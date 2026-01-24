- Дата публикации
-
Категория
Разное
Какой завтра, 25 января, праздник — все про этот день, какой церковный праздник
Завтра, 25 января, Международный день без интернета. Верующие чтят память святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского. До Нового года остался 341 день.
25 января 2026 года — воскресенье. 1431-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 25 января, верующие празднуют День памяти святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского. Выдающийся христианский теолог и проповедник, архиепископ Царьградский. Он славился своими глубокими богословскими трактатами и красноречивыми проповедями, особенно о Святой Троице. Вместе с Василием Великим и Григорием Нисским он принадлежит к «Трем Григориям» — выдающимся Отцам Церкви IV века. Григорий активно защищал православное учение от ересей, в частности арианства, и известен своим благочестием, мудростью и духовной строгой.
25 января в Украине и мире празднуют Международный день без интернета. Цель этого дня — напомнить о важности баланса между цифровой жизнью и реальностью: провести время с семьей и друзьями, насладиться прогулками на природе, чтением, творчеством или другими офлайн-занятиями. Он подчеркивает, что чрезмерная зависимость от Интернета может сдерживать живое общение и оказывать влияние на ментальное здоровье.
Также 25 января Всемирный день борьбы с проказой. Этот день был основан Международным союзом борьбы с проказой (International Leprosy Association) и приурочен к рождению Махатмы Ганди, который активно выступал против дискриминации больных проказой и помогал им интегрироваться в жизнь общины.
А еще 25 января День наблюдения за погодой. Цель праздника — подчеркнуть важность точных метеорологических наблюдений для прогнозирования погоды, науки и повседневной жизни, а также поощрить всех интересоваться атмосферными явлениями, вести собственные записи и наблюдения.