- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 386
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 25 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 25 сентября, Всемирный день фармацевта. Верующие чтят память святой преподобной Евфросинии. До Нового года осталось 97 дней.
25 сентября 2025 года — четверг. 1310-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 25 сентября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Евфросинии. Евфросинья родилась в богатой и знатной семье в Александрии (Египет). От юности она стремилась к духовной жизни. Когда отец хотел выдать ее замуж, девушка тайно покинула дом. Чтобы сохранить свое девство и избежать принудительного брака, Евфросиния переоделась в мужскую одежду и вступила в монастырь под именем Изумруд. Никто не догадывался о ее женской природе. Она подвизалась в суровых постах, молитвах, служении братии, снискав уважение монахов как муж благочестия. Лишь перед смертью Евфросиния открыла свою тайну собственному отцу, случайно пришедшему в тот же монастырь за духовным советом. Ее праведная жизнь стала свидетельством полной преданности Богу и победы духа над телесными страстями.
Что нельзя делать 25 сентября
Женщинам запрещается заниматься тяжелым физическим трудом — в народе считали, что в этот день нужно беречь силы, особенно молодым девушкам.
Нельзя прясть и шить после заката — “запутаете” свою судьбу.
Не следует лениться — считалось, что кто в этот день поможет нуждающемуся или сироте, тот получит благословение святой.
Народные приметы и традиции на 25 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечный и ясный день до холодной, но сухой осени;
морося или дождь — ждите снежную и относительно теплую зиму;
северный ветер — придет быстрое похолодание;
утром туман стелется по земле — на несколько дней установится тихая и теплая погода;
много рябит — зима будет суровой.
В народе 25 сентября носило название Евфросинья-останница. Ведь это был рубеж: завершение жатвы, конец теплой осени. Считалось, что после этого дня уже нельзя оставлять в поле необмолоченную рожь. Девушки в этот день молились святой о счастливой судьбе, чистоте сердца и добром человеке. В народе даже говорили: “Евфросинья день уравновешивает — после него солнце скорее к зиме клонится”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 сентября
Какие завтра именины: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья.
Талисманом человека, рожденного 25 сентября является гематит. С давних времен гематит воспринимался как олицетворение силы и оберег от опасностей. Ему приписывают свойство укреплять внутреннюю энергию человека и придавать ему выносливость.
В этот день родились:
1984 год — Татьяна Козлова, украинская волейболистка;
1992 год — Юлия Слободян, украинская художественная гимнастка;
1993 год — Максим Шемберев, украинский пловец.
Памятные даты 25 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 сентября:
256 год — сенат провозглашает Марка Клавдия Тацита новым императором Римской империи;
1066 год — происходит битва под Стемфорд-Бриджем;
1396 год — османские войска султана Баязида I наносят сокрушительное поражение крестоносной армии венгерского короля Сигизмунда у Никополя;
1493 год — Христофор Колумб отправляется в свою вторую экспедицию в Америку;
1555 год — Аугсбургский мир юридически закрепляет право протестантизма на существование как отдельной религии;
1789 год — генерал Хосе де Рибас обретает османскую крепость Хаджи-Бэй, на месте которой впоследствии появилась Одесса;
1789 год — Конгресс США принимает десять конституционных поправок, входящих в историю как Билль о правах;
1914 год — Легион Украинских сечевых стрелков Семенюка впервые принимает участие в бою близ Сяника;
1932 год — Каталонии в Испании предоставляют автономию с собственными национальными символами, языком и парламентом;
1943 год — начинается Днепровская воздушно-десантная операция, которая завершается тяжелым поражением;
1960 год — в США спускают на воду первый в мире атомный авианосец “Энтерпрайз” (USS Enterprise, CVN-65);
1989 год — Верховный Совет Литвы признает незаконным присоединение республики к СССР в 1940 году;
1992 год — происходит открытие канала Рейн-Майн-Дунай, соединяющего Черное море с Северным;
2020 год — под Чугуевым терпит крушение учебный самолет АН-26Ш, в результате чего погибает 26 человек.
Какой завтра праздник в Украине и мире
25 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день квантовой готовности. Современная инициатива, призванная обратить внимание организаций, ИТ-сообществ и государств на вызовы и возможности, связанные с развитием квантовых технологий, в том числе на угрозы кибербезопасности. День квантовой готовности — это мероприятие, организованное компанией DigiCert с целью подготовки бизнесов, технических команд и государственных учреждений к новой эпохе роста потенциала квантовых вычислений.
Также 25 сентября Всемирный день моря. Международный праздник, празднуемый ежегодно в последний четверг сентября. Этот день был начат в 1978 году на 10-й сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (ИМО) — специализированного агентства ООН, занимающегося вопросами безопасности судоходства и предотвращения загрязнения морской среды.
А еще 25 сентября Всемирный день фармацевта. Эта дата была избрана в честь основания Международной фармацевтической федерации (FIP) 1912 года. Официально праздник был установлен на Всемирном конгрессе фармации и фармацевтических наук 2009 г. в Стамбуле, Турция.
25 сентября празднуют Всемирный день легких. Этот день был начат в 2016 году по инициативе Мичиаки Миссимы, президента Киотской ассамблеи FIRS (Федерации международных респираторных обществ). Целью праздника является повышение осведомленности о важности здоровья легких и профилактике заболеваний, связанных с дыхательной системой.
Также 25 сентября Международный день осведомленности об атаксии. Этот день направлен на повышение осведомленности об атаксии — группу неврологических заболеваний, приводящих к нарушению координации движений, равновесия и речи. Целью праздника является информирование общественности, поддержка пациентов и содействие развитию исследований в этой области.
А еще 25 сентября Всемирный день мечты. Этот день был начат 2012 инициативной группой Global Dreams Rising, чтобы вдохновить людей по всему миру на реализацию своих мечтаний и целей. Целью праздника является содействие личностному развитию, поддержание позитивных изменений в обществе и создание глобального сообщества мечтателей, стремящихся достичь своих амбиций.