25 января 2026 года — воскресенье. 1431-й день войны в Украине.

25 января верующие празднуют День памяти святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского / © pexels.com

Завтра, 25 января, верующие празднуют День памяти святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского. Выдающийся христианский теолог и проповедник, архиепископ Царьградский. Он славился своими глубокими богословскими трактатами и красноречивыми проповедями, особенно о Святой Троице. Вместе с Василием Великим и Григорием Нисским он принадлежит к «Трем Григориям» — выдающимся Отцам Церкви IV века. Григорий активно защищал православное учение от ересей, в частности арианства, и известен своим благочестием, мудростью и духовной строгой.

25 января в Украине и мире празднуют Международный день без интернета / © pexels.com

25 января в Украине и мире празднуют Международный день без интернета. Цель этого дня — напомнить о важности баланса между цифровой жизнью и реальностью: провести время с семьей и друзьями, насладиться прогулками на природе, чтением, творчеством или другими офлайн-занятиями. Он подчеркивает, что чрезмерная зависимость от Интернета может сдерживать живое общение и оказывать влияние на ментальное здоровье.

25 января Всемирный день борьбы с проказой / © pexels.com

Также 25 января Всемирный день борьбы с проказой. Этот день был основан Международным союзом борьбы с проказой (International Leprosy Association) и приурочен к рождению Махатмы Ганди, который активно выступал против дискриминации больных проказой и помогал им интегрироваться в жизнь общины.

25 января День наблюдения за погодой / © unsplash.com

А еще 25 января День наблюдения за погодой. Цель праздника — подчеркнуть важность точных метеорологических наблюдений для прогнозирования погоды, науки и повседневной жизни, а также поощрить всех интересоваться атмосферными явлениями, вести собственные записи и наблюдения.