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Какой завтра, 26 апреля, день — важные события, кого чествует церковь, что нельзя делать
Сегодня, 26 апреля, Международный день памяти Чернобыля. Верующие чтят память святого священномученика Василия, епископа Амасийского. До Нового года осталось 249 дней.
26 апреля 2025 года — суббота. 1158-й день войны в Украине.
Кого завтра чествует церковь по новому календарю
Завтра, 26 апреля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Василия, епископа Амасийского. Он был христианским святым и мучеником, жившим во времена правления императора Максимиана (начало IV века). Он принадлежал к числу известных священников, мужественно выдержавших преследование христиан при римских императорах.
Святой Василий был епископом города Амасии, который находился на территории современной Турции, в районе Понта. Известно, что он являлся выдающимся проповедником и активно распространял христианство среди населения. Его служение отличалось глубокой верой и ревностью в религиозных делах.
Во время римских гонений христиан святого Василия арестовали за отказ поклоняться языческим богам и признавать императора богом. Его заключили в тюрьму и подвергли тяжким мучениям, но он оставался непоколебимым в своей вере. Несмотря на все пытки, Василий оставался верен Христу. Он потерпел мученическую смерть, которую он принял с достоинством и без страха.
Что нельзя делать 26 апреля
Не стоит проводить громкие празднования — этот день считается днем траура и памяти.
Нельзя ссориться, ругаться — день имеет тяжелую, даже “токсичную” энергетику. Конфликты, оскорбления, негативные мысли могут иметь усиленное влияние и даже “зацепить” карму.
Запрещается не учитывать эмоциональное состояние — день может “поднимать” старые эмоциональные травмы, вызывать тревожность или уныние.
Народные приметы и традиции на 26 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
если 26 апреля тепло и ясно — лето будет сухим и жарким;
если в этот день будет дождь, то будет хороший урожай ржи и других зерновых;
гром 26 апреля — на теплое и дождливое лето;
много паутины в воздухе — лето обещает быть жарким;
если на деревьях уже распускаются листья — заморозков больше не будет;
кукушка заковала — еще 12 дней не будет стойкого тепла;
солнце встало в дымке — к сырой и пасмурной погоде.
В народе 26 апреля носило название Фомаида Медуница. Название “Медуница” происходит от природного явления: в это время в лесах и на полянах зацветает медуница — один из первых весенних цветков, символизирующий обновление, пробуждение природы, силу земли. Ее называли еще “медовая трава”, потому что ее очень любят пчелы.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 апреля
Какие завтра именины: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Глафира.
Талисманом человека, рожденного 26 апреля является александрит. Относится к группе хризобериллов и отличается характерным сине-зеленым оттенком. Издавна этот драгоценный камень считают символом силы духа, несокрушимой воли и внутренней стойкости — его выбирают те, кто привык преодолевать трудности и не отступать перед вызовами.
В этот день родились:
1961 год — Александр Заваров, украинский футболист и тренер, советник вице-премьера Украины по вопросам Евро-2012;
1968 год — Александр Оксанченко, украинский военный летчик, Герой Украины;
1985 год — Артем Федецкий, украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК “Днепр” (г. Днепр).
Памятные даты 26 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 26 апреля:
1289 — Египетские мамелюки совершили успешное наступление на средиземноморский город Триполи, установив там свою власть;
1478 — во Флоренции, во время богослужения в соборе, был убит Джулиано Медичи, однако его брат Лоренцо сумел отразить нападение, возглавил город и жестоко подавил попытку мятежа;
1514 — польский астроном Николай Коперник впервые наблюдал Сатурн. Именно такие наблюдения впоследствии легли в основу его гелиоцентрической теории построения Вселенной;
1525 — Томас Мюнцер поднял восстание, став во главе немецких крестьян в борьбе против феодального гнета;
1607 год — на мысе Генри в Виргинии высадились первые английские колонисты, основав постоянное британское поселение в Северной Америке;
1654 год — с территории Бразилии были изгнаны все евреи, что стало очередной волной религиозной дискриминации;
1783 — юный Людвиг ван Бетховен в 13-летнем возрасте получил назначение клавишником придворного оркестра в Бонне;
1798 год — Франция официально присоединила к своей территории Республику Женева;
1840 год — увидело свет первое издание “Кобзаря” Тараса Шевченко — книги, которая стала краеугольным камнем украинской литературной традиции;
1860 — в Канаде основан первый волонтерский милицейский батальон, который впоследствии превратился в основное подразделение регулярной армии;
1865 — в решающем эпизоде Гражданской войны в США генерал Джозеф Джонстон сдал свои войска армии Севера близ Дюрнгема;
1881 год — в результате взрыва на борту затонул английский паровой шлюп «Дотерель», погибли 143 моряка;
1911 год — французские войска захватили столицу Марокко, расширив свое колониальное влияние в Северной Африке;
1915 год — австрийская подлодка потопила французский крейсер “Леон Гамбетта” в Адриатике, а Италия тем временем подписала тайный Лондонский договор о вступлении в войну на стороне Антанты;
1918 год — на территории Украины расформировали подразделы “синежупанников”, сформированные ранее из пленных в Германии;
1921 год – в Лондоне на улицах появился первый мотоциклетный патруль;
1923 год — принц Йоркский Альберт вступил в брак с Елизаветой Боуз-Лайон, будущей королевой-матерью Великобритании;
1925-1926 годы — Пауль фон Гинденбург был избран президентом Веймарской республики, а в следующем году Германия и СССР подписали соглашение о сотрудничестве;
1933 год — в Германии создана тайная полиция — Гестапо, которая стала орудием террора нацистского режима;
1937 год — нацистская авиация разрушила баскский город Герника в Испании — символ жестокости авиаударов против мирного населения;
1939 год — британское правительство ввело обязательную военную службу в связи с приближением войны;
1942 год — Гитлера провозгласили “верховным судьей Райха”, наделив его абсолютной законодательной властью;
1944 год — британские коммандос провели дерзкую операцию по похищению командующего немецкими войсками на Крите — генерала Крайпе;
1945 — маршала Петена, лидера коллаборационного режима во Франции, арестовали на швейцарской границе; в тот же день Украина стала одним из государств-основательниц ООН;
1954 год — в Женеве началась конференция, которая должна была положить конец Франко-Вьетнамскому конфликту в Индокитае;
1966 год — землетрясение силой 8 баллов разрушило Ташкент, оставив без крова сотни тысяч человек;
1979 год — в Брюховицком лесу под Львовом нашли повешенным композитора Владимира Ивасюка — вероятную жертву репрессивной системы;
1986 год — в 1:23 ночи взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, повлекший за собой самую страшную техногенную катастрофу в истории человечества;
1989 год — во Львове впервые после длительного запрета появились сине-желтые флаги во время митинга памяти Чернобыля;
1999 год — вирус “Чернобыль” повредил до полумиллиона компьютеров по всему миру, став одной из самых масштабных киберугроз того времени;
2000 год — Президент Кучма заявил об окончательном закрытии ЧАЭС до конца года;
2001 год — начат Всемирный день интеллектуальной собственности;
2002 год — ужасная трагедия всколыхнула Германию: Роберт Штайнхаузер устроил стрельбу в школе Эрфурта, унеся 16 жизней;
2015 год — Нурсултан Назарбаев в очередной раз победил на президентских выборах в Казахстане.
Какие завтра важные события в Украине и мире
26 апреля в Украине и мире Международный день памяти Чернобыля. Он посвящен крупнейшей техногенной катастрофе в истории, произошедшей на Чернобыльской атомной электростанции в Украине в 1986 году. В этот день весь мир вспоминает трагические события, когда взрыв на четвёртом энергоблоке АЭС привел к масштабному выбросу радиации в атмосферу. Последствия этого катаклизма ощущаются до сих пор.
Во время взрыва и последующего пожара радиация распространилась на тысячи квадратных километров, охватив части Украины, Беларуси, России и даже некоторые регионы Европы. Тысячи людей получили ущерб, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома, а часть стала жертвами серьезных радиационных заболеваний. До сих пор продолжаются исследования о влиянии радиации на здоровье людей и окружающую среду.
Этот день является напоминанием о трагедии и призывом к совместным усилиям в обеспечении ядерной безопасности, чтобы подобное больше не повторилось.
Также 26 апреля – Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Призван почтить жертв катастроф, связанных с радиацией, и повысить осведомленность об опасностях, возникающих из-за таких техногенных бедствий. Этот день приурочен к годовщине Чернобыльской катастрофы 1986 года — одной из крупнейших ядерных аварий в истории, оставившей глубокий след в памяти человечества.
А еще 26 апреля Международный день лесных детских садов. Цель привлечь внимание к уникальной форме образования, где основной составляющей является активное пребывание детей на свежем воздухе, в частности в естественных условиях леса или другой природной среды. В таких садах обучение проходит через непосредственный контакт с природой, где дети получают не только теоретические знания, но и практические навыки через исследование окружающего мира.
26 апреля Международный день фламинго. Посвящен этим удивительным птицам, отличающимся своей элегантностью и неповторимым видом. Этот праздник должен привлечь внимание к важности охраны фламинго и их природных сред, а также к проблемам сохранения биоразнообразия в целом.
Также 26 апреля День видимости лесбиянок. Он стремится привлечь внимание к правам и борьбе лесбиянок, способствуя их видимости в обществе. Этот праздник создан для того, чтобы дать голос лесбиянкам, помочь им быть услышанными, а также повысить осведомленность об их проблемах и борьбе за равенство и принятие.
А еще 26 апреля Всемирный день исцеления. Созданный для того, чтобы подчеркнуть важность физического, эмоционального и духовного здоровья каждого человека. Этот день побуждает к самосовершенствованию, восстановлению и исцелению от внутренних и внешних травм, а также к достижению гармонии между телом и душой.
26 апреля Всемирный день пилотов. Праздник начат в 2013 году Международной федерацией ассоциаций пилотов гражданской авиации (IFALPA). Эта дата была выбрана в честь первого полета турецкого пилота Фесы Эуренсева, который 26 апреля 1912 совершил свой первый полет. Цель празднования привлечь внимание к роли пилотов в обеспечении безопасности авиаперевозок и повысить осознание важности присутствия двух пилотов в кабине самолета для обеспечения максимальной безопасности.
Также 26 апреля Всемирный день интеллектуальной собственности. Эта дата была выбрана из-за того, что именно 26 апреля 1970 года начала действовать Конвенция, учредившая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) — специализированное агентство ООН, занимающееся поддержкой прав на интеллектуальную собственность по всему миру.
А еще 26 апреля Всемирный день ветеринара. Празднуется каждый год в последнюю субботу апреля. Это событие положила начало Всемирной ветеринарной ассоциации в 2000 году. В Украине аналогичный праздник — День работников ветеринарной медицины, который приходится на второе воскресенье августа.