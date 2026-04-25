Какой день 26 апреля 2026 года / © ТСН

26 апреля 2026 года — воскресенье. 1522-й день войны в Украине.

Какой завтра день

Завтра, 26 апреля, верующие чествуют День памяти святого священномученика Василия, епископа Амасийского. Христианский святой и мученик, живший в IV веке и являвшийся епископом города Амасия (в Малой Азии). Он отличался ревностной верой, мудростью и преданностью Церкви во времена преследований христиан. По преданию, святой Василий пострадал во время правления императора Лицинии. Причиной его мученичества стал отказ отречься от христианской веры и разоблачения беззаконий правителей. Священномученик был казнен — его бросили в море, но, по церковному преданию, тело святого чудесно нашли и похоронили с честью.

26 апреля в Украине и мире Международный день памяти Чернобыля. Эта дата связана с Чернобыльской катастрофой — одной из самых масштабных техногенных трагедий в истории человечества. В результате взрыва четвертого энергоблока в атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ, что повлекло загрязнение значительных территорий Украины, Беларуси и других стран Европы. Международный статус эта дата получила в 2016 году по решению Организации Объединенных Наций.

Также 26 апреля Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Эта памятная дата установлена для чествования всех, кто погиб или пострадал в результате аварий на ядерных объектах и радиационных катастроф в разных странах мира. Она охватывает не только трагедию на Чернобыльской атомной электростанции, но и другие подобные события, имевшие серьезные последствия для людей и окружающей среды.

А еще 26 апреля Всемирный день пилотов. Этот профессиональный праздник объединяет пилотов гражданской авиации со всего мира и призван подчеркнуть их ответственную и сложную работу. Пилоты ежедневно обеспечивают безопасные перелеты, управляя современными самолетами в разных погодных и технических условиях.

26 апреля Всемирный день интеллектуальной собственности. Его положила начало Всемирной организации интеллектуальной собственности в 2000 году. Дата выбрана неслучайно — именно 26 апреля 1970 вступила в силу Конвенция, учредившая эту организацию.

Также 26 апреля Международный день фламинго. Это неофициальный, но популярный экологический праздник, посвященный защите этих утонченных птиц и привлечению внимания к их среде обитания. Фламинго — крупные розовые птицы, известные своими длинными ногами, изогнутой шеей и характерным цветом оперения, который они получают благодаря питанию (водоросли и мелкие ракообразные).