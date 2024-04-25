Какой завтра, 26 апреля, день – какой церковный праздник, что нельзя делать

26 апреля 2024 года – пятница. 793-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

26 апреля в церковном календаре – день памяти священномученика Василия. Он был епископом в Амасии в IV веке. Известен своей преданностью христианству, защитой верующих и борьбой против язычества и идолопоклонства. Его история тесно связана с императором Лицинием, влюбившимся в служанку своей жены, Глафиру. Чтобы спасти Глафиру от императора, царица отправила ее к Василию в Амасию. Когда император узнал, что Глафира жива, он отдал приказ доставить ее и Василия к себе. По прибытии Глафира убили, а Василия бросили в тюрьму, где он отказался отречься от своей веры и был казнен.

Что нельзя делать 26 апреля

Нельзя есть блюда из картофеля – к ссорам в семье.

Не стоит жениться, свататься, венчаться.

Запрещается занимать друзьям деньги.

Народные приметы и традиции на 26 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышали, как кукуется кукушка, — значит погода улучшится;

уже ласточки прилетели — ждите богатый урожай и тепло;

теплый и солнечный день — к большому урожаю огурцов;

снег выпал — лето будет жарким.

26 апреля уже ласточки прилетели — ждите богатый урожай и тепло / Фото: Unsplash

В этот день было принято готовить блюда из гороха. А еще существовало поверье, если человек увидит, как птичка вьет гнездо, то весь следующий год будет счастливым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 апреля

Какие завтра именины: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.

Талисманом человека, рожденного 26 апреля, является александрит. Относится к хризобериллам. Имеет голубовато-зеленую окраску. Издавна Александр называют камнем сильных и волевых людей.

В этот день родились:

1961 год — украинский футболист и тренер, советник вице-премьера Украины по вопросам Евро-2012 Александр Заваров;

1968 год — украинский военный летчик, Герой Украины Александр Оксанченко;

1985 год — украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр) Артем Федецкий.

Памятные даты 26 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 апреля;

1289 год — египетские мамелюки захватили Триполи;

1514 год — польский астроном Николай Коперник проводит свое первое наблюдение за Сатурном;

1607 год — на мысе Генри (Вирджиния) осуществляют высадку первые в Америке английские колонисты;

1783 год — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен становится музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне;

1840 год — из печати выходит первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1918 год — в Украине расформируют подразделения "синежупанников", образованные в Германии из пленных украинцев;

1945 год — Украина входит в состав ООН как член-основатель;

1962 год — запускают в космос англо-американский спутник "Ariel", первый в истории международный объект в космосе;

1965 год — в Киеве впервые выходит в эфир радиостанция "Луч";

1979 год — в Брюховицком лесу под Львовом находят подвешенного работниками КГБ Владимира Ивасюка;

1986 год — в 1 час. 23 мин. по киевскому времени происходит крупнейшая техногенная авария в истории человечества — взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС и суммарная радиация выброшенных в воздух изотопов составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме 1945 года;

1989 год — во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые замелькали сине-желтые флаги;

1999 год — компьютерный вирус "Чернобыль" повредил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру;

2000 год — президент Украины Леонид Кучма заявил, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года.

Погода на 26 апреля

Завтра, 26 апреля, в Киеве утром ясно, но во второй половине дня облака заполонят небо, возможен мелкий дождь в полдень. Во Львове солнечное утро превратится в облачный день, без осадков. В Харькове будет облачно, во второй половине дня возможен мелкий дождь. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +11 днем и +6 ночью. Во Львове — +10 днем и ночью. В Харькове — +15 днем и +9 ночью. В Одессе — +15 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 апреля в Украине и мире Международный день памяти Чернобыля / Фото: Unsplash

26 апреля в Украине и мире Международный день памяти Чернобыля. В 2023 году исполнилось 37 лет от аварии. Эта дата важна для осмысления советской действительности и памяти стран и народов, пострадавших от катастрофы. С 2017 года документы, касающиеся Чернобыльской катастрофы, включены в международный реестр программы ЮНЕСКО "Память мира".

Авария на ЧАЭС стала крупнейшей в истории катастрофой в ядерной энергетике, унеся жизни сотен людей и нанеся непоправимый ущерб экологии Европы. Множество радиоактивных веществ было выброшено в атмосферу, что привело к эвакуации более 100 тысяч жителей ближайших населенных пунктов.

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Ежегодно в этот день проводятся памятные мероприятия, выставки и информационные минуты, чтобы почтить память о трагедии и ее жертвах.

Также 26 апреля Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2003 года. Дата была выбрана не случайно, ведь именно 26 апреля 1986 г. произошла Чернобыльская катастрофа, которая является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

Этот день важен для памяти всех жертв радиационных аварий, а также для повышения осведомленности о рисках, связанных с использованием радиации. Он также служит напоминанием о необходимости поддержки пострадавших и продолжении исследований в области радиационной безопасности.

А еще 26 апреля Международный день интеллектуальной собственности. Дату выбрали потому, что именно в этот день 50 лет назад начала действовать Конвенция, на основе которой и была учреждена Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO).

26 апреля празднуют Всемирный день пилотов. Впервые профессиональный праздник был отмечен в 2014 году. Первоначально оно было "внутренним" для Ассоциации пилотов Турецких авиалиний Turkish Airlines, но впоследствии распространилось по всему миру.

Также 26 апреля Всемирный день женского здоровья. Событие выпадает на последнюю пятницу апреля. Оно направлено на содействие благосостоянию и здоровью женщин в разных странах.