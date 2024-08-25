Какой завтра, 26 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 26 августа, Международный день собак. Верующие чтят память святых мучеников Андрияна и Натальи. До Нового года осталось 127 дней.

26 августа 2024 года – понедельник. 915-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

26 августа в церковном календаре – день памяти святых мучеников Андрияна и Наталии. Они были супругами из Никомидии в Малой Азии. Они жили во времена императора Максимиана (305-311 гг.), известного своими жестокими преследованиями христиан. Адриан был язычником и служил чиновником при дворе императора, в то время как Наталья была тайной христианкой. Во время одного из гонений Адриан встретил группу христиан, отказавшихся отречься от своей веры, даже под угрозой смерти. Удивленный их мужеством, Адриан решил присоединиться к ним и открыто признал себя христианином.

Его заключили в тюрьму вместе с другими христианами, и Наталья, узнав об этом, поддерживала его, посещая в тюрьме и ободряя быть мужественным. Адриан подвергся жестоким пыткам и был казнен вместе с другими мучениками. Наталья, пережившая своего мужа, продолжала помогать преследуемым христианам и умерла на его гробнице.

Что нельзя делать 26 августа

Не следует ходить в лес наедине.

Нельзя ездить верхом.

Запрещается злословить и ругаться.

Народные приметы и традиции на 26 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утро холодное — зима такой же будет;

из дуба и березы листья еще не начали опадать — до суровой зимы;

мало ягод на рябине – до сухой осени.

26 августа мало ягод на рябине — до сухой осени. / Фото: pixabay.com

Основными блюдами в этот день в старину считались кисель и блины. Их готовили, а затем угощали не только свою семью, но и всех, кто нуждался в помощи.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 августа

Какие завтра именины: Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан, Наталья, Мария.

Талисманом человека, рожденного 26 августа является нефрит. Весьма популярен полудрагоценный камень. В Китае нефрит считается национальным достоянием. Издавна верили, что этот камень помогает справиться с головной болью.

В этот день родились:

1743 год – французский ученый, один из основателей современной химии Антуан Лоран Лавуазье;

1980 год – американский киноактер Маколей Калкин;

1980 год – американский киноактер Крис Пайн.

Памятные даты 26 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 августа:

1071 год — в битве близ Манцикерта турки-сельджуки во главе с Алп-Арсланом громят византийскую армию императора Романа IV Диогена и берут его в плен;

1278 год — происходит битва под Дюрнкрутом, величайшая битва рыцарских времен в Европе;

1498 год — Микеланджело получает заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме;

1657 год — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избирают Ивана Выговского;

1728 год — Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой, получающий название Берингов пролив;

1789 год — принимают Декларацию прав человека и гражданина Учредительным собранием в Королевстве Франция;

1791 год – американец Джон Фитч получает патент на пароход, продемонстрированный еще 4 годами ранее;

1833 год — членов экспедиции Джона Росса обнаруживают на острове Баффин (арктическая Канада) после трех лет проживания среди местных племен;

1847 год – провозглашают Республику Либерия – первое независимое государство в черной Африке;

1914 год – основывают футбольный клуб Палмейрас;

1918 год — Уолт Дисней подделывает свои документы, "увеличив" себе возраст, чтобы пойти на службу в Красный Крест;

1918 год — дипломатические представители Украинского Государства и Османской империи обмениваются грамотами по случаю ратификации Брестского мирного договора;

1926 год — в Королевстве Италия создают футбольный клуб "Фиорентина";

1939 год — в Риме проходит II Большой сбор Украинских националистов, который принимает политическую программу Организации украинских националистов, председателем ОУН переизбран А. Мельник;

1991 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.

Погода на 26 августа

Завтра, 26 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +32 днем и +21 ночью. Во Львове +30 днем и +18 ночью. В Харькове +32 днем и +20 ночью. В Одессе +32 днем и +25 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 августа в Украине и мире празднуют Международный день собак / Фото: Unsplash

26 августа в Украине и мире празднуют Международный день собак. Этот праздник был основан в 2004 году американкой Коллин Пейдж, являющейся экспертом по поведению животных и защитником их прав. Целью этого дня является привлечение внимания к важности собак в нашей жизни и поощрение людей брать животных из приютов. Собаки играют важную роль в нашей жизни, будучи верными друзьями, охранниками, помощниками для людей с особыми потребностями, а также помогая стражам порядка и спасателям. Этот день напоминает нам о важности заботы и любви к этим замечательным животным.

Также 26 августа Международный день актера. Этот праздник посвящен празднованию актеров во всем мире, независимо от того, работают ли они в театре, кино, телевидении или на цифровых платформах. Актеры играют важную роль в нашей жизни, рассказывая вдохновляющие, развлекающие и заставляющие задуматься истории.

Этот день также напоминает о важности подготовки и постоянного обучения в актерском мастерстве, а также устойчивости, которая часто необходима в этой профессии. Это праздник не только для известных актеров, но и для тех, кто только начинает свой путь в этой области.