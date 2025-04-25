Какой праздник 26 апреля 2025 года / © ТСН

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26 апреля 2025 года — суббота. 1158-й день войны в Украине.

Кого завтра чествует церковь по новому календарю

Завтра, 26 апреля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Василия, епископа Амасийского. Он был христианским святым и мучеником, жившим во времена правления императора Максимиана (начало IV века). Он принадлежал к числу известных священников, мужественно выдержавших преследование христиан при римских императорах.

Святой Василий был епископом города Амасии, который находился на территории современной Турции, в районе Понта. Известно, что он являлся выдающимся проповедником и активно распространял христианство среди населения. Его служение отличалось глубокой верой и ревностью в религиозных делах.

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Во время римских гонений христиан святого Василия арестовали за отказ поклоняться языческим богам и признавать императора богом. Его заключили в тюрьму и подвергли тяжким мучениям, но он оставался непоколебимым в своей вере. Несмотря на все пытки, Василий оставался верен Христу. Он потерпел мученическую смерть, которую он принял с достоинством и без страха.

Что нельзя делать 26 апреля

Не стоит проводить громкие празднования — этот день считается днем траура и памяти.

Нельзя ссориться, ругаться — день имеет тяжелую, даже “токсичную” энергетику. Конфликты, оскорбления, негативные мысли могут иметь усиленное влияние и даже “зацепить” карму.

Запрещается не учитывать эмоциональное состояние — день может “поднимать” старые эмоциональные травмы, вызывать тревожность или уныние.

Народные приметы и традиции на 26 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если 26 апреля тепло и ясно — лето будет сухим и жарким;

если в этот день будет дождь, то будет хороший урожай ржи и других зерновых;

гром 26 апреля — на теплое и дождливое лето;

много паутины в воздухе — лето обещает быть жарким;

если на деревьях уже распускаются листья — заморозков больше не будет;

кукушка заковала — еще 12 дней не будет стойкого тепла;

солнце встало в дымке — к сырой и пасмурной погоде.

Если 26 апреля тепло и ясно — лето будет сухим и горячим / © unsplash.com

В народе 26 апреля носило название Фомаида Медуница. Название “Медуница” происходит от природного явления: в это время в лесах и на полянах зацветает медуница — один из первых весенних цветков, символизирующий обновление, пробуждение природы, силу земли. Ее называли еще “медовая трава”, потому что ее очень любят пчелы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 апреля

Какие завтра именины: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Глафира.

Талисманом человека, рожденного 26 апреля является александрит. Относится к группе хризобериллов и отличается характерным сине-зеленым оттенком. Издавна этот драгоценный камень считают символом силы духа, несокрушимой воли и внутренней стойкости — его выбирают те, кто привык преодолевать трудности и не отступать перед вызовами.

В этот день родились:

1961 год — Александр Заваров, украинский футболист и тренер, советник вице-премьера Украины по вопросам Евро-2012;

1968 год — Александр Оксанченко, украинский военный летчик, Герой Украины;

1985 год — Артем Федецкий, украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК “Днепр” (г. Днепр).

Памятные даты 26 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 апреля:

1289 — Египетские мамелюки совершили успешное наступление на средиземноморский город Триполи, установив там свою власть;

1478 — во Флоренции, во время богослужения в соборе, был убит Джулиано Медичи, однако его брат Лоренцо сумел отразить нападение, возглавил город и жестоко подавил попытку мятежа;

1514 — польский астроном Николай Коперник впервые наблюдал Сатурн. Именно такие наблюдения впоследствии легли в основу его гелиоцентрической теории построения Вселенной;

1525 — Томас Мюнцер поднял восстание, став во главе немецких крестьян в борьбе против феодального гнета;

1607 год — на мысе Генри в Виргинии высадились первые английские колонисты, основав постоянное британское поселение в Северной Америке;

1654 год — с территории Бразилии были изгнаны все евреи, что стало очередной волной религиозной дискриминации;

1783 — юный Людвиг ван Бетховен в 13-летнем возрасте получил назначение клавишником придворного оркестра в Бонне;

1798 год — Франция официально присоединила к своей территории Республику Женева;

1840 год — увидело свет первое издание “Кобзаря” Тараса Шевченко — книги, которая стала краеугольным камнем украинской литературной традиции;

1860 — в Канаде основан первый волонтерский милицейский батальон, который впоследствии превратился в основное подразделение регулярной армии;

1865 — в решающем эпизоде Гражданской войны в США генерал Джозеф Джонстон сдал свои войска армии Севера близ Дюрнгема;

1881 год — в результате взрыва на борту затонул английский паровой шлюп «Дотерель», погибли 143 моряка;

1911 год — французские войска захватили столицу Марокко, расширив свое колониальное влияние в Северной Африке;

1915 год — австрийская подлодка потопила французский крейсер “Леон Гамбетта” в Адриатике, а Италия тем временем подписала тайный Лондонский договор о вступлении в войну на стороне Антанты;

1918 год — на территории Украины расформировали подразделы “синежупанников”, сформированные ранее из пленных в Германии;

1921 год – в Лондоне на улицах появился первый мотоциклетный патруль;

1923 год — принц Йоркский Альберт вступил в брак с Елизаветой Боуз-Лайон, будущей королевой-матерью Великобритании;

1925-1926 годы — Пауль фон Гинденбург был избран президентом Веймарской республики, а в следующем году Германия и СССР подписали соглашение о сотрудничестве;

1933 год — в Германии создана тайная полиция — Гестапо, которая стала орудием террора нацистского режима;

1937 год — нацистская авиация разрушила баскский город Герника в Испании — символ жестокости авиаударов против мирного населения;

1939 год — британское правительство ввело обязательную военную службу в связи с приближением войны;

1942 год — Гитлера провозгласили “верховным судьей Райха”, наделив его абсолютной законодательной властью;

1944 год — британские коммандос провели дерзкую операцию по похищению командующего немецкими войсками на Крите — генерала Крайпе;

1945 — маршала Петена, лидера коллаборационного режима во Франции, арестовали на швейцарской границе; в тот же день Украина стала одним из государств-основательниц ООН;

1954 год — в Женеве началась конференция, которая должна была положить конец Франко-Вьетнамскому конфликту в Индокитае;

1966 год — землетрясение силой 8 баллов разрушило Ташкент, оставив без крова сотни тысяч человек;

1979 год — в Брюховицком лесу под Львовом нашли повешенным композитора Владимира Ивасюка — вероятную жертву репрессивной системы;

1986 год — в 1:23 ночи взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, повлекший за собой самую страшную техногенную катастрофу в истории человечества;

1989 год — во Львове впервые после длительного запрета появились сине-желтые флаги во время митинга памяти Чернобыля;

1999 год — вирус “Чернобыль” повредил до полумиллиона компьютеров по всему миру, став одной из самых масштабных киберугроз того времени;

2000 год — Президент Кучма заявил об окончательном закрытии ЧАЭС до конца года;

2001 год — начат Всемирный день интеллектуальной собственности;

2002 год — ужасная трагедия всколыхнула Германию: Роберт Штайнхаузер устроил стрельбу в школе Эрфурта, унеся 16 жизней;

2015 год — Нурсултан Назарбаев в очередной раз победил на президентских выборах в Казахстане.

Какие завтра важные события в Украине и мире

26 апреля в Украине и мире Международный день памяти Чернобыля / © unsplash.com

26 апреля в Украине и мире Международный день памяти Чернобыля. Он посвящен крупнейшей техногенной катастрофе в истории, произошедшей на Чернобыльской атомной электростанции в Украине в 1986 году. В этот день весь мир вспоминает трагические события, когда взрыв на четвёртом энергоблоке АЭС привел к масштабному выбросу радиации в атмосферу. Последствия этого катаклизма ощущаются до сих пор.

Во время взрыва и последующего пожара радиация распространилась на тысячи квадратных километров, охватив части Украины, Беларуси, России и даже некоторые регионы Европы. Тысячи людей получили ущерб, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома, а часть стала жертвами серьезных радиационных заболеваний. До сих пор продолжаются исследования о влиянии радиации на здоровье людей и окружающую среду.

Этот день является напоминанием о трагедии и призывом к совместным усилиям в обеспечении ядерной безопасности, чтобы подобное больше не повторилось.

Также 26 апреля – Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Призван почтить жертв катастроф, связанных с радиацией, и повысить осведомленность об опасностях, возникающих из-за таких техногенных бедствий. Этот день приурочен к годовщине Чернобыльской катастрофы 1986 года — одной из крупнейших ядерных аварий в истории, оставившей глубокий след в памяти человечества.

А еще 26 апреля Международный день лесных детских садов. Цель привлечь внимание к уникальной форме образования, где основной составляющей является активное пребывание детей на свежем воздухе, в частности в естественных условиях леса или другой природной среды. В таких садах обучение проходит через непосредственный контакт с природой, где дети получают не только теоретические знания, но и практические навыки через исследование окружающего мира.

26 апреля Международный день фламинго. Посвящен этим удивительным птицам, отличающимся своей элегантностью и неповторимым видом. Этот праздник должен привлечь внимание к важности охраны фламинго и их природных сред, а также к проблемам сохранения биоразнообразия в целом.

Также 26 апреля День видимости лесбиянок. Он стремится привлечь внимание к правам и борьбе лесбиянок, способствуя их видимости в обществе. Этот праздник создан для того, чтобы дать голос лесбиянкам, помочь им быть услышанными, а также повысить осведомленность об их проблемах и борьбе за равенство и принятие.

А еще 26 апреля Всемирный день исцеления. Созданный для того, чтобы подчеркнуть важность физического, эмоционального и духовного здоровья каждого человека. Этот день побуждает к самосовершенствованию, восстановлению и исцелению от внутренних и внешних травм, а также к достижению гармонии между телом и душой.

26 апреля Всемирный день пилотов. Праздник начат в 2013 году Международной федерацией ассоциаций пилотов гражданской авиации (IFALPA). Эта дата была выбрана в честь первого полета турецкого пилота Фесы Эуренсева, который 26 апреля 1912 совершил свой первый полет. Цель празднования привлечь внимание к роли пилотов в обеспечении безопасности авиаперевозок и повысить осознание важности присутствия двух пилотов в кабине самолета для обеспечения максимальной безопасности.

Также 26 апреля Всемирный день интеллектуальной собственности. Эта дата была выбрана из-за того, что именно 26 апреля 1970 года начала действовать Конвенция, учредившая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) — специализированное агентство ООН, занимающееся поддержкой прав на интеллектуальную собственность по всему миру.

А еще 26 апреля Всемирный день ветеринара. Празднуется каждый год в последнюю субботу апреля. Это событие положила начало Всемирной ветеринарной ассоциации в 2000 году. В Украине аналогичный праздник — День работников ветеринарной медицины, который приходится на второе воскресенье августа.