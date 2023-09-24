Какой завтра, 25 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

25 сентября 2023 года – понедельник. 579-й день войны в Украине.

Какой завтра, 25 сентября, церковный праздник

25 сентября в церковном календаре – день памяти преподобной Ефросинии Александрийской. Девочка родилась в богатой семье в Александрии. Ее мать рано умерла, поэтому Ефросинья выросла под воспитанием отца Пануфрия, исповедовавшего христианство. Когда девушке исполнилось 18 лет, отец решил, что пришла пора выдать ее замуж. Отправил он ее в монастырь, чтобы она получила благословение на будущий брак. Долго игумен беседовал с Ефросинией, а затем дал благословение. Однако сама девушка мечтала о жизни в монастыре.

Тайно она приняла постриг, а затем покинула родительский дом, чтобы поселиться в монастыре и вести уединенную жизнь в молитвах. Однако Ефросинья боялась, что отец может найти ее в монастыре, а потому притворилась юношей, назвав себя Измарагдом. Монахи не узнали переодетую Ефросинью. Жила девушка в уединенной келье 38 лет и достигла духовного совершенства. Только перед смертью поведала свою тайну отцу, попросив, чтобы ее похоронили рядом с матерью. Когда она умерла, отец сам принял монашество и жил в том же монастыре, что и его дочь. А все имущество раздал беднякам.

Что запрещено делать в этот день

Категорически запрещалось бездельничать.

Не рекомендуется ссориться, обижаться, создавать конфликтные ситуации.

Не стоит начинать новые дела, особенно если вы не уверены в успехе.

Народные приметы и традиции на 25 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: хорошая погода указывает на то, что она будет такой еще в течение трех недель;

каким будет этот день, таким будет и апрель следующего года;

еще не опали желтые листья с березы — снег еще выпадет нескоро;

южный ветер показывает, что зима будет теплой, а западный — снежной.

25 сентября еще не опали желтые листья из березы — снег еще выпадет нескоро / Фото: Pexels

В этот день наши предки начинали консервацию и заготовку капусты. В этом процессе обычно участвовала вся семья. Считалось, что делать этого раньше нельзя, потому что капуста точно прокиснет. Также женщины во время работы молились, чтобы зима не была слишком суровой.

Погода на 25 сентября

Завтра, 25 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утром и днем будет облачно, вечером небо ясное, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +17 ночью. Во Львове +22 днем и +15 ночью. В Харькове +25 днем и +12 ночью. В Одессе +28 днем и +17 ночью.

Памятные даты 25 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 сентября:

256 год — Марк Клавдий Тацит становится римским императором по решению сената;

1066 год – битва при Стемфорде Бридже;

1396 год — Османские войска во главе с Баязетом I громят армию крестоносцев венгерского короля Сигизмунда у Никополя;

1493 год — Христофор Колумб второй раз отплывает в Америку;

1555 год — протестантство приобретает официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира;

1789 год — генерал Хосе де Рибас завоевал османскую крепость Хаджи-Бэй (будущую Одессу).

1789 год — Конгресс Соединенных Штатов поддерживает 10 поправок к Конституции, которые входят в историю как Билль о правах;

1914 год – боевое крещение отряда Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника;

1932 год — испанская Каталония получает автономию с правом иметь свой флаг, государственный язык и парламент;

1943 год — начинается Днепровская воздушно-десантная операция, закончившаяся разгромом;

1960 год — США спускают на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз;

1989 год — Верховный Совет Литвы объявляет присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным;

1992 год — открывают канал Рейн-Майн-Дунай, соединяющий Черное и Северное моря;

2020 год – авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевым, в результате которой погибает 26 человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 сентября

Какие завтра именины: Семен, Федор, Юлиан.

Талисманом человека, рожденного 25 сентября является гематит. Камень был известен человечеству еще с давних времен. Его красный цвет напоминает кровь, за что получил свое название. Издавна гематит использовался как амулет или талисман. Считалось, что он поможет справиться с трудностями.

В этот день родились:

1932 год – украинский оперный певец Анатолий Соловьяненко;

1951 год — украинская киноактриса, кинорежиссер Людмила Ефименко;

1993 год — украинский пловец Максим Шемберев.

Какой завтра день в Украине и мире

25 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день фармацевта / Фото: Pexels

25 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день фармацевта. Это аптечные работники, которые вносят огромный вклад в здоровье населения планеты. Они обязательно имеют медицинское образование, что дает им право правильно подбирать составляющие лекарства, хранить их, консультировать покупателей относительно препаратов, вести учет рецептов и прочее. Официально праздник был создан в Турции в 2009 году. Тогда в Стамбуле была создана Международная фармацевтическая организация, являющаяся партнером ВОЗ.

Также 25 сентября Всемирный день легких. Событие было создано по инициативе Мичиаки Мисима, являвшегося президентом Киотской ассамблеи FIRS 2016 года. Особенно актуальна эта дата в наши дни, когда из-за потребления табака, плохих условий жизни и загрязненной экологии увеличилось количество случаев заболевания легких.

А еще 25 сентября Международный день осведомленности об атаксии. Атаксия – клинический симптом поражения некоторых клеток нервной системы (мозжечка), главным признаком которого является нарушение движений и координации. Человек может терять равновесие во время хождения, а его движения становятся неуверенными.

25 сентября празднуют Всемирный день мечты. Инициатива создания такого интересного праздника принадлежит американке Озиоме Эгвуонву, которая является известной писательницей, преподавательницей, ораторшей, экспертом по корпоративной культуре и человеческому потенциалу. Озиома также занимает должность генерального директора международной консалтинговой компании BurnBright International. Она помогает предприятиям и людям раскрыть свой потенциал, является директором инициативы "Rising Women Rising world" — ассоциации женщин, которые берут на себя ответственность за развитие мира.