевое крещение Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника;

1932 год — испанской Каталонии предоставляют автономию с правом иметь свой флаг, государственный язык и парламент;

1943 год — начинается Днепровская воздушно-десантная операция, закончившаяся разгромом;

1960 год — США спускают на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз;

1989 год — Верховный Совет Литвы объявляет присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным;

1992 год — открывают канал Рейн-Майн-Дунай, соединивший Черное и Северное моря;

2020 год — авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевым, в результате которой погибли 26 человек.

Погода на 25 сентября

Завтра, 25 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове облачно, днем ожидается дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +16 ночью. Во Львове — +22 днем и +14 ночью. В Харькове — +25 днем и +13 ночью. В Одессе — +23 днем и +19 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 сентября отмечают Всемирный день мечты / Фото: Unsplash

25 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день фармацевта. Этот праздник был основан Международной фармацевтической федерацией (FIP) в 2009 году. Целью этого дня является подчеркнуть важность роли фармацевтов в системе здравоохранения и их вклад в улучшение здоровья населения по всему миру. Фармацевты не только выдают лекарства, но и консультируют пациентов по правильному применению медикаментов, проверяют рецепты, подбирают аналоги и занимаются научными исследованиями в области фармации. Их работа чрезвычайно важна для обеспечения эффективного и безопасного лечения.

Также 25 сентября Всемирный день легких. Этот праздник был начат в 2016 году по инициативе Мичиаки Миссимы, президента Киотской ассамблеи FIRS (Федерации международных респираторных обществ). Целью этого дня является повышение осведомленности о важности здоровья легких и профилактике заболеваний, связанных с дыхательной системой. Этот день особенно актуален в наше время из-за загрязнения окружающей среды, курения и других факторов, негативно влияющих на здоровье легких. Тематика дня направлена на распространение информации о поддержании здоровья легких, профилактике заболеваний и важности регулярных медицинских осмотров.

А еще 25 сентября Международный день осведомленности об атаксии. Этот день был начат для повышения осведомленности об атаксии — клинический симптом, характеризующийся нарушением координации движений из-за поражения нервной системы, в частности мозжечка. Атаксия может являться следствием различных причин, таких как инсульт, недостаток витамина B12 или генетическая предрасположенность. Она не является самостоятельным заболеванием, а симптомом, который может сопровождать более 300 различных дегенеративных процессов.

25 сентября празднуют Всемирный день мечты. Этот праздник был начат американкой Озиоми Эгвуонву в 2012 году. Целью этого дня является вдохновить людей во всем мире мечтать, ставить перед собой большие цели и работать над их достижением. Мечты играют важную роль в нашей жизни, помогая нам формировать видение будущего, мотивируя к действиям и придавая смысл нашему существованию. Известные мечтатели, такие как Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн, добились больших успехов благодаря своим мечтам и стремлениям.

Также 25 сентября День женского здоровья и фитнеса. Выпадает на последнюю среду сентября. Это самое большое ежегодное событие в США, направленное на укрепление здоровья женщин всех возрастов. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности здоровья и фитнеса для женщин, а также поощрение их активного образа жизни, здорового питания и регулярных медицинских осмотров. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как фитнес-занятия, семинары по питанию, медицинские обследования и другие активности, которые помогают женщинам заботиться о своем здоровье.

А еще 25 сентября Всемирный день школьного молока. Этот праздник был начат Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в 2000 году. Целью этого дня является повышение осведомленности о пользе молока для здоровья детей и важность программ школьного питания, обеспечивающих учащихся молоком. Молоко является важным источником питательных веществ, таких как кальций, витамин D и белок, способствующие здоровому росту и развитию детей.