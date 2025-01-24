Какой завтра, 25 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

25 января 2025 года — суббота. 1067-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

25 января в церковном календаре – день памяти святого Григория Богослова. Он родился около 330 в Каппадокии, а умер около 390 года. Он был одним из величайших Отцов Церкви и христианским богословом. Григорий был архиепископом Константинопольским и великим защитником православия в борьбе с арианством. Григорий Богослов известен своими многочисленными богословскими трудами, среди которых более 240 посланий, более 500 стихов и 45 поэм. Он также участвовал во Втором Вселенском Соборе, где активно защищал учение о Святой Троице.

Что нельзя делать 25 января

Не стоит стричь волосы и ногти.

Не следует оскорблять родных и друзей по пустякам.

Запрещается после заката выходить из дома.

Народные приметы и традиции на 25 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода во второй половине дня, такова она будет до окончания зимы;

дубрава почернела – ждите вьюгу или потепление;

снегопад сильный до ранней весны;

воробьи громко кричат – будет оттепель.

25 января воробьи громко кричат — будет оттепель / Фото: Unsplash

Если вы разлили молоко – ждите радостного известия. Рассыпанная же соль указывает, что начнется конфликт с родным человеком.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 января

Какие завтра именины: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр.

Талисманом человека, рожденного 25 января, является агат. Камень, помогающий раскрыть таланты в разных играх, показать свои творческие способности. Издавна верили, что агат приносит владельцу богатство.

В этот день родились:

1931 год — украинский актер Виктор Цимбалист;

1978 год — украинский государственный деятель и шоумен, шестой Президент Украины Владимир Зеленский;

1985 год — украинская певица Тина Кароль.

Памятные даты 25 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 января:

1491 год — происходит битва под Заславом с татарами;

1648 год — Богдан Хмельницкий с казацким отрядом захватывает Никитинскую Сечь, где вскоре его выбирают гетманом Войска Запорожского. Начало Хмельнитчины;

1858 год — марш Мендельсона звучит на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом, после чего становится популярным как свадебный марш;

1895 год — происходит первый международный матч по хоккею на траве;

1919 год — в Нью-Йорке открывают самую большую гостиницу в мире — "Пенсильвания" (на 2200 номеров);

1924 год — во французском альпийском городке Шамони стартуют первые зимние Олимпийские игры, в которых принимают участие спортсмены из 18 стран;

1945 год — Гранд Рапидс в Мичигане становится первым городом, который начал фторирование питьевой воды для профилактики кариеса;

1949 год — в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, проходит первая церемония вручения телевизионных наград "Эмми";

1955 год — ученые Колумбийского университета создают ядерные часы, которые показывают время с погрешностью 1 секунда на 300 лет;

1965 год — Иосифа Слепого, отсидевшего 18 лет в советских лагерях, рукоположен в кардинал в Ватикане и назначается главой УГКЦ;

1971 год — итальянская левотеррористическая организация "Красные бригады" проводит первую заметную акцию, устроив взрывы на заводе Pirelli в Лаинате;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Египтом;

1993 год — на орбитальной станции "Мир" проходит первая в мире художественная выставка работ Игоря Подольчака;

2008 год — мировая премьера фильма украинского режиссера Игоря Подольчака "Las Meninas" в конкурсе Роттердамского Международного Кинофестиваля.

Погода на 25 января

Завтра, 25 января, в Киеве пасмурно, ночью мелкий дождь со снегом, позже без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и +1 ночью. Во Львове — +5 днем и -1 ночью. В Харькове — +3 днем и +1 ночью. В Одессе — +6 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

25 января в Украине и мире празднуют День противоречивой одежды / Фото: Unsplash

25 января в Украине и мире празднуют День противоречивой одежды. Это неофициальный праздник, отмечаемый теми, кто любит экспериментировать с внешним видом и играть с представлениями о моде. В этот день люди одевают что-то странное, необычное или то, что кажется неподходящим по стилю, цвету или возможности. К примеру, это может быть сочетание классического костюма с кроссовками, вечернего платья с рюкзаком или ношения летней одежды зимой. Идея праздника состоит в том, чтобы бросить вызов модным нормам, выразить свою индивидуальность и просто повеселиться.

Также 25 января День наблюдения за погодой. Это неофициальный праздник, посвященный красоте природы и пониманию погодных явлений. Его цель — привлечь людей к тому, как меняется погода вокруг, обратить внимание на облака, ветер, температуру, атмосферное давление, влажность и другие аспекты, которые влияют на нашу повседневную жизнь. Этот день отмечают, чтобы подчеркнуть важность метеорологии, помогающей прогнозировать погоду, предупреждать о стихийных бедствиях и планировать различные мероприятия. Также это отличный момент, чтобы поблагодарить метеорологов за их работу.

А еще 25 января День противоположностей. Это веселый неофициальный день, посвященный смешению привычных правил и переворачиванию вещей вверх дном. В этот день люди делают все наоборот: говорят противоположное тому, что думают, носят одежду задом вперед, едят десерт на завтрак или делают привычные дела необычным способом. Этот праздник больше похож на игру или шутливую традицию, стимулирующую креативность, юмор и способность посмотреть на повседневные вещи под новым углом. День противоположностей часто ассоциируется с забавами для детей, хотя взрослые тоже могут активно участвовать.