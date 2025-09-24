Какой праздник 25 сентября 2025 года / © ТСН

25 сентября 2025 года — четверг. 1310-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 25 сентября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Евфросинии. Евфросинья родилась в богатой и знатной семье в Александрии (Египет). От юности она стремилась к духовной жизни. Когда отец хотел выдать ее замуж, девушка тайно покинула дом. Чтобы сохранить свое девство и избежать принудительного брака, Евфросиния переоделась в мужскую одежду и вступила в монастырь под именем Изумруд. Никто не догадывался о ее женской природе. Она подвизалась в суровых постах, молитвах, служении братии, снискав уважение монахов как муж благочестия. Лишь перед смертью Евфросиния открыла свою тайну собственному отцу, случайно пришедшему в тот же монастырь за духовным советом. Ее праведная жизнь стала свидетельством полной преданности Богу и победы духа над телесными страстями.

Что нельзя делать 25 сентября

Женщинам запрещается заниматься тяжелым физическим трудом — в народе считали, что в этот день нужно беречь силы, особенно молодым девушкам.

Нельзя прясть и шить после заката — “запутаете” свою судьбу.

Не следует лениться — считалось, что кто в этот день поможет нуждающемуся или сироте, тот получит благословение святой.

Народные приметы и традиции на 25 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и ясный день до холодной, но сухой осени;

морося или дождь — ждите снежную и относительно теплую зиму;

северный ветер — придет быстрое похолодание;

утром туман стелется по земле — на несколько дней установится тихая и теплая погода;

много рябит — зима будет суровой.

25 сентября много рябит — зима будет суровой / © Pixabay

В народе 25 сентября носило название Евфросинья-останница. Ведь это был рубеж: завершение жатвы, конец теплой осени. Считалось, что после этого дня уже нельзя оставлять в поле необмолоченную рожь. Девушки в этот день молились святой о счастливой судьбе, чистоте сердца и добром человеке. В народе даже говорили: “Евфросинья день уравновешивает — после него солнце скорее к зиме клонится”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 сентября

Какие завтра именины: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 25 сентября является гематит. С давних времен гематит воспринимался как олицетворение силы и оберег от опасностей. Ему приписывают свойство укреплять внутреннюю энергию человека и придавать ему выносливость.

В этот день родились:

1984 год — Татьяна Козлова, украинская волейболистка;

1992 год — Юлия Слободян, украинская художественная гимнастка;

1993 год — Максим Шемберев, украинский пловец.

Памятные даты 25 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 сентября:

256 год — сенат провозглашает Марка Клавдия Тацита новым императором Римской империи;

1066 год — происходит битва под Стемфорд-Бриджем;

1396 год — османские войска султана Баязида I наносят сокрушительное поражение крестоносной армии венгерского короля Сигизмунда у Никополя;

1493 год — Христофор Колумб отправляется в свою вторую экспедицию в Америку;

1555 год — Аугсбургский мир юридически закрепляет право протестантизма на существование как отдельной религии;

1789 год — генерал Хосе де Рибас обретает османскую крепость Хаджи-Бэй, на месте которой впоследствии появилась Одесса;

1789 год — Конгресс США принимает десять конституционных поправок, входящих в историю как Билль о правах;

1914 год — Легион Украинских сечевых стрелков Семенюка впервые принимает участие в бою близ Сяника;

1932 год — Каталонии в Испании предоставляют автономию с собственными национальными символами, языком и парламентом;

1943 год — начинается Днепровская воздушно-десантная операция, которая завершается тяжелым поражением;

1960 год — в США спускают на воду первый в мире атомный авианосец “Энтерпрайз” (USS Enterprise, CVN-65);

1989 год — Верховный Совет Литвы признает незаконным присоединение республики к СССР в 1940 году;

1992 год — происходит открытие канала Рейн-Майн-Дунай, соединяющего Черное море с Северным;

2020 год — под Чугуевым терпит крушение учебный самолет АН-26Ш, в результате чего погибает 26 человек.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 сентября Всемирный день моря / © unsplash.com

25 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день квантовой готовности. Современная инициатива, призванная обратить внимание организаций, ИТ-сообществ и государств на вызовы и возможности, связанные с развитием квантовых технологий, в том числе на угрозы кибербезопасности. День квантовой готовности — это мероприятие, организованное компанией DigiCert с целью подготовки бизнесов, технических команд и государственных учреждений к новой эпохе роста потенциала квантовых вычислений.

Также 25 сентября Всемирный день моря. Международный праздник, празднуемый ежегодно в последний четверг сентября. Этот день был начат в 1978 году на 10-й сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (ИМО) — специализированного агентства ООН, занимающегося вопросами безопасности судоходства и предотвращения загрязнения морской среды.

А еще 25 сентября Всемирный день фармацевта. Эта дата была избрана в честь основания Международной фармацевтической федерации (FIP) 1912 года. Официально праздник был установлен на Всемирном конгрессе фармации и фармацевтических наук 2009 г. в Стамбуле, Турция.

25 сентября празднуют Всемирный день легких. Этот день был начат в 2016 году по инициативе Мичиаки Миссимы, президента Киотской ассамблеи FIRS (Федерации международных респираторных обществ). Целью праздника является повышение осведомленности о важности здоровья легких и профилактике заболеваний, связанных с дыхательной системой.

Также 25 сентября Международный день осведомленности об атаксии. Этот день направлен на повышение осведомленности об атаксии — группу неврологических заболеваний, приводящих к нарушению координации движений, равновесия и речи. Целью праздника является информирование общественности, поддержка пациентов и содействие развитию исследований в этой области.

А еще 25 сентября Всемирный день мечты. Этот день был начат 2012 инициативной группой Global Dreams Rising, чтобы вдохновить людей по всему миру на реализацию своих мечтаний и целей. Целью праздника является содействие личностному развитию, поддержание позитивных изменений в обществе и создание глобального сообщества мечтателей, стремящихся достичь своих амбиций.