Какой завтра, 25 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 25 января, День несочетаемых цветов в одежде. Верующие чтят память святителя Григория Богослова. До Нового года остался 341 день.

25 января 2024 года — четверг. 701-й день войны в Украине.

Какой завтра, 25 января, церковный праздник

25 января в церковном календаре – день памяти святителя Григория Богослова. Родился он в семье епископа Назианского Григория в 326 году. Воспитывался матерью, которая была ревностной христианкой и перед рождением сына пообещала Господу, что он будет Ему служить. Поэтому Григорий получил хорошее церковное образование. Однако также он учился в лучших в то время светских школах Кесарии Палестинской. Позже продолжил обучение в Александрии, а заканчивал обучение в Афинах. Там же познакомился с Василием Великим, от которого в возрасте 26 лет получил крещение.

После Афин вернулся Григорий в родительский дом. Но позже отправился с Василием в пустыню. Через некоторое время отец Григория позвал сына обратно, чтобы тот обнял епископский сан вместо него. 374 умер сначала отец Григория, а впоследствии и его мать. Святитель некоторое время продолжал дело отца, но сильно заболел, поэтому ушел жить в отдельную обитель. Через три года его избрали Константинопольским архиепископом.

Что нельзя делать 25 января

Не обижайтесь на своих родных и друзей по пустякам.

Нельзя выходить из дома после заката.

Запрещено стричь ногти на ногах.

Народные приметы и традиции на 25 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода с утра до обеда укажет, какой будет первая половина предстоящей зимы;

кричат воробьи — стоит ждать оттепели;

сильный снегопад — весна придет рано;

какая погода с полудня до вечера, такова будет вторая половина предстоящей зимы;

с крыш капает — к морозам;

с самого утра поет синица — ждите похолодания;

почерневшая дубрава — к оттепели или сильной вьюге.

25 января с самого утра поет синица — ждите похолодания / Фото: Pexels

Издавна существовало поверье, если в этот день разлить молоко, то стоит ждать радостного известия. А вот рассыпанная соль означала, что будет конфликт с родным человеком.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 января

Какие завтра именины: Григорий, Александр, Анатолий, Борис, Владимир, Петр, Феликс.

Талисманом человека, рожденного 25 января, является агат. Самоцвет, обросший множеством легенд и мифов. В Древнем Египте верили, что агат – камень покоя. А древние римляне с его помощью улучшали плодородие земли.

В этот день родились:

1931 год — украинский актер Цимбалист Виктор Петрович;

1978 год — украинский шоумен, шестой президент Украины Владимир Зеленский;

1985 год — украинская певица Тина Кароль.

Памятные даты 25 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 января:

1491 год — происходит битва под Заславом с татарами;

1573 год — битва при Микатагахаре: Такеда Шинген разгромил силы Токугавы Иеясу;

1648 год — Богдан Хмельницкий с казацким отрядом захватывает Никитинскую Сечь, где вскоре был избран гетманом Войска Запорожского;

1831 год — сейм Королевства Польского провозглашает отстранение от власти в Польше российского императора Николая I;

1858 год — марш Мендельсона звучит на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом, после чего становится популярным как свадебный марш;

1895 год — происходит первый международный матч по хоккею на траве, сборная Уэльса уступает гостям из Ирландии со счетом 0:3;

1896 год — премьера кинофильма братьев Люмьер "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сета";

1917 год — на мине в Ирландском море подрывается британский крейсер "Лаурентик", на борту которого было 3211 слитков золота, погибает 350 человек;

1919 год — в Нью-Йорке открывают самую большую гостиницу в мире — "Пенсильвания" (на 2200 номеров);

1923 год — прекращает существование государство Флашенхальс (Бутковое горло), которое было образовано 10 января 1919 года на оккупированных французской армией немецких землях;

1924 год — во французском альпийском городке Шамони стартуют первые зимние Олимпийские игры, в которых принимали участие спортсмены из 18 стран;

1945 год — Гранд-Рапидс в Мичигане становится первым городом, который начинает фторирование питьевой воды для профилактики кариеса;

1949 год — в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, проходит первая церемония вручения телевизионных наград "Эмми";

1955 пик — ученые Колумбийского университета создают ядерные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда на 300 лет;

1965 год — Иосифа Слепого, отсидевшего 18 лет в советских лагерях, рукоположен в кардинал в Ватикане и назначается главой УГКЦ;

1971 год — итальянская лево-террористическая организация "Красные бригады" проводит первую заметную акцию, устроив взрывы на заводе Pirelli в Лаинате;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Египтом;

2008 год — мировая премьера фильма украинского режиссера Игоря Подольчака "Las Meninas" в конкурсе Роттердамского Международного Кинофестиваля.

Погода на 25 января

Завтра, 25 января, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, днем возможен мелкий снег с дождем. В Харькове пасмурно, будет снег. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +5 днем и ночью. В Харькове — +4 днем и ночью 0. В Одессе — +6 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 января в Украине и мире празднуют День несочетаемых цветов в одежде / Фото: Pexels

25 января в Украине и мире празднуют День несочетаемых цветов в одежде. Праздник, связанный с нестандартными решениями, оригинальными сочетаниями и яркими цветами. Каждый день люди пытаются подбирать разные предметы гардероба так, чтобы они подходили друг к другу. Однако именно в этот день можно забыть такое правило и просто носить то, что хочется. Мода изменчива, но без изменений остается одно – эксперименты. Хотя история праздника неизвестна, это прекрасная возможность создать образ с использованием ярких цветов, не беспокоясь о том, что могут сказать другие. В этот день лучше забыть о белом и черном, а также других нейтральных цветах. Выбирайте трендовые и оригинальные оттенки.